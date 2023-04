Ze spaní mluví dva lidé ze tří. Obvykle nejde o nic vážného. Kdy ano?

Už jste se někdy probudili uprostřed noci, protože váš partner, spolubydlící či potomek mumlali ze spánku nesrozumitelná slova nebo pronášeli smysl dávající věty? Anebo jste to třeba vy sami, kdo dokáže vylekat nebo rozesmát svými nočními monology své spolunocležníky.

Ale ať už je to tak či onak, mluvící spáči ráno vůbec o ničem nevědí. Není to nic neobvyklého, odhaduje se, že dva ze tří lidí v určité etapě svého života mluví ze spánku – odborně se tomu říká somnilogie - a bývá to poměrně běžné zejména u dětí. Většinou je to zcela neškodná věc, ale někdy přece jenom může naznačovat vážnější problém.

Délka těchto epizod ve většině případů nepřesáhne půl minuty, zato se může opakovat několikrát během noci. Mluvení ve spánku zahrnuje jednoduché zvuky i souvislejší slovní projevy, kdy to může vypadat, že spáči mluví nejenom sami se sebou, ale že vedou rozhovor rovněž s dalšími lidmi. Také hlasitost se různí, někdo šeptá, jiný křičí.

Panuje vžitá představa, že takzvané mluvení ze spaní se vyskytuje pouze během fáze spánku, při které se zdají sny, ale není to tak. Může se vyskytnout kdykoliv. Přesto pokud lidem řeknete, co jste od nich v noci slyšeli, často mohou tato slova dávat do souvislosti s tím, co se jim zdálo, pokud si na to vzpomenou.

Vědci stále přesně nevědí, co způsobuje mluvení ve spánku, ale některé studie nabízejí určitý vhled.

Příčina toho, proč mluvíme ze spánku, je pravděpodobně u dětí a dospělých odlišná a podle všeho by to mohlo souviset s fázemi vývoje mozku během dětství.

Mluvení ze spaní je u dětí relativně běžné, rozhodně častější než u dospělých, a většinou není třeba se jím jakkoli znepokojovat. Nejspíše to souvisí s tím, že se jejich mozek teprve vyvíjí, což se týká i částí mozku odpovídajících za řeč – jedním z projevů je právě mluvení ze spánku.

Děti mohou mluvit ze spaní v různých fázích spánku, ale nejčastěji se to zřejmě děje během takzvané REM fáze spánku, během níž se vyskytuje nejvíce snů. Děti mohou mít velmi živé a intenzivní sny, na což mohou reagovat mluvením, křikem, smíchem a dalšími vokálními projevy.

Svou roli nejspíše hraje i genetika, mluvení ze spaní je dědičné a pokud někdo v rodině mluví ze spaní, mají jeho potomci větší pravděpodobnost, že to budou dělat také.

Četnější nebo neobvyklé mluvení ze spaní u dětí může někdy naznačovat problémy, nebo jím může dítě reagovat na něco, co zažilo. O co může jít?

Pokud máte obavy ohledně mluvení ze spaní u vašeho dítěte, nebo pokud se objevují další problémy s kvalitou spánku vašich potomků, proberte je s lékařem.

Pokud máte sklony k mluvení ze spaní, nebude snadné se ho zbavit, ale něco pro to přece jen udělat můžete. Zkuste následující:

Předcházet mluvení ve spánku se podle odborníků účinně nedá, je však možné zkusit zlepšit spánkovou hygienu, spát 7 až 9 hodin denně, půl hodiny až hodinu před spaním nesledovat filmy, nepoužívat počítač ani mobil a dopřát si noční odpočinek v temné a nepříliš vytopené místnosti.

Mluvení ze spánku obvykle nevyžaduje žádnou léčbu a je ve většině případů zcela neškodné. Přesto může být v některých případech příznakem závažnějších problémů, jako je spánková apnoe nebo noční epilepsie.

Může se tak rovněž projevit psychický problém, nebo poruchy chování vázané na REM spánek (fáze s rychlými pohyby očí), která může být u starších dospělých počátečním příznakem některé formy demence či Parkinsonovy choroby. Projevuje se nekoordinovanými pohyby končetin, křikem nebo celkovým neklidem během spánku.

K pronášení slov či vět ve spánku mohou přispět také určité léky, emoční stres, horečka nebo alkohol či jiné návykové látky. Podpořit je může rovněž napínavý film nebo těžké jídlo těsně před usnutím, kofeinové nápoje i větší fyzická únava.

Zdroje:

Cleveland Clinic: Talking In Your Sleep? Here’s What That Could Mean

Web MD: Talking in Your Sleep

Live Science: What is sleep talking? We look at the science

Medical News Today: What to know about sleep talking