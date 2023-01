Mají rodiče v nemocnici nárok na jídlo?

Nedávno jsem se nečekaně ocitla s nejmladším synem v motolské nemocnici, naštěstí se jeho zdravotní problémy rychle zlepšily a za pár dní jsme mohli jít domů. Přijeli jsme do Motola uprostřed noci, v tu chvíli jsem byla ráda, že jsem pochopila věci týkající se zdravotního stavu syna a péče o něj. Druhý den ráno už jsme nicméně oba měli slušný hlad – synovi už bylo lépe a hlad trochu zahnal kojením, já bych si ale taky docela ráda něco dala.

Kde nic tu nic a řešení, že bych si došla do bufetu v přízemí a dítě nechala samotné na pokoji, nepřicházelo v úvahu. Ne že by se to nesmělo, jedna matka to udělala, jenže její batole celou dobu probrečelo, sestry neměly čas to řešit a vyděšená holčička by se stejně asi uklidnit nenechala. Sama jsem to zkoušela a nepovedlo se mi to. Nechat stejně plakat syna se mi vážně nechtělo.

A dostanu taky najíst?



Autor: Copyright © 123RF Stock Photos Malé, navíc nemocné dítě rodič nechce nechat samotné na nemocničním pokoji

Nakonec jsem se zeptala sestry, jak že to tedy s jídlem je. Řekla mi, že je dobře, že jsem se zeptala a že jinak bych neměla nic a dodala cosi o líné hubě a holém neštěstí. Poslala mě na recepci oddělení vyfasovat stravenku zakládající nárok na oběd i večeři, která se vyzvedává rovněž kolem poledne. Pokud to nestihnete, máte smůlu nejen v době oběda, ale i večeře.

To vše se však navíc děje v místní závodní jídelně, která je umístěná v jiné budově, ještě mnohem dále než zmíněný bufet, který je v přízemí dětské kliniky. Závodka s sebou samozřejmě nese fronty, takže cesta na oběd může trvat i několik desítek minut.





„Musí od dítěte odcházet přes celou nemocnici do místní jídelny a dítě je samo na pokoji, byť tam mají kamery. Navíc kolikrát v tu dobu, kdy je jídelna v provozu, probíhá vyšetření a podobně, tak máma nemá ani kdy na to jídlo jít,“ komentovala situaci v jedné webové diskusi matka dítěte, které leželo na tamní dětské neurologii. V praxi je samozřejmě možné, že se matky domluví a jedna hlídá děti, zatímco druhá vyzvedne jídlo pro obě.

Podle Motola jsou všichni spokojení

Jenže to není vždy možné, protože to neumožňuje stav dítěte, nebo si matky nesednou či prostě žádná po ruce není. A čekat, že vám během vašeho oběda bude dítě hlídat a opečovávat sestra, moc nejde – je jich tu tak akorát, aby se postaraly o nutné věci, hospitalizace rodičů s sebou nese mimo jiné to, že do velké míry zastanou péči o děti, která krom krmení zahrnuje i podávání léků a podobně. Já to na oběd stihla jen díky tomu, že za mnou zrovna na návštěvu dorazil přítel, který u malého syna počkal.

„Z provozních a hygienických důvodů nepřemýšlíme o dovozu stravy na oddělení, maximálně se snažíme vyjít rodičům vstříc tím, že jsme rozšířili provozní dobu jídelny v době obědů a to od 11 do 14.30 hodin. V době, kdy se rodiče stravují v jídelně, zajistí maximální péči o děti dětské sestry ke spokojenosti všech,“ komentovala pro server Vitalia.cz způsob podávání obědů rodičům Jana Nováková, motolská náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

V Brně o donášce uvažují

Podobně jsou na tom rodiče v mnoha dalších nemocnicích, například v brněnské fakultní – jídlo dostanou, ale musí si pro něj rovněž sami dojít nebo se s někým domluvit, že jim ho vyzvedne. Tahle nemocnice alespoň zvažuje, že by zřídila donáškovou službu, která by rodičům dopravila jídlo až na oddělení, kde s dětmi pobývají. Ovšem nejspíše by šlo o službu placenou, anketa na stránkách nemocnice momentálně zjišťuje, kolik by otcové a matky byly ochotni za každé jednotlivě dopravené jídlo zaplatit – anketa kalkuluje s cenami 20, 35 i 50 korun za každé jednotlivě donesené jídlo, včetně svačin.

Mimochodem, na snídani alespoň v Motole hospitalizovaní rodiče nárok nemají. Za pobyt u dítěte mladšího šesti let platí 100 korun denně, u staršího 120, přičemž to už je bez nároku na jídlo pro matku či otce.

