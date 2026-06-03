Pravda o libidu: touha mizí a zase se vrací. Odborník radí, kdy zpozornět

Libido je sexuální touha. Doprovází ho fantazie, intimita a sexuální aktivita. „Na vzniku libida se podílejí hormony, nervový systém, spánek, únava, stres, psychická pohoda, předchozí zkušenosti, zdravotní stav, vztahová atmosféra i pocit bezpečí. Je proto zavádějící si myslet, že libido je jen otázka psychiky či zamilování. Důležité je také odlišit libido od jiných věcí. U muže není libido totéž, co erekce. Muž může mít chuť na sex, ale může mít potíže s erekcí. A naopak může mít erekci, ale nemusí mít skutečnou touhu po sexuální aktivitě. Podobně u žen není lubrikace nebo tělesné vzrušení automaticky totéž, co chuť na sex,” vysvětluje primář sexuologického oddělení Krajské zdravotní, doktor Marek Broul.
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Kdy má sexuální apetit přijít
U některých lidí se sexuální touha objevuje rychle, u jiných se rozvíjí pomaleji. Obojí je běžný stav. Jak to je ale s libidem v době seznámení a v době zamilovanosti?
„Na začátku vztahu bývá problém v tom, že lidé vyhodnocují první týdny moc rychle. Pokud nepřijde silná sexuální touha hned, začnou si říkat, že vztah nemá smysl. Někdy to skutečně může být pravda, ale často jde jen o to, že tělo a psychika potřebují na nový vztah čas. Příčin, proč tomu tak je, je mnoho. Velmi často jde o stres a tlak na výkon. Člověk se snaží udělat dobrý dojem, hlídá, jak vypadá, co říká i to, zda bude „dobrý v posteli“. Takové nastavení je pro sexualitu nevýhodné. Sexualita potřebuje pozornost k tělu a k druhému člověku, ne neustálé sebehodnocení,“ vysvětluje doktor Broul.
Důležité je vědět, že nepřítomnost okamžité sexuální touhy není testem přitažlivosti či síly citu. Jsou lidé, kteří se umí rychle zamilovat, ale sexualita se u nich rozvíjí pomalu. Jiní prožívají silnou sexuální chemii, ale vztahově si nesedí. V začátku seznamování proto dává smysl vnímat celkový obraz, nejen jeden signál.
Jste na tom se sexuálním apetitem podobně jako váš partner, partnerka?
Sexuologové však znají i opačný stav, a to, že libido nastoupí velmi rychle. „U nového vztahu je silná touha často spojena s novostí, fantazií a očekáváním. To může být příjemné. Současně však platí, že začátek vztahu je fáze, kdy si lidé druhého člověka často doplňují vlastní představou, což může klamat. Je dobré nezaměňovat intenzitu touhy za jistotu, že vztah bude bezpečný a kvalitní,” doporučuje lékař.
Jak s libidem na začátku vztahu pracovat?
Rada na to, jak dosáhnout optimálního libida, neexistuje. Lidská sexualita je variabilní. Jsou ženy s vysokou spontánní touhou a muži s nízkou touhou. Existují i muži, kteří potřebují emoční bezpečí, a ženy, které oddělují sex od vztahu. Důležité je si uvědomit, že ani jedna z variant není normou pro všechny a ani absence libida by neměla být hned vnímána jako problém.
"Podle průzkumu Czechsex se potíže se sníženou sexuální touhou po dobu alespoň několika měsíců někdy v životě objevily u 44,8 % žen a 24,4 % mužů. To ale neznamená, že všichni tito lidé mají nemoc. Pokud se libido nedostaví na začátku vztahu, je dobré dát věcem čas a volný průběh, nikoli je řešit pod tlakem,” radí odborník.
Kdy by mohlo jít o problém?
Jednorázové selhání či nedostatek libida v začátku vztahu je časté a samo o sobě neznamená diagnózu. Jsou však situace, kdy je vhodné situaci začít řešit. „Obecně má smysl začít řešit nechuť na sex v okamžiku, kdy se nově objevila. Pak je nutné vzít v úvahu, zda se týká všech situací nebo jen jednoho partnera, jestli je přítomna bolest a podobně,“ vysvětluje primář Broul s tím, že důležitá je i atmosféra ve vlastním vztahu.
U mužů se při nízké sexuální touze zvažuje vyšetření celkového testosteronu, prolaktinu a hormonů štítné žlázy. U žen je potřeba myslet na bolest při styku, nedostatečnou lubrikaci, vulvovaginální potíže, menopauzální změny, poporodní období, kojení, antikoncepci, depresi, úzkost, léky a vztahový kontext. „U obou pohlaví mohou libido snižovat některá antidepresiva, některá antihypertenziva, hormonální léčba, chronická bolest, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, neurologické nemoci, alkohol a další látky,“ dodává lékař.
Když se ze selhání stane problém
Problém vzniká, když se z náhodné situace stane strach z dalšího pokusu. Pak už člověk nejde do intimity s očekáváním blízkosti, ale s kontrolním seznamem, podle kterého se hlídá. Na jeho výčtu bývají položky: bude erekce, nebude erekce, co si o mně pomyslí, jak to zvládnu a podobně. To je velmi silný blok z pohledu chuti na sex.
„Pokud dojde ke snížení chuti na sex či potíží s erekcí, pomáhá ubrat tlak na výkon a nezužovat sexualitu jen na pohlavní styk. Pokud potíže přetrvávají, opakují se i mimo stresovou situaci, nebo se přidají rizikové faktory jako je vysoký tlak, diabetes, kouření, obezita či bolesti na hrudi při námaze, je vhodné lékařské vyšetření. Erektilní dysfunkce může být také jedním z časných signálů cévního onemocnění,“ varuje lékař.