Poruchy erekce řeší i rázová vlna. Problém může zmizet do pár týdnů

Erektilní dysfunkce není jen problémem starších mužů. Stále častěji se s ní potýkají i muži ve věku kolem třicítky nebo čtyřicítky, kteří popisují potíže s udržením erekce, její nestabilitu nebo přidružené napětí v oblasti pánve. Dobrou zprávou je, že u mladších mužů jsou potíže dobře řešitelné, protože jde o funkční problém: vzniká jiným mechanismem než u mužů ve vyšším věku.
Příčina? Mladí moc sedí
Zatímco starší pánové často bojují s omezeným prokrvením kvůli ateroskleróze, u mužů mezi 25–45 lety bývá příčinou psychika nebo nezdravý životní styl. "Velmi častou příčinou je sedavé zaměstnání, kdy u mužů nacházíme napětí v oblasti beder, kyčlí a pánevního dna. Potíže však neplynou z oslabeného pánevního dna, převládá spíše přetížení v oblasti hráze z dlouhodobého sedu (případně intenzivního sportu, například u cyklistů), které brání správnému prokrvení a přirozené cévní reakci,“ uvedla Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.
Typickým spouštěčem erektilní dysfunkce u třicátníků je nejen nedostatek pohybu, ale i nadměrná konzumace sacharidů, nezdravých tuků, kouření, a to vše spojené se stresem.
„Nervový a endokrinní (hormonální) systém má zásadní vliv na reakci cév v topořivých tělískách. Pro kvalitní erekci potřebuje tělo dobře průchodné cévy, které bývají špatnou životosprávou zanesené, ale také mimo jiné parasympatickou aktivaci, což znamená ‚klid a bezpečí‘. Když člověk neustále funguje v režimu stresu, tedy nastavení ‚boj nebo útěk‘, krevní tlak i hormonální systém reagují jinak, což může zhoršit prokrvení topořivých těles, zvýšit napětí svalů v pánvi, omezit brániční práci a snížit prokrvení orgánů v malé pánvi,“ vyjmenovala Bílková.
První signál potíží? Ztráta ranní erekce
Erektilní dysfunkce je ve zkratce neschopnost penisu nabýt erekce a udržet ji. Je to jedna z nejčastějších sexuálních pánských obtíží – mírnější formy trápí zhruba polovinu mužské populace, každý desátý muž erekci ztratí úplně. Na krátkou dobu může nějakou erektilní poruchu zažít každý, ale zpozornět by měl ve chvíli, kdy potíže přetrvávají déle než dva měsíce.
„Jeden z prvních příznaků bývá zhoršení či ztráta ranní erekce. Nejčastěji ošetřujeme starší pacienty, k rizikovým zdravotním faktorům patří také cukrovka. Ale pozor, ztráta erekce postihuje i mladší muže, u kterých převládají psychogenní příčiny, a ani ty bychom neměli bagatelizovat. V naprosté většině případů si s léčbou poradíme ambulantně,“ podotkl Ondrej Kaplán, urolog kliniky Venova.
Lékař dokáže zjistit přesnou příčinu
Ač může včasná konzultace s lékařem předcházet větším problémům, odbornou pomoc vyhledává z ostychu jen desetina mužů. Podle Bílkové propadají muži ve chvíli, kdy se pohlavní styk nedaří, skepsi. Ve čtyřech z pěti případů ale stojí za erektilní dysfunkcí tělesný problém, a to zmíněná špatná průchodnost cévních stěn penisu.
Je pak důležité rozklíčovat, který ze všech výše zmíněných faktorů převažuje, a ten řešit. Jinými slovy: nelámat si hlavu samodiagnostikou a svěřit se do péče specialisty, který s pacientem promluví a na základě fyzikálního vyšetření a laboratorních testů určí přesnou příčinu. Ideálně by se měl muž vydat za lékařem urologem-sexuologem.
Rázová vlna opravuje erektilní tkáně
Zjistí-li doktor cévní příčiny nedostatečného prokrvení penisu, má muž velkou naději na rychlé vyléčení. Existují pochopitelně léky, ale jsou i jiné možnosti. Terapie planární rázovou vlnou může znít děsivě, ale vůbec to tak není. A potíže díky ní mohou zmizet už do pár týdnů.
„Erektilní dysfunkce je nemoc a je třeba k ní také tak přistupovat. Mezi muži jsou stále nejrozšířenější farmaceutika, ta se ale často nesnáší s jinými léky a bez porady s lékařem mohou být zdraví nebezpečná. Aplikace planární rázové vlny se provádí ambulantně, trvá kolem 10 minut a navzdory faktu, že jde o sérii rázů zacílených do intimních partií, je zcela bezbolestná a diskrétní. Pacient dochází na aplikaci dvakrát týdně po dobu tří týdnů. Za více než 10 let praxe sledujeme úspěšnost léčby přes 80 procent,“ popsala Iva Bílková.
Sonda se přikládá na penis a hráz
„Bezbolestná léčba spočívá v přiložení sondy podobné ultrazvuku na penis a do oblasti hráze, pod varlaty. Sonda vydává rázové vlny, které přispívají k regeneraci cév, zvýšení průtoku krve a tím k lepšímu prokrvení topořivých tělísek," vysvětluje primář kliniky UroKlinikum Josef Stolz.
Léčba planární rázovou vlnou je vhodná pro muže, kteří chtějí svůj problém řešit bez prášků, injekcí a neinvazivním způsobem. Jemná intenzita rázů planární rázové vlny iniciuje růst nových kapilárních cév a zvyšuje jejich hustotu v erektilní tkáni, tím obnovuje přirozené mechanismy erekce.
„Tato metoda má své místo v rámci algoritmu léčby, ale vždy platí, že k ní musí být pacient vhodně indikován. Studie ukazují zlepšení o 40 až 80 procent u pacientů s mírnou vaskulogenní poruchou erekce,“ uzavírá urolog Ondrej Kaplán.