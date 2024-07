Pád na kovovou tyč ho málem stál život. Roxor jen těsně minul srdce a tepnu

Podrobnosti o zranění a unikání záchraně života zveřejnila se souhlasem pacienta Fakultní nemocnice (FN) Olomouc.

Úraz, při kterém kovová tyč probodla skrz naskrz hrudník a prošla oběma laloky plic, utrpěl devětapadesátiletý Radovan Kučera z Přerovska v pátek 31. května.

Na tyč se nabodl na zahradě, kde spadl ze žebříku při trhání třešní. Když jsem měl košík plný ze tří čtvrtin, říkal jsem si, že to stačí. Chytil jsem se žebříku a chtěl jsem slézt dolů. A v ten moment se žebřík smekl nebo vyvrátil a já letěl dolů, popisuje.

Dopadl na kovový, zrezavělý roxor. Tedy tyč, která se používá jako výztuž do betonu. Na zahradě ale sloužila jako opora ovocnému stromu vedle třešně.





Hasiči museli tyč zkrátit

Silný roxor panu Kučerovi prošel skrz naskrz bokem hrudníku. Konkrétně třetím mezižebřím, tedy v podstatě kousek od podpaží. „Pravým bokem jsem ležel na zemi, nohy natažené za sebou, jednu ještě zaklesnutou v žebříku. Kamarád se synem přiběhli a hned volali záchranku a hasiče. Já si tu tyčku chtěl sám vytáhnout, ale kamarád mě naštěstí odradil,“ vzpomíná na duchapřítomnost svého známého.

Zůstat ve stejné pozici do příjezdu záchranářů by ovšem bylo nesmírně bolestivé a náročné. „Abych mohl aspoň na čtyři, tedy na kolena a ruce, kamarádův syn chytil roxor nahoře, můj kamarád u země a tak společně jsme se přesunuli,“ dodává Radovan Kučera.

Záchranáři byli na místě za jedenáct minut, ale ještě než Radovana Kučeru mohli naložit do sanitky, museli hasiči hydraulickými nůžkami na obou stranách tyč zkrátit. Bez toho by se totiž do vozu nevešel.

Operace trvala pět hodin

V nemocnici pacient podstoupil rentgenové a CT vyšetření. Nezbytná byla také endoskopie, tedy vyšetření ústy prostřednictvím kamery, aby bylo jasné, které orgány tyč poškodila.

„Pan Kučera měl obrovské štěstí, protože v podstatě ležela na aortě. Dotkla se i jícnu, ale neperforovala ho. Minula těsně i plicní hily, tedy místa, kde vstupují cévy do plic. Stačilo několik milimetrů a už by mu nebylo pomoci,“ popisuje kardiochirurg FN Olomouc Martin Kaláb.

Teprve až po sérii vyšetření přistoupili lékaři k hrudní operaci, jejímž cílem bylo roxor vyjmout a zastavit případné krvácení, ke kterému při vytahování může dojít. „Krev mohla téct v podstatě odkudkoliv. Výkon jsme proto prováděli na kardiochirurgickém sále, kde byl pro případ krize připravený mimotělní oběh,“ dodává Martin Kaláb.

Před samotným vytažením lékaři namazali tyč speciálním gelem. Aby ji bezpečně vytáhli a mohli řešit případné krvácení, hrudník pacienta museli široce otevřít. Podle nemocnice šlo o atypický, dlouhý řez, který se běžně neprovádí. „Používá se spíše u polytraumat nebo transplantací srdce a plic. Otevře se celá pleurální dutina, tedy prostor obklopující plíce,“ vysvětluje hrudní chirurg Josef Chudáček.

Operace nakonec trvala pět hodin a podílel se na ní zhruba dvacetičlenný tým složený ze zdravotníků několika klinik FN Olomouc. Domů šel pacient po dvou týdnech v nemocnici, kdy musel překonat infekci způsobenou proniknutím rezavého kovu do útrob.

Podle nemocnice by pacient neměl mít po úrazu žádné trvalé následky. Nějaký čas ale bude muset docházet na pravidelné kontroly.