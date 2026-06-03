Jak se operuje systémem da Vinci? Vyzkoušeli jsme nové školicí centrum v Praze

Školicí a experimentální pracoviště roboticky asistované chirurgie sídlí v Praze na Albertově. Zabírá tři místnosti v přízemí budovy. V každé z nich „bydlí“ jeden robot. Jde o jeden systém da Vinci 5. generace a dva systémy 4. generace. Ty se od sebe liší tím, že jeden systém používá při operaci jen jeden vstup do těla pacienta, což umožňuje operovat na hůře dostupných místech, v menších prostorech a například také skrze přirozené otvory pacientova těla, druhý systém je multiportový, do těla pacienta se vstupuje na více místech.
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Systém přes celou místnost
Jako první mě při vstupu do centra zaráží, kolik místa přístroje zaberou. Zaplní totiž skoro celou místnost. Po pravé straně stojí osvícený operační stůl, vlevo obrovská bedna s kukátkem, pedály, ovládacími rameny a malou židličkou. A mezi tím ještě další „krabice“ s přístroji a obrazovkami.
Pro naše účely a na ukázku na stole pod světly pochopitelně neleží pacient, ale malý tácek s gumovými výrůstky, které trochu připomínají animované žížaláky. Hrají všemi barvami a mají na sobě maličké plastové kroužky. Kdo si chce operování vyzkoušet, může pomocí robotických rukou kroužky sundávat a zase navlékat.
Až překvapivě snadná operace
Já se vydávám k prostřednímu ze systémů da Vinci, který je právě jednoportový – do těla pacienta se vstupuje jedním vpichem. Lukáše Matušku ze společnosti Synektik, výhradního distributora systému da Vinci pro ČR, Slovensko a Polsko, který zde vysvětluje, jak přístroj ovládat, raději hned upozorňuji, že nejsem úplně manuálně zručná. Mám problém si sama zapnout i náušnice. Matuška mi nicméně dodává odvahu, a tak usedám na stoličku a beru do ruky nástroje. Palec do jednoho očka, prostředníček do druhého, čelo opřít o přístroj, oči upřít do kukátek. Pomocí pedálu je možné upravovat obraz – přiblížit, oddálit atd.
Hned se pouštím do „práce“. Ovládat ramena s operačními nástroji nad stolkem na druhém konci místnosti je až překvapivě snadné. Přendat kroužek z výčnělku na výčnělek mi jde úplně bez problému. To jsem naprosto nečekala.
Roboti budou stále využívanější
Že trénink dělá mistra, vidím hned vzápětí, kdy k robotu usedají lékaři, kteří se systémem dnes a denně operují. Kroužky přesunují jeden za druhým, zcela bezchybně a rychle. Ukazuje se, jaký smysl tréninkové centrum má. „Robotická chirurgie bude v následujících letech stále běžnější. Naše fakulta chce být lídrem v zavádění a využívání těch nejmodernějších technologií. Jsem proto velmi rád, že pracoviště robotické chirurgie vzniká právě u nás,” vysvětluje děkan 1. LF UK Martin Vokurka.
Za poslední čtyři roky se počet výkonů roboticky asistované chirurgie v Evropě zhruba zdvojnásobil a další růst lze podle expertů očekávat. Narůstá proto i potřeba školení nových zdravotnických týmů, na kterou právě otevření centra reaguje.
Hlavním cílem centra je realizace mezinárodně uznávaných školení v roboticky asistované chirurgii. Organizovat je bude společnost Intuitive, výrobce chirurgického systému da Vinci. „Proměna miniinvazivní péče nespočívá jen v pokročilých robotických chirurgických systémech. Vyžaduje také dlouhodobý závazek rozvíjet a poskytovat rozsáhlé možnosti školení, čemuž se věnujeme už více než 30 let. Posílením lokálních kapacit ve střední a východní Evropě centrum podporuje lékaře a zdravotnické týmy v tom, aby technologii da Vinci zaváděli bezpečným a udržitelným způsobem, který je přínosný pro pacienty, nemocnice i zdravotnické systémy,“ říká Shelley Peterson, viceprezidentka Intuitive.
Centrum pro nejen pro specialisty
Školicí a experimentální pracoviště se nachází na Albertově ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK. Využívá unikátní zázemí Společné experimentální laboratoře 1. LF UK, VFN a FNMH a Centra medicínských simulací 1. LF UK. Je vybaveno chirurgickým systémem da Vinci Xi, který lze využít například při zákrocích v gynekologii nebo urologii.
Pokročilé školicí kurzy jsou určeny hlavně pro vysoce specializované lékaře – chirurgy a jejich týmy – kteří se mohou v práci s roboticky asistovanými technologiemi dále systematicky vzdělávat. Fakulta bude mít možnost nabídnout trénink také studentům a spolupracujícím pracovištím.
„Provoz budeme postupně navyšovat. Předpokládáme, že se dostaneme na víc než stovku školení ročně,“ upřesňuje vedoucí centra Mikuláš Mlček. Dodává, že akademické prostředí, kde se setkávají špičkové technologie a experti z mnoha oborů, přirozeně zvyšuje zájem i aktivitu studentů – budoucích generací zdravotníků. „To patří k nejdůležitějším úkolům fakulty i univerzity,“ uzavírá Mlček.