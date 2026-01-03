Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  V prosinci skončil online obchod Albertu, brzy zavře i e-shop Billy

V prosinci skončil online obchod Albertu, brzy zavře i e-shop Billy

Kateřina Čepelíková
Dnes
Zatímco velkým online obchodům s potravinami se daří a pravidelně rozšiřují své služby i do malých odlehlých obcí, některé řetězce s kamennými prodejnami provoz e-shopů nezvládají a zavírají je.

Zatímco online obchod Rohlik.cz na podzim loňského roku rozšířil možnost doručení nákupu dál do jižních Čech a spustil plnohodnotný rozvoz do více než 70 měst a obcí a Kosik.cz doručí nákup do 60 minut a pokrývá už 80 procent Česka, jiní hráči na trhu online potravin své aktivity v této oblasti stopli. 

Před časem zavřel e-shop Pennydomu.cz řetězce Penny, nově končí provoz e-shopu Billy a od konce loňského roku už nenakoupíte v Albert Online. 

Albert testoval online čtyři roky

Společnost Albert oznámila, že k 23. prosinci 2025 ukončuje svoji službu Albert Online, její testovací provoz byl spuštěn před čtyřmi lety v Brně a dalších moravských městech. Chceme vám poděkovat za důvěru a zároveň vás ujistit, že i nadále můžete nakupovat vaše oblíbené produkty z Albertu pohodlně z domova,“ uvádí řetězec. Pro zákazníky totiž zachovává možnost objednat si nákup prostřednictvím quick e-com platforem Wolt a Foodora.

Společnost Albert se chce v novém roce věnovat hlavně investicím do nových prodejen a modernizací těch stávajících.

I Billa měla velké online plány

I Billa se chce soustředit na modernizace a otevírání nových poboček. Peníze tedy bude investovat do totho, co umí, svůj eshop k 31. lednu 2026 ukončuje. Její plány byly ale před pár lety velkolepé, chtěla předehnat Košík, snažila se o to od září 2023, kdy svůj vlastní e-shop spustila. Kvůli dlouhodobým ztrátám ho ale po dvou a půl letech zavírá. 

Možnost nakoupit především privátní značky Billy ale zůstává zachována, a to skrze doručování prostřednictvím expresních dovážkových služeb s nimiž dosud Billa spolupracovala. V roce 2026 chce spolupráce dále rozvíjet a jejich prostřednictvím nabízet své zboží.

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

