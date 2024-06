Když bolest zad trvá déle než tři měsíce, vyhledejte odborníka

S bolestí zad se potýkají lidé mezi čtyřiceti a šedesáti lety, ale nevyhýbá se ani mladším, děti nevyjímaje. Pomůže našim zádům, když budeme sedět jako podle pravítka, uleví se nám, když týden proležíme v posteli? Na ty toto otázky zná odpověď Róbert Tirpák, vedoucí lékař Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics, který se specializuje na léčbu kořenového syndromu zad. Na dalších řádcích navíc uvede na pravou míru mýty a polopravdy, které o bolesti zad mezi lidmi panují.

Bolí tě záda? Lehni do postele, na gauč a odpočívej

V tomto případě se jedná o určitou polopravdu. „V akutní fázi bolesti zad může být odpočinek skutečně užitečný, napomáhá k uklidnění bolesti a urychluje uzdravení. Avšak akutní fáze trvá obvykle jen několik dní, řekněme den nebo dva. Posléze už je určitě dobré dopřát zádům pohyb,“ radí Róbert Tirpák a doplňuje: „Stačí pár cviků, prozatím pár minut zaměřených na střed těla, tzv. core, kterým označujeme skupinu svalů hlubokého stabilizačního systému. Jejich posílením docílíme správného a aktivního držení těla, můžete odstranit potíže s bolestmi zad, krční páteře, ale také kyčlí, kolenou a ramen. Pokud si pak zvyknete na pravidelné cvičení, je to ideální.“

Sportuji, takže bolest zad se mě netýká

Bohužel toto není pravda. Ani při pravidelném sportu neexistuje žádná záruka. Dokonce i dobří sportovci mohou trpět bolestí v zádech. A platí to i u hojně doporučovaném plavání. „Ač je teplota vody v bazénu 27 až 29 stupňů pocitově v pořádku, pro naše svaly je stále nízká a na člověka trpícího bolestmi beder nepůsobí dobře. V takové vodě spíše svaly v oblasti bederní páteře a pánve ztuhnou, i když je jeho páteř při plavání v horizontále. V tom se pozitivní vliv plavání na svalový aparát trochu přeceňuje,“ řekla již dříve fyzioterapeutka Iva Bílková.



Autor: Depositphotos.com Bolest zad trápí děti, dospělé i seniory

To, že sportujete, navíc ani negarantuje, že máte správné držení těla. Výrazně zátěžové jsou jednostranně zatěžující sporty. Ideální je rovnováha mezi zátěží a relaxem, správně procvičování svalů, ale také jejich uvolňování. Rizikové jsou, jak u zaměstnání, tak i u sportu, nepřirozené nebo nepřirozeně dlouhé vynucené polohy. Dlouhodobé nesprávné držení těla totiž může způsobit nepravidelnou deformaci meziobratlové ploténky, a časem může dojít dokonce k jejímu výhřezu. Pak mohou přijít zdravotní komplikace, které vám velmi znepříjemní každodenní fungování.





„S výhřezem meziobratlové ploténky je velmi často spojován vznik tzv. kořenového syndromu. Mezi jeho typické projevy patří silná bolest zad v bederní oblasti „vystřelující“ jednostranně do dolních končetin. Při kořenovém syndromu máte problém stoupnout si na špičky nebo zvednou nohu do schodů, silná bolest v bedrech vám zabrání udělat předklon nebo záklon. Při neléčení vás může zcela vyřadit z běžného života,“ doplňuje Róbert Tirpák.

Budu sedět rovně a záda mě nebudou bolet

O tom, že bychom se neměli při sezení na židli hrbit, víme asi všichni. Když se ale budete vehementně snažit a dlouho sedět rovně a nehybně, ani tím svým zádům radost neuděláte. Stejně jako ve všem i v tomto případě platí všeho s mírou. Strnulý posed uvolněte a čas od času se opřete o opěradlo židle, nohy nechejte na zemi a bederní část páteře ponechte lehce zakřivenou. Nicméně ani tak nemáte vyhráno.

„Celodenní sezení je ideální proložit několikrát denně, nebo i několikrát za hodinu, stáním nebo chůzí. Můžete se projít do kuchyňky pro kávu nebo jen obejít kancelář dokola. Stejně tak můžete sezení kompenzovat alespoň krátkou pohybovou aktivitou po práci v průběhu večera,“ radí Róbert Tirpák. Zkusit můžete i jednoduché cviky, kterými své tělo v práci protáhnete.

Galerie: Tipy na každodenní cviky do kanceláře

Jednou problémy se zády, navždy problémy se zády

„Bolest zad je u lidí velmi častým jevem, což ale neznamená, že s ní musí mít problém stále dokola. Každá bolest má svou příčinu,“ komentuje lékař a dodává: „Proto určitě nepodceňujte prevenci – hýbejte se, vždy ke cvičení zařazujte protažení, nezvedejte těžké předměty, a když, tak správně za pomoci svalů nohou a hýždí.“ Nikdy nezvedejte těžké předměty v předklonu. Nejlepší je podřepnout si a mít pod kontrolou vzpřímená záda.

Častějšími oběťmi bolestí zad bývají obézní lidé a lidé s nadváhou. Tuk totiž přetěžuje páteř i klouby a celkově vede i k mnohým dalším zdravotním potížím. Proto je dobré kontrolovat a regulovat svou váhu. „Bolesti v zádech zmizí za pár dní a nemusí se již nikdy opakovat. U bolesti zad, která se během dalších dní zhorší, nebo se jedná už o chronickou bolest trvající déle než tři měsíce, určitě vyhledejte pomoc odborníků,“ dodává Róbert Tirpák.

PODCAST: Vycvičit se dá i bolest vystřelující ze zad do nohy

Bolest zad vyřeší jedině operace

Chronická bolest zad, tzn. bolest trvající déle než tři měsíce, představuje pro lidský organismus výraznou zátěž. Nejenže vás omezuje po fyzické stránce, ale může vést i k narušení vaší psychické rovnováhy, protože jste omezení ve vašem společenském, rodinném i pracovním životě. A ve vaší hlavě svítí červený varovný nápis „OPERACE“, další z polopravd spojená s bolestí zad. Neustálý pokrok s sebou přináší nové metody.

„V dnešní době již můžete kromě konvenční léčby zvolit i unikátní miniinvazivní a endoskopické metody, které jsou velmi přesné a účinné. Zákroky probíhají nejčastěji v lokální anestezii a trvají podle typu od třiceti do devadesáti minut. Provádí se v ambulantní péči a v režimu tzv. jednodenní chirurgie. To znamená, že pacient se po zákroku a zhruba dvou klidových hodinách na lůžku může vrátit domů. Získáte tak velmi rychlé, ale zároveň i co nejšetrnější řešení svých obtíží, které v případě výhřezu meziobratlové ploténky a kořenového syndromu mohou cíleně vyřešit dlouhodobou bolest zad,“ uvádí Róbert Tirpák.