Jídelny budou vařit hlavně z českých surovin, řekla vláda

Chceme více potravin i nápojů pro zaměstnance státní správy a samosprávy a také pro veřejné akce, jako jsou veletrhy nebo konference, pravila vláda. Tímto rozhodnutím chce podpořit domácí producenty, zvýšit zájem o české potraviny a pomoci potravinové suverenitě České republiky.
Institucionální (neboli účelové) stravování zajišťuje hromadné stravování specifických skupin v zařízeních, jako jsou školy, nemocnice, domovy pro seniory nebo věznice. V České republice se tímto způsobem stravuje až 4,5 milionu lidí.
„Naším cílem je tímto usnesením co nejvíce podpořit lokální výrobce potravin a naše zemědělce v institucionálním stravování. Na Ministerstvu zemědělství a jeho resortních organizacích jsme tento projekt zahájili v pilotním režimu už v květnu letošního roku. Nyní bychom rádi, aby se rozšířil i do dalších institucí státní správy a samosprávy,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Nemocnice už dva roky podobné usnesení mají
Doporučení se týká nejen závodních jídelen, ale také občerstvení na konferencích, seminářích, veletrzích nebo společenských a sportovních akcích, ale i nemocnic.
Dlužno dodat, že nemocnice se tématu lokálních potravin věnují už delší dobu. Ministerstvo zdravotnictví například už před dvěma lety vydalo Doporučení pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic, které podporuje využívání lokálních, sezónních a minimálně průmyslově zpracovaných potravin při zachování pravidel veřejných zakázek. Nové usnesení vlády tak na tuto snahu navazuje a rozšiřuje ji.
Výhody vyššího podílu lokálních potravin jsou zřejmé
Kromě podpory českého zemědělství a regionálních výrobců může větší využívání lokálních potravin znamenat také kratší dodavatelské řetězce, vyšší čerstvost surovin a menší ekologickou stopu spojenou s jejich dopravou.
Mezi preferované produkty patří potraviny z české produkce, výrobky od regionálních farmářů nebo odbytových družstev i potraviny nesoucí označení Klasa, Regionální potravina, Česká potravina nebo označení „Vyrobeno v České republice“. Taková propagace by tedy mohla zvýšit i zájem výrobců o takové značení.
„Lokální potraviny prospívají nejen strávníkům, ale i domácím producentům. Zkušenosti z projektu Regionální potravina potvrzují, že české regiony mají co nabídnout,“ říká potravinový ombudsman Ministerstva zemědělství Jindřich Fialka. Právě on od února letošního roku působí v této nově vytvořené funkci, jeho cílem je zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců i výrobců potravin. Toto je jeho nový úkol.
Stovky tisíc porcí jídla se dočká změn, dopad by měl být citelný
Každý den se v rámci institucionálního stravování připravují stovky tisíc porcí jídel – od škol a nemocnic přes sociální zařízení až po bezpečnostní složky. I drobná změna při výběru surovin tak může mít citelný dopad na české zemědělství i lokální ekonomiku. Na vyhodnocení si ale budeme muset řadu měsíců ale počkat.