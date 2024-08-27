Jet do lázní má smysl i na prodloužený víkend. Několikrát ročně, říká lékař

Termální minerální voda a léčivé bahno. To jsou dvě hlavní lákadla lázní ve slovenských Piešťanech, které se zaměřují zejména na potíže s pohybovým aparátem.
Jak léčí voda a bahno?
Základem lázeňství ve slovenských Piešťanech je termální minerální voda s vysokým obsahem minerálů, v niž je množství síry a sirovodíku, které sirné bakterie rozkládají na elementární síru. Tu dokáže lidský organismus vstřebat kůží. Prameny vyvěrají v až dvoukilometrové hloubce pod ramenem řeky Váh, která tu obtéká Kúpeľný ostrov – právě na něm byly lázně vybudovány.
V usazeninách Váhu vzniká unikátní sirné bahno, unikátní nejen v evropském měřítku. Největší slovenské lázně využívají teplé prameny a bahno k léčbě onemocnění pohybového aparátu.
Mají více než stoletou tradici, první pětihvězdičkový lázeňský hotel zde byl postaven roku 1912.
Lidé sem přijíždějí nejen kvůli problémům způsobeným třeba úrazem nebo sedavým způsobem života či po operacích. Poslední roky přibývá i těch, kdo míří do zařízení na břehu Váhu proto, aby mnoha bolestivým potížím třeba s páteří, klouby nebo svaly předešli – piešťanské lázně totiž v souladu s moderními trendy nabízejí nejen tradiční několikatýdenní lázeňské pobyty, ale také pobyty mnohem kratší, které jsou spíše preventivního charakteru.
Ty si lidé platí sami, ale za svoje peníze podle Borise Bánovského dostanou intenzivní péči, která se skutečně může pozitivně projevit na jejich zdraví. Svou zdravotní náplní se tak liší od rovněž oblíbených, většinou víkendových wellness pobytů v jiných zařízeních zaměřených zejména relaxaci a odpočinek a mají, pokud jde třeba o bolest zad, větší efekt.
Pokud by naopak někdo chtěl využít slovenské lázně ke klasickému pobytu takzvaně na pojišťovnu, rovněž může, pokud mu je lékař předepíše.
Jak dlouho obvykle trvá lázeňský pobyt a jak dlouho by měl trvat, aby byl efektivní?
Samozřejmě, zvláště při závažnějších potížích, jsou ideální tři, čtyři týdny, ale je jasné, že zvláště pro zaměstnaného člověka je něco podobného obtížné, i když se jeho potíže například s páteří i kvůli pracovnímu zatížení prohlubují. Ale máme v nabídce i mnohem kratší pobyty, které se dají s různými povinnostmi skloubit mnohem lépe.
Takže má smysl jet do lázní i jen na pár dní nebo víkend?
Určitě ano, v úvahu připadá například pobyt na prodloužený víkend počínající čtvrtkem. Ideální pak je, aby na něj klient přijel několikrát ročně, protože pak se pozitivní efekt sčítá, zvláště když i mezi tím usiluje o zdravý životní styl. Absolvovat něco takového skutečně smysl má.
Jaká je náplň pobytu?
I v krátkodobém balíčku jsou všechny procedury medicínské a samy o sobě se nezaměřují na wellness, ale vodní a saunové světy si mohou klienti užít ve volném čase a intenzivní lázeňský pobyt jimi doplnit.
Krátkodobé pobyty s pevně stanovenými procedurami lze brát také jako ochutnávku dlouhodobějšího léčebného pobytu, kdy klient získá lepší představu o jeho náplni a účinku na zdraví a může se příště rozhodnout přijet na delší dobu. I delší pobyty se pak liší mírou intenzity léčebného působení, které se dá nastavit podle toho, jak vážné zdravotní problémy lidé mají.
Dopřáli jste si někdy jako samoplátci lázeňský pobyt s procedurami?
Lázně nabízejí především řešení už existujících problémů, nebo se to dá doporučit jako prevence?
Možné je obojí a od toho se odvíjí i délka pobytu a jejich náplň. Klienti si sami zakupují balíčky služeb s pevně danou délkou pobytu, ale například procedury se u delších pobytů přesně nastavují na vstupním vyšetření u lázeňského lékaře. Během konzultace s klientem lékař posoudí jeho aktuální zdravotní stav a rozhodne, zda jsou všechny procedury v balíčku pro něj prospěšné, vhodné, nebo nevhodné, případně zda se pro něj vůbec nehodí a může mu doporučit jiné. U dlouhodobých pobytů, a tak označujeme všechny trvající déle než týden, lékař pacienta vyšetřuje i na konci, případně jednou týdně.
Je dobré vědět, že procedury se navzájem doplňují, jde o takzvaný synergický efekt, a díky tomu mají celkově kladný dopad na zdraví i na pohodu klienta.
Piešťanské bahno?
Používá se při teplotě 46 stupňů, díky svému složení působí protizánětlivě. Obsahuje sloučeniny síry a specifické sirné bakterie, které je rozkládají na elementární síru. Ta se přes póry v kůži vstřebává do hlubších tkání a působí jak na měkké struktury, jako jsou vazy, vazivové tkáně či svaly, tak na kosti.
Dočká se klient na kratších pobytech léčení pomocí známého piešťanského bahna?
Naše typické procedury jsou do klientova rozvrhu zařazeny vždy – jde o bahno, konkrétně o půlhodinové bahenní zábaly, či o koupel v bazénu naplněném termální minerální vodou, kterému říkáme zrcadliště. Bahno mírní záněty, což bývá spouštěcí příčina bolestí. Zároveň zábaly zvyšují pružnost tkání a tím zlepšují hybnost.
Bahenní zábaly a koupele v minerální vodě doplňují další typické rehabilitační procedury, což může být třeba skupinové nebo individuální cvičení, medicínské léčebné masáže či jiné fyzikální rehabilitační metody. Dlouhodobější pobyty zahrnují podle míry intenzity dvě až čtyři procedury denně.
Ve slovenských Piešťanech používají k mírnění problémů s pohybovým aparátem léčivé sirné bahno, které se těží z obtokového ramene řeky Váh
Jací lidé, typově, dnes jezdí do lázní léčit si pohybové ústrojí a jací lidé by tam jezdit měli také, ale nenapadne je to?
Často to nenapadne právě ty, kteří by to přitom kvůli svému velkému nasazení, zanedbávání péče o zdraví a dlouhodobému stresu potřebovali, ale mají o lázeňské péči zkreslené představy. Myslí si, že si je nemohou z časových důvodů dovolit, a právě těm se proto snažíme vycházet naší nabídkou kratších pobytů vstříc.
Případně se domnívají, že lázně jsou určené pouze klientům s velmi vážnými zdravotními problémy, mezi které se nepočítají. A to také neplatí.
Kdybyste měl zhodnotit stav zdraví populace, jak na tom jsme, pokud jde o pohybový aparát?
Je to mnohem horší než dříve, to je jednoznačné. Velkou roli hraje sedavý způsob života, kdy sedíme i deset a více hodin denně ve špatné poloze s krkem vysunutým směrem k obrazovce, což naší páteři velmi škodí. Navíc to tím nekončí, je třeba k tomu připočítat jízdy autem, kdy opět sedíme a jinak se nehýbeme.
Dokonce ani taková jízda na kole není pro náš pohybový aparát tím nejlepším, pokud ji člověk nedoplní nějakým kompenzačním pohybem.
Kromě lázní a dostatku vhodného pohybu, co může člověk v běžném životě dělat pro svoje záda či klouby, které ho občas bolí?
Určitě je dobré chodit k fyzioterapeutovi s odpovídajícím vzděláním. Mám na mysli odborně vedenou rehabilitaci, ne různé masáže, které sice mohou přinést okamžitou úlevu, ale s pohybovým aparátem je potřeba pracovat soustavně.
Lázně na pojišťovnu? Je to možné
Proč se vyplatí investovat do pobytu v lázních? Zdravotní pojišťovny to, předpokládám, neplatí.
Lidé si mohou pobyt zaplatit sami, krátkodobý stejně jako delší trvající jeden až čtyři týdny. Ale u dlouhodobých pobytů je i možnost, že klient přijede takzvaně na pojišťovnu – možné jsou obě varianty. Tedy že zdravotní pojišťovna zaplatí celý pobyt včetně ubytování a stravy, nebo zaplatí jen léčebné procedury, záleží na doporučení lékaře a na tom, co člověk potřebuje.
Ale přijet se vyplatí, i když nemáte nárok na hrazené lázně, protože naším současným způsobem života si zaděláváme na strukturální změny na svalech a kostech, které se na rozdíl od těch funkčních už nedají úplně zvrátit.
Dokážeme pracovat s obojím, ale lepší je těm vážnějším potížím předejít třeba právě díky občasným krátkodobým lázeňským pobytům.
Platí pojišťovny pobyt ve vašich lázních i Čechům?
Ano, takové klienty máme, předepsat slovenské lázně mohou lékaři stejně jako české, v takovém případě péči hradí jejich zdravotní pojišťovny stejně, jako kdyby jeli do českých lázní.
MUDr. Boris Bánovský
Lékařský ředitel Lázní Piešťany a Lázní Smrdáky, člena skupiny Ensana, která provozuje hotely v pěti zemích Evropy včetně těch ve slovenských Piešťanech.
V lázních hodně čerpá ze svých zkušeností s pacienty, dříve aktivně pracoval jako chirurg-traumatolog, kdy se věnoval především lidem po úrazech.
Dnes podle svých slov usiluje o to, aby se klientům lázní dostávalo komplexní péče, která bude přitom šitá na míru díky individuálnímu přístupu.