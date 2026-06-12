Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Ultrazpracované potraviny škodí játrům úplně stejně jako alkohol, upozorňuje lékař

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Docent Jiří Slíva
Autor: David Háva
Alkohol nebo ultrazpracované potraviny. Dvě odlišné věci, ale stejný výsledek: nemocná játra. Problém je, že nebolí a první příznaky jsou tak nejasné, že je často nepozná ani lékař. Časná stadia onemocnění lze přitom zvrátit, říká v podcastu 120 na 80 doktor Jiří Slíva.

Nealkoholová tuková choroba jater se často nazývá tichým problémem. Dlouho totiž probíhá bez jakýchkoliv příznaků. Čím dřív ji přitom vyšetření odhalí, tím lépe se léčí. Respektive pouze v raném stádiu se jí může pacient zbavit, pokud se neřeší, může dospět až do jaterní fibrózy a následně až do rakoviny jater.

Následky jsou stejné jako u onemocnění jater způsobené alkoholem. Příčina je ale v tomto případě jiná. „Onemocnění souvisí s nezdravou životosprávou, dlouhodobým špatným životním stylem,“ řekl v podcastu 120 na 80 docent Jiří Slíva, přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK.

Celý podcast si můžete pustit zde:

Ultrazpracované potraviny škodí játrům úplně stejně jako alkohol, upozorňuje lékař
Ultrazpracované potraviny škodí játrům úplně stejně jako alkohol, upozorňuje lékař
0:00/

Játrům škodí především ultrazpracované potraviny. Čím dále má výsledná potravina od výchozí suroviny, tím je pro nás méně zdravá a nota bene pro játra,“ podotkl lékař. 

Choroba nejčastěji propukne u diabetiků a obézních lidí. A koreluje také s věkem, čili čím jste starší, tím větší je pravděpodobnost, že se ho dožijeme. Týká se ovšem i mladých lidí, dokonce i dětí. Jednoduše proto, že i nejmladší populace tloustne, nehýbe se a žije nezdravě.

Jak se nemoc diagnostikuje? A jak jí můžeme předcházet? Také o tom mluvil docent Jiří Slíva v novém díle podcastu 120 na 80.

Ztučnělá játra má až třetina lidí, hrozí jim cirhóza. Orgán se přitom může uzdravit Přečtěte si také:

Ztučnělá játra má až třetina lidí, hrozí jim cirhóza. Orgán se přitom může uzdravit

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Ukažte, jestli poznáte mrtvici a víte, jak pomoct
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Komerční sdělení

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho si všímat?
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).