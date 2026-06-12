Ultrazpracované potraviny škodí játrům úplně stejně jako alkohol, upozorňuje lékař

Nealkoholová tuková choroba jater se často nazývá tichým problémem. Dlouho totiž probíhá bez jakýchkoliv příznaků. Čím dřív ji přitom vyšetření odhalí, tím lépe se léčí. Respektive pouze v raném stádiu se jí může pacient zbavit, pokud se neřeší, může dospět až do jaterní fibrózy a následně až do rakoviny jater.
Následky jsou stejné jako u onemocnění jater způsobené alkoholem. Příčina je ale v tomto případě jiná. „Onemocnění souvisí s nezdravou životosprávou, dlouhodobým špatným životním stylem,“ řekl v podcastu 120 na 80 docent Jiří Slíva, přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK.
Celý podcast si můžete pustit zde:
Játrům škodí především ultrazpracované potraviny. „Čím dále má výsledná potravina od výchozí suroviny, tím je pro nás méně zdravá a nota bene pro játra,“ podotkl lékař.
Choroba nejčastěji propukne u diabetiků a obézních lidí. A koreluje také s věkem, čili čím jste starší, tím větší je pravděpodobnost, že se ho dožijeme. Týká se ovšem i mladých lidí, dokonce i dětí. Jednoduše proto, že i nejmladší populace tloustne, nehýbe se a žije nezdravě.
Jak se nemoc diagnostikuje? A jak jí můžeme předcházet? Také o tom mluvil docent Jiří Slíva v novém díle podcastu 120 na 80.