Tinnitus: zvuk, který neexistuje a přesto ho slyšíte. Jak se s ním vypořádat?

Ušní specialisté tvrdí, že se ve svých ordinacích stále častěji setkávají s lidmi, kteří si stěžují na zvláštní a neustávající zvuk v jednom nebo v obou uších. Je hlasitý, rušivý a neustávající. Odhaduje se, že tímto problémem zvaným tinnitus může trpět až 15 procent populace. Tento stav se nejčastěji objevuje u lidí středního věku, ale objevit se může i u mladších lidí a to včetně teenagerů.

Co vyvolává tinnitus?

Lékaři ani vědci si zatím nejsou zcela jistí, co tento problém způsobuje a kde přesně zvuk vzniká. Někteří odborníci tvrdí, že tinnitus je generován v uchu, jiní předpokládají, že jeho produkce je lokalizována v mozku. Mnohé o tomto stavu zatím zůstává neodhaleno, ale lékaři a výzkumníci vědí, že jednou z příčin, která může tinnitus vyvolat, jsou hlasité zvuky.

Příčinou často bývají elektrické nástroje, hlasitá hudba, těžká technika anebo třeba střelné zbraně. To je důvodem, proč tinnitus postihuje mnoho lidí působících v armádě. Například v USA dostává více než 2,5 milionu veteránů invalidní dávky kvůli tinnitu. Stačí přitom jednorázové vystavení hlasitému zvuku, což lékaři nazývají akustické trauma, a problém je na světě. Dobrou zprávou je, že ve většině těchto případů jde o dočasné obtíže.

Mezi další faktory, které mohou tinnitus způsobit nebo přispět k jeho výskytu, patří infekce dutin, horečky, chřipka, emoční stres, kofein, nikotin, alkohol i některé druhy léků. Někdy však může být tinnitus příznakem určitých onemocnění, jako je třeba Ménièrova choroba (onemocnění vnitřního ucha) nebo neurologické onemocnění. Ve vzácných případech může být tinnitus v jednom uchu spojen s nádorem v této oblasti.

Tinnitus a stres

Lidé, u kterých se tinnitus objeví, by měli absolvovat důkladné vyšetření na specializovaném pracovišti, aby se vyloučily jednoduché a snadno odstranitelné příčiny, jako je nahromadění ušního mazu, poškozený ušní bubínek nebo infekce. Měli by také podstoupit komplexní test sluchu. Lékaři podotýkají, že ve chvíli, kdy se takto postižení lidé dostanou k lékaři, se už mnoho z nich nachází v začarovaném kruhu: tinnitus zvyšuje stres, stres zhoršuje tinnitus, což se opět podepisuje na zvýšené míře stresu a tak je to stále dokola.

Také to je důvod, proč je třeba, aby specialista pacienty ujistil, že v jejich případě tinnitus není nebezpečný nebo život ohrožující a není ani symptomem závažnějšího onemocnění. Toto jednoduché ujištění je často dostatečnou motivací pro většinu lidí, aby se rozhodlo se svým stavem poprat a nepropadat beznaději.

Co platí na ušní šelest?

Mnoho pacientů si však stěžuje, že řada lékařů jejich problém bagatelizuje nebo se k němu staví lhostejně. Říkají, že se nedá nic dělat a aby se lidé s tímto problémem jednoduše naučili žít, čímž tím se s pacienty rozloučí. I když není žádný lék na tinnitus, existují určité strategie, které mohou osobám s tímto problémem ulehčit život a zmírnit jejich nepohodlí.

Například „hluk“ v pozadí často přehluší tinnitus a třeba na YouTube lze najít mnoho videí generujících zvuk, které mohou takto pomoci. Některé z nich mají černou obrazovku, takže neruší ani noční spánek. K dispozici jsou rovněž aplikace pro smartphony anebo zvuková zařízení, která se vejdou do ucha a pomáhají působit proti tinnitu. Jsou naprogramována ve spolupráci s odborníky a vydávají tón ve stejné výšce jako má tinnitus uživatele, což pomáhá neutralizovat vnitřní zvuk v uchu.





U některých pacientů funguje rekvalifikační terapie, založená na kombinaci kognitivně behaviorální terapie s naprogramovaným zařízením, které přehrává příjemnou hudbu s tónem tinnitu konkrétního pacienta, vloženým do hudby. Úlevný efekt spočívá v tom, že pacient si spojuje tinnitus s příjemnou hudbou a ten už v něm nevyvolává tolik úzkosti a stresu.

Výzkum ukazuje, že 80 procent pacientů má s touto terapií pozitivní zkušenosti. Lékaři naopak varují před různými doplňky stravy, které tvrdí, že snižují intenzitu tinnitu nebo jsou schopny ho odstranit. Žádná vědecká studie neprokázala, že by v tomto ohledu byly účinné.

Problém se může časem zlepšit sám od sebe

Lidé, kteří mají pocit, že slyší svůj puls v jednom nebo v obou uších a často popisují svůj problém jako kvílivý zvuk, shodující se se srdečním rytmem, by měli vyhledat lékařskou pomoc. Potíže mohou být způsobeny abnormalitou v jedné z krevních cév v blízkosti ucha. Ty bývají poměrně dobře léčitelné a tento druh tinnitu tak může být výrazně omezen nebo zcela eliminován.

Stejně tak pacienti, kteří si stěžují na zvuky podobné cvakání nebo bušení, zejména pokud je budí ze spánku, by měli podstoupit vyšetření, protože může jít o projev vzácné formy tinnitu. Lékaři však mají pro pacienty, které trápí tinnitus, dobrou zprávu. Postupem času, v rozmezí od několika měsíců do několika let, může dojít ke spontánnímu zlepšení a výraznému omezení výskytu obtěžujících zvuků.