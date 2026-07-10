Jak vybrat opravdu sladký meloun? Barva ani ťukání nestačí

Melouny patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější letní ovoce a během horkých měsíců nechybí téměř v žádné české domácnosti. Při jejich výběru se lidé často spoléhají na zažité rady – poklepávají na slupku, hledají bezsemenné plody nebo se snaží odhadnout, zda bude dužina sytě červená. Jenže právě tyto znaky nemusí o kvalitě melounu vypovídat tolik, jak si mnozí myslí.
Na co se tedy při výběru zaměřit, aby byl meloun opravdu sladký a zralý? A jak ho správně skladovat a uchovávat, aby si zachoval svou chuť i kvalitu? Radí Andrea Mokrejšová, nutriční terapeutka Českého olympijského týmu spolupracující se společností Billa.
Jak poznat sladký meloun?
Sytě červená dužina sama o sobě není spolehlivým ukazatelem sladkosti ani zralosti. Její barvu ovlivňuje především odrůda a obsah přírodního barviva lykopenu.
Platí tedy, že čím červenější, tím sladší?
Ne tak docela:
- Sytě červená dužina bývá spojována s vyšším obsahem lykopenu a působí lákavěji, automaticky ale neznamená sladší chuť.
- O sladkosti rozhoduje především obsah přírodních cukrů, které vznikají během zrání na poli.
- Meloun po sklizni už prakticky nedozrává, proto je důležité, aby byl sklizen ve správné zralosti a co nejrychleji se dostal ke spotřebiteli.
Při výběru melounu si proto všímejte především:
- výrazné krémově žluté až nažloutlé skvrny v místě, kde ležel na zemi – čím je sytější, tím déle na poli dozrával
- matné slupky
- vyšší hmotnosti vzhledem k velikosti plodu
- hlubšího dutého zvuku při poklepání
Správná péče začíná ještě před prvním řezem
Vybraný meloun je doma. Ještě než do něj říznete, nezapomeňte důkladně omýt jeho slupku. „Lidé se často soustředí pouze na dužinu, ale důležitá je i slupka. Nůž při krájení prochází z povrchu přímo do středu melounu, proto doporučuji plod před rozkrojením opláchnout pod tekoucí vodou. Jde o jednoduchý návyk, který by měl být stejně běžný jako u ostatních druhů ovoce a zeleniny,“ říká Andrea Mokrejšová, nutriční terapeutka Českého olympijského týmu.
Meloun obsahuje velké množství vody a jeho dužina má relativně nízkou kyselost, což vytváří vhodné prostředí pro množení mikroorganismů. „Nakrájený meloun je proto vhodné uchovávat v lednici, kde vydrží přibližně tři až čtyři dny. Při pokojové teplotě by neměl zůstat déle než čtyři hodiny,“ doplňuje Andrea Mokrejšová.
K zachování kvality přispívá také používání čistého nože, prkénka a vhodné skladování po rozkrojení. „U melounů se často mluví o jejich osvěžující chuti nebo vysokém obsahu vody. Neméně důležité je však správné uchovávání po rozkrojení. To pomáhá zachovat jejich přirozené vlastnosti i příjemnou konzistenci,“ vysvětluje nutriční terapeutka.
Kam s melounem? Do lednice až po rozkrojení
Mnoho lidí ukládá celý meloun hned po příchodu z obchodu do lednice. Ve skutečnosti to ale není nutné.„Celý neporušený meloun lze skladovat při pokojové teplotě,“ říká Andrea Mokrejšová. Jakmile ho ale rozkrojíte, patří do chladničky. „Ideální je chránit řeznou plochu potravinářskou fólií, silikonovým krytem nebo voskovaným ubrouskem. Nakrájené části je nejlepší uchovávat v uzavíratelné nádobě. Díky tomu si déle zachovají svou chuť, vůni i konzistenci,“ doporučuje Andrea Mokrejšová.
Máte-li meloun nakrájený na menší kostky, uložte je do uzavíratelné nádoby. Ještě lepší je, pokud z ní můžete odsát vzduch.
„Nejde o žádná složitá pravidla. Stačí několik jednoduchých návyků – omytí před krájením, používání čistého nože a uchovávání nakrájeného melounu v chladu. Jsou to drobnosti, které mohou výrazně ovlivnit výsledný zážitek z konzumace ovoce,“ dodává nutriční terapeutka.
Meloun není jen voda
Meloun bývá často vnímán jen jako zdroj osvěžení. Ve skutečnosti obsahuje také vitamin C a u červených odrůd právě i přírodní antioxidant lykopen.
„Zajímavostí je, že obsah lykopenu může být u některých odrůd vodního melounu srovnatelný nebo dokonce vyšší než u rajčat. Právě kombinace výrazné chuti, vysokého podílu vody a nízké energetické hodnoty je jedním z důvodů, proč patří mezi nejoblíbenější letní ovoce,“ říká Andrea Mokrejšová.
Meloun se navíc hodí nejen k přímé konzumaci. Skvěle chutná v ovocných salátech, domácích limonádách, smoothie nebo jako součást lehkých letních pokrmů.
Vedle klasického vodního melounu můžete vyzkoušet také aromatický Galia s jemnou zelenou dužinou, žlutý meloun s medovými tóny nebo Cantaloupe s oranžovou dužinou a lehce kořeněnou chutí.
Milovníky netradičních odrůd mohou zaujmout také Limelons s jemným limetkovým aroma nebo Little Planet, který vyniká intenzivní chutí a mimořádně šťavnatou dužinou.