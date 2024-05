Jak si konečně zapamatovat, jak se liší probiotika a prebiotika a k čemu jsou dobrá

Člověk je domovem pro stovky bilionů bakterií. Většina z nich se nachází uvnitř našich střev, kde zabraňují nebezpečným patogenům proniknout do celého těla. Jde o pozoruhodnou symbiózu, která ovlivňuje nejen kondici trávicího traktu, ale také náš celkový psychický a fyzický stav. Jednou z hlavních součástí střevního mikrobiomu jsou probiotické bakterie, jejichž správná funkce závisí na pravidelném příjmu prospěšných prebiotik.

To, jak prosperující budou hostitelé našich střev, ovlivňujeme i my sami naším životním stylem. Co jsou to probiotika a prebiotika, jak si zapamatovat, k čemu která potřebujeme a kdy je třeba zvýšit jejich spotřebu?

Bohatý život uvnitř střeva

Trávicí soustava je po kůži dalším místem našeho těla, která je v přímém kontaktu s nástrahami okolního světa. Ať už si koupíte párek v rohlíku na benzínce, zmrzlinu u stánku, nebo jíte oběd v závodní jídelně, je na našem těle, aby to, nač jsme měli chuť, zpracovalo a rozložilo na prospěšné a důležité látky, které rovnou vstřebává, a nepotřebné látky, které vylučuje.

Konečnou destinací pro tento odpadní materiál jsou střeva. Jde o místo, kde se biliony střevních bakterií starají o to, aby škodlivé toxiny a patogeny nepronikly sliznicí zpět do lidského těla. Těmito mikroorganismy jsou právě pro nás bakterie, které hromadně označujeme jako střevní mikrobiom.





Zažívání by se bez probiotik stalo zranitelným místem, které by tělo znečišťovalo nežádoucím odpadem Autor: Depositphotos

„Tlusté střevo průměrného člověka čítá okolo 100 bilionů bakterií, které jsou podle své funkce a zaměření rozděleny přibližně do 500 různých kmenů. Zhruba 100 těchto typů dokonce disponuje svou vlastní DNA, která je tvořena asi 3 miliony genů. Jde tedy o velmi sofistikovaný a komplexní systém, který (pokud je v pořádku) s tělem žije ve vyváženém a harmonickém vztahu. Naším úkolem je pro ně zajistit kvalitní, pravidelnou a dostatečnou stravu a oni se na oplátku postarají, abychom se cítili dobře nejen fyzicky, ale i psychicky,“ vysvětluje základní princip funkce lidského mikrobiomu Barbora Procházková, vedoucí vědeckého týmu Chromozoom.

Užíváte nebo jste někdy užívali probiotika? Ano, užívám je dlouhodobě

Ano, třeba po průjmu nebo léčbě antibiotiky

Ne, nevěděl/a jsem, že je to tak důležité

Ne, považuju to za zbytečné, beztak je to další reklamní trik

Rozdíl není jen v jednom písmenku

Aby náš střevní mikrobiom fungoval jak má, je nutné o něj správně pečovat. Doplňováním probiotik a prebiotik. Co si pod těmito názvy máme představit a v čem se liší kromě jednoho písmena v názvu? Probiotika jsou odborným pojmenováním pro samotné bakterie. Naopak prebiotika označují potravu, kterou tyto organismy potřebují ke svému životu.

Probiotika jsou… Prebiotika jsou… PRObiotika jsou názvem PRO bakterie Prebiotika jsou potravou probiotik

Zažívání by se bez probiotik stalo zranitelným místem, které by tělo znečišťovalo nežádoucím odpadem. Je tedy potřeba mít naše střevní obyvatele dokonale vitální a v dostatečném zastoupení, aby nebezpečné toxiny nemohly oslabovat naši obranyschopnost. Doporučuje se proto bakterie tělu pravidelně dodávat, a posílit tak střevní mikrobiotu.

Jak posílit probiotickou ochranu těla? Konzumací kvašených a fermentovaných potravin, jako jsou: mléčný kefír

kimchi

kombucha

tradiční české kysané zelí

Podle čeho vybírat

Pokud je pro vás přirozený způsob příjmu prospěšných mikroorganismů z potravy nedostačující, nebo potřebujete rychle podpořit střevní mikrobiom, nejčastěji po antibiotické medikaci, můžete probiotika doplnit v podobě roztoku či tabletek.

Složení jednotlivých přípravků se však může lišit. Je tedy třeba vyzkoušet několik různých typů a zjistit, jaký našemu organismu vyhovuje nejvíce. Velmi užitečné je sledovat hodnotu CFU, která uvádí konkrétní jednotky tvořící kolonie. Tento údaj popisuje celkové zastoupení živých organismů na jednu dávku doplňku. Pokud suplement obsahuje více kmenů, CFU by mělo být uvedeno pro všechny obsažené kmeny bakterií.

Jak vyživit probiotika? Prebiotiky

Rozmanité kultury uvnitř trávicího traktu úspěšně bojují s nepříznivými vlivy venkovního světa a chrání tak tělo před možnými riziky. Bakterie však po náročných zápasech začínají být vyčerpané a slabé. Potřebují doplnit energii, potřebují vlákninu. Díky tomuto nestravitelnému polysacharidu, které tělo během trávení nedokáže samo vstřebat, a jde tedy o odpadní látku určenou vyloženě našemu tlustému střevu, jsou bakterie zdravé a tělu prospěšné. Mezi nejvýznamnější zdroje prebiotik patří zelenina jako brokolice, květák, kapusta, ale také luštěniny v podobě čočky nebo fazolí.

Nejvýznamnější zdroje prebiotik brokolice

květák

kapusta

luštěniny, např. čočka, fazole

Vláknina však není jedinou důležitou složkou, kterou naše střeva pro svou prosperitu potřebují. Dalšími užitečnými látkami jsou například omega-3, vitamín D 3 v kombinaci s K 2 či skupiny vitamínů B.





Stav lidského střevního mikrobiomu lze jednoduše zjistit například genetickými testy, které odhalí, jaké složky vašemu střevu chybí a jakou formu léčby je třeba nastolit, aby byla správná mikrobiotická funkce dokonale podpořena. Suplementace samotných probiotik by tedy měla být vždy posílena i prebiotiky a dalšími důležitými látkami.

„Probiotika jsou mikroorganismy s potenciálně prospěšnými účinky na zdraví. V případě, že se jim daří a jsou dostatečně živeny, spoluvytváří ochrannou bariéru, která napomáhá vypořádat se s riziky a nežádoucími faktory vnějšího prostředí. Pokud však bakterie strádají a nemají dostatečný přísun živin, mohou se uchýlit i k požírání samotné sliznice tlustého střeva, čímž se zvyšuje riziko a nebezpečí pro celé naše tělo,“ dodává Barbora Procházková. Je tedy žádoucí mikroorganismy nejen pravidelně doplňovat, ale především se postarat, aby měly dostatečný a rozmanitý příjem potravy bohaté na přirozenou formu vlákniny.

Špatné skladování ovlivňuje kvalitu probiotik

Velký důraz je třeba dbát také na způsob skladování, který může zásadně ovlivnit kvalitu probiotik. Přestože se některé formy prodávají za pokojové teploty, obecně se doporučuje tento typ doplňku stravy skladovat v lednici či mrazáku. Chladné prostředí totiž zajistí, aby živé mikroorganismy zbytečně neztrácely svou kvalitu, a tedy i výslednou účinnost.

Galerie: Potraviny bohaté na vlákninu