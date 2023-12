O Vánocích můžete jíst všechno, a přitom nepřibrat. Víme, jak na to

Období vánočního hodování, minima pohybu a častého popíjení alkoholu je výzvou pro všechny, kteří se snaží udržet si zdravou hmotnost. Je tou správnou cestou cukroví z celozrnné mouky a salát bez majolky? Ani ne.

Spíš než nahrazovat v bramborovém salátu majonézu jogurtem doporučuji všem dopřát si menší porce, doplnit jídlo zeleninou, která pomůže rychleji zasytit, vychutnat si jídlo všemi smysly, a hlavně naslouchat svému tělu a respektovat pocit sytosti, vysvětluje zakladatelka a lektorka Pro Fit Institutu lékařka Marie Skalská. Úprava silně kalorických jídel ve „zdravější“ variantu podle ní vyvolává v lidech dojem, že jídla mohou sníst více. Použitím medu namísto cukru se však energetická hodnota cukroví příliš nesníží, stejně jako výměnou části majolky za jogurt nevznikne dietní salátek, kterého si můžeme dát půl kila.

Kolik přibereme o Vánocích V lednu jsou Češi podle průzkumu společnosti Naturhouse v průměru o dvě kila těžší. Vrátit se na svoji původní hmotnost a následně ji udržet však zvládne podle odborníků pouze 7–14 procent těch, kteří se do hubnutí pustí. Celkem 55 procent mužů a 48 procent žen v České republice má nadváhu nebo trpí obezitou. Zatímco ženy nabírají nechtěná kila především v období menopauzy, muži tloustnou nejvíc kolem pětatřicátého roku věku.

A co jíst tedy bez omezení a pak to vybalancovat krátkodobým půstem? Ani tudy cesta k úspěchu nevede. Celodenní půst nemá významný zdravotní efekt. Lidé se po něm mohou cítit psychicky lépe, protože si připadají ‚splasklí‘ a mají dobrý pocit z toho, že celý den vydrželi nejíst. Jiný přínos to však nemá. Těžké kovy, od kterých bychom se měli očistit, jsou uložené v tuku a ten se za den půstu neztratí, vysvětluje lékařka Skalská. Udržet ručičku váhy na stejné hodnotě, jakou ukazovala na začátku prosince, pomáhá podle lékařky a lektorky především vnitřní motivace. Rozhodně ne zákazy. Z hlediska psychiky je také důležité si nic nezakazovat. Protože co si zakážete, po tom budete nakonec toužit ze všeho nejvíc, soudí ze zkušeností.





Svým klientům radí v době vánočních svátků nehubnout, ale raději se jen snažit udržet si stávající hmotnost. K tomu podle ní pomáhá také takzvané vědomé stravování, kdy se člověk na jídlo plně soustředí. Nejhorší je průběžné uždibování mezi hlavními jídly, kdy si necháte třeba tác s cukrovím na stole a pokaždé, když jdete okolo, si kousek dáte, říká lékařka. Pak totiž vůbec nemáte přehled, kolik jste toho vlastně mimoděk snědli.

Alkohol jako zrada

V rámci svátečního času je užitečné věnovat více pozornosti nejen jídlu, ale také nápojům. Bohužel jen málokdo si umí představit vánoční svátky bez alkoholu, ačkoli následky jeho konzumace mohou sváteční pohodu spíše pokazit. U alkoholu je rozhodně na místě střídmost a nutno říct, že tradiční vánoční nápoje (například punč, vaječný likér, bowle) lze připravit i v chutné nealkoholické variantě, upozorňuje Věra Boháčová, nutriční terapeutka se zaměřením na prevenci a léčbu civilizačních onemocnění u dospělých i dětí.

Top pijáci Češi vypijí průměrně za měsíc 6,3 litru piva, 0,9 litru vína a 0,2 litru destilátů, což ročně představuje 75,6 litru piva, 10,8 litru vína a 2,4 litru destilátů. Světová zdravotnická organizace řadí Česko dlouhodobě mezi top tři světové konzumenty alkoholu.

Je nicméně dobré vědět, že ani nealkoholické verze nápojů nejsou dietní, jen po nich nebudete mít kocovinu. Když už na alkohol dojde, kontrolujte konzumované množství, nikdy nepijte na lačno a pití alkoholických nápojů vždy prokládejte pitím minerálky. Zředíte tak účinky alkoholu, doplníte tělu potřebné tekutiny (alkohol působí močopudně) a zároveň minerální látky (při odvodňování organismu se vyplavuje hlavně sodík, hořčík a draslík), podpoříte vylučování odpadních látek. A nejspíš i vypijete celkově méně alkoholu, radí spolupracovnice AquaLife Institutu Věra Boháčová.





Namísto kil hlídejte centimetry

A co po Vánocích? Hubnutí může každý podpořit tím, že si stanoví reálný cíl. Každý splněný cíl bereme jako úspěch, který nás žene vpřed. Oproti tomu selhání z nesplněného cíle může snahu o hubnutí snadno stopnout. Proto je lepší si místo cíle ‚do týdne zhubnu pět kilo‘ slíbit, že ‚každý den věnuji 15 minut pohybu a budu jíst dostatek zeleniny‘, protože je to skutečně reálné a dokážu to splnit, vysvětluje lékařka Marie Skalská.

Hmotnost není jediná metrika, na kterou bychom se měli při shazování přebytečných kil soustředit. Dokonce ani index tělesné hmotnosti (BMI), který pracuje s poměrem výšky a hmotnosti, není spolehlivým ukazatelem nadváhy či obezity. Objemově totiž zabere kilo svalů méně než kilo tuku.

Lepším ukazatelem je proto obvod pasu, který jednoznačně ukazuje uložení rizikového tuku. Právě ten může být zdrojem metabolických onemocnění, jako je cukrovka 2. typu nebo zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Zvyšuje také riziko srdečně-cévních onemocnění, mezi které patří cévní mozková příhoda, infarkt myokardu a z něj pak plynoucí srdeční selhání. Ohrožené jsou především ženy, které si kolem pasu naměří více než 88 cm, a muži s obvodem více než 102 cm. Ideální hodnoty jsou do 80 cm u žen a do 94 cm u mužů.