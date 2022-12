Hladina cukru v krvi: Jaké hodnoty se považují za normální?

Neexistuje univerzální hodnota, která by určovala správnou hladinu cukru v krvi pro všechny lidi bez rozdílu. Normální hladina glukózy se liší podle různých faktorů, jako je třeba věk, zdravotní stav a užívané léky. Existuje však soubor hodnot, které jsou považovány za optimální pro většinu zdravých lidí.

Hodnoty krevního cukru u zdravých lidí

Obvykle se udává, že normální rozmezí hladiny cukru v krvi nalačno (tedy nejméně osm hodin po posledním jídle) je mezi 3,9 a 5,6 mmol/l.

Konzumace jídla nebo vypití sladkého nápoje vede k dočasnému zvýšení hladiny glukózy v krvi, ale dvě hodiny po jídle by u zdravých lidí neměla překročit 7,8 mmol/l.

Tyto změny jsou naprosto normální a odráží schopnost těla absorbovat a používat tento důležitý cukr.

Když se potrava dostane do žaludku, trávicí enzymy rozloží složité molekuly sacharidů na menší částice, z nichž jednou je právě glukóza. Ta z trávicího traktu přechází do krevního řečiště, odkud je distribuována do celého těla. Aby mohla být využitelná pro buňky, musí slinivka břišní uvolnit hormon inzulin.

Glukóza v lidském těle

Poté, co je veškerá potřebná energie dodána do buněk, je zbývající glukóza uložena ve formě sloučeniny zvané glykogen do jater a svalů jako záložní zdroj energie, pokud hladina glukózy v krvi klesne pod optimální úroveň. V případě nedostatku glukózy k udržení její normální hladiny v krvi může tělo produkovat vlastní glukózu z nesacharidových zdrojů, jako jsou aminokyseliny nebo glycerol (složka tělních tekutin a zásobního tuku). Tento proces (glukoneogeneze) se vyskytuje nejčastěji během intenzivního cvičení nebo hladovění, také během diety s nízkým obsahem sacharidů, jako je ketodieta nebo Atkinsova (též Atkinsonova) dieta. Pokud není organismus schopný udržet stabilní a zdravou hladinu cukru v krvi, může to vést k vážným zdravotním problémům.

Cukrovka a hladina glukózy v krvi

Pokud je v krvi po delší dobu vyšší hladina glukózy (hyperglykémie), může se vyskytnout poškození nervů, zhoršená imunita i onemocnění srdce a ledvin. Nedostatek glukózy (hypoglykémie) negativně ovlivňuje fungování nervového systému a v některých závažných případech může vést až ke smrti. K příznakům hypoglykémie patří například bušení srdce, únava, podrážděnost i třes nebo mdloba. Nebezpečné je i kolísání mezi těmito dvěma stavy.





U lidí s diabetem následkem nedostatečné produkce inzulinu či poruchy jeho účinku zůstává hladina glukózy v krvi zvýšená a k její stabilizaci je zapotřebí užívání léků i injekční aplikace inzulinu. Cílové hodnoty hladiny cukru v krvi u pacientů s diabetem se odvíjejí od řady faktorů, například podle toho, jak dlouho má konkrétní osoba cukrovku, dle věku i celkového zdravotního stavu konkrétního jedince.

Prevence vzniku diabetu

Mylnou představou je, že cukrovka se u člověka vyvine kvůli přehnané konzumaci sladkých jídel. U diabetu 1. typu se jedná o autoimunitní onemocnění, při kterém vlastní imunitní systém ničí beta-buňky slinivky břišní, produkující inzulín a lidé prakticky nemají možnosti, jak jeho vznik ovlivnit. Jiné je to u cukrovky 2. typu. Důležitou prevencí je udržování zdravé tělesné hmotnosti, vyvážená strava s omezením tuků a cukrů, zato s dostatkem zeleniny, luštěnin, bílého masa i nízkotučných mléčných produktů a v neposlední řadě také pravidelná fyzická aktivita, dostatek spánku a vyhýbání se nadměrnému stresu.