Vyzkoušeli jsme test, který ukazuje, co všechno jsme zdědili po předcích

Dobrá imunita, neutrální genetické riziko, pokud jde o vyšší cholesterol – s doporučením, nepřehánět to s mléčnými výrobky, ale vyšší pravděpodobnost některých potíží s očima. To je jen pár z mnoha údajů, které jsem na první pohled vyčetla z výsledků svého DNA testu, které mi dorazily od společnosti Chromozoom.

Přesněji řečeno, vyčetla jsem je z webové stránky příslušné aplikace, kam mám přístup jenom já po tom, co jsem zadala unikátní číslo své testovací sady – nikam na poštu jsem pro ně nemusela. Odběr vzorku byl podobně jednoduchý, stačilo podle návodu setřít sliznici z vnitřní strany tváře, vložit jej do obalu a nechat kurýra, aby si jej vyzvedl.

Vyhodnocení DNA jsme v redakci testovali v rámci spolupráce se společností Chromozoom, která je jednou z těch, které podobné služby v Česku nabízejí. Konkrétně šlo o komplexní balíček DNA testů, které vyhodnocují predispozice v oblasti zdraví, stravy, sportu a krásy. Výhodou otestování kompletního spektra predispozic má být návaznost mezi výsledky z jednotlivých oblastí.

Součástí balíčku je nejen samotný testovací kit a přístup do webové aplikace, ale rovněž konzultace s genetikem. Ta se rozhodně dá doporučit, protože sami sice vidíte všechny výsledky, které dávají smysl i jednotlivě, ale už vám nemusí dojít všechny souvislosti mezi nimi.





Přiznávám, trochu mě nejprve zaskočilo, že výsledkem testování nebylo zhodnocení mého současného zdravotního stavu, ale vlastně to dává smysl. Jak na tom jsem teď, se mohu dozvědět pomocí preventivní prohlídky a dalších vyšetření u lékaře. Při testování DNA jde o něco jiného – měli byste se pomocí rozboru vlastní genetické informace dozvědět, k čemu máte genetické predispozice. Ani tady však nečekejte, že uvidíte nějaký soupis infarkt ano, mozková mrtvice ano, roztroušená skleróza ne.

Je důležité si uvědomit, že testujeme genetickou predispozici, to, co máme v genech, s čím se rodíme, jakou máme dědičnou informaci od rodičů. Zároveň je dobré uvědomit si, že nerozhoduje jen genetika, že se přidává i vliv prostředí, říká Barbora Procházková, genetička z Chromozoomu. Prevencí a dobrým životním stylem lze podle ní vliv genů ne úplně ideálních genů zmírnit. Jako příklad uvedla třeba vysoký cholesterol – jedna věc je zdědit k němu sklony, druhou věcí je, zda se skutečně během života projeví. Pokud budeme o tomto riziku vědět, lze ho velmi snížit tím, co jíme, případně i pomocí léků.

Máte zvýšený cholesterol? Ano

Ne

Nevím

Tohle jezte a tohle raději ne

Takhle genetické testy tohoto typu nefungují. Nejde o lékařskou genetiku, ale o testy zaměřené kromě predispozic na životní styl a na jeho vhodné úpravy.

V sekci Health neboli Zdraví se ale sami nebo s pomocí odborníka dozvíte, jaké máte předpoklady třeba pro to, abyste dobře viděli nebo měli zdravé zuby a jaké problémy vám s obojím nebo třeba s imunitou hrozí. Zjistíte tak například, že obranyschopnost vašeho organismu bude výborná, pokud mu zajistíte dostatečný příjem vitamínu D, kdežto příjem vitamínu E nemusí být ve vašem případě zase tak zásadní.

V sekci Sport se pro změnu můžete dozvědět například to, že máte vyšší riziko zranění vazů a šlach, ale na druhou stranu také výhodu poměrně rychlé regenerace. A to je rovněž informace, se kterou se dá nějak pracovat.

Stejně prospěšné mohou být výsledky DNA testu, pokud vám jde o hubnutí, protože z nich lze vyčíst, jak velký efekt má ve vašem případě fyzická aktivita nebo jaké potraviny byste jíst neměli, protože se ve vašem případě jejich energie hodně ukládá do tukových zásob.

Rozhodně doporučuji využít možnost konzultace s odborníkem ze společnosti Chromozoom, který vám jednak pomůže vysvětlit zjištění, která vám sama o sobě nejsou až tak jasná, a zároveň vás upozorní na ta, kterým je dobré věnovat pozornost především. Může vám také zároveň vysvětlit, jak spolu jednotlivé ukazatele vašeho zdraví a kondice souvisí a jak se navzájem ovlivňují.

U tohoto typu testů je vlastně, pokud jde o výsledek, jedno, zda si je člověk nechá udělat ve dvaceti nebo v padesáti letech. Genetická predispozice mu vyjde vždycky stejná. Ale samozřejmě, čím dříve, tím lépe, protože budeme mít možnost více zmírnit rizikový dopad negativních faktorů. A nejde jen o rizika, můžeme mít zároveň prospěch z toho, když budeme naopak vědět, že máme i protektivní formy genů a můžeme je díky konkrétní prevenci zapnout, vysvětluje genetička.

Testování je možné od 18 let, ale možné je kdykoli a vždycky to má podle genetičky smysl. Jako příklad uvedla ženy ve středním věku, které se potýkají se zpomalujícím se metabolismem a chtějí přijít na to, jak si udržet váhu. Může se například ukázat, že pro vás vůbec není vhodná keto dieta, i když někomu jinému funguje, doplnila Barbora Procházková. Muži se zase více zajímají o genetické testování více zaměřené na ukazatele týkající se sportu, protože jim výsledky mohou napovědět, jak spíše vybudovat svaly.

Při hodnocení výsledků a případné změně životního stylu se nemusíte spoléhat jen na odborníka a konzultaci s ním, respektive výsledky a jejich vysvětlením pro vás DNA testování nekončí. Může se naopak stát začátkem změny životního stylu, která bude vycházet z toho, co skutečně potřebujete, a nikoli z obecných doporučení.

V aplikaci najdete mimo jiné tipy týkající se úpravy jídelníčku, vhodného pohybu, péče o pleť a další doporučení, která vycházejí z vašich výsledků analýzy DNA. Oceňuji, že tyto funkce, stejně jako výzvy, jsou součástí základní ceny balíčku, není k nim potřeba žádné další předplatné nebo platba.