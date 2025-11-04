Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Další nemocnice operuje karpální tunel endoskopicky. Bez čekání a na pojišťovnu

Další nemocnice operuje karpální tunel endoskopicky. Bez čekání a na pojišťovnu

Hana Válková
Dnes
Syndrom karpálního tunelu, muž, ruka, bolest
Syndrom karpálního tunelu, muž, ruka, bolest
Někde se platí, někde je na pojišťovnu. Řeč je o šetrnější, miniinvazivní operaci syndromu karpálního tunelu. Díky endoskopii může být řez menší. Nově ji provádí také ve stodské nemocnici.

Pokročilý syndrom karpálního tunelu se léčí operací. Chirurg protne příčný vaz v zápěstí, pod nímž probíhá středový nerv, při onemocnění utiskovaný. Po jeho přeříznutí se okolí uvolní a útlak zmizí.

Přetětí vazu se léta dělalo pouze otevřenou operací. Tedy řezem v dlani, což byl poměrně velký zákrok vyžadující delší rekonvalescenci. Před lety se ale přidala ještě metoda, která využívá endoskopii. 

Princip léčby je u ní stejný, operační rána není v dlani, ale na zápěstí a je menší, protože nástroje jsou miniaturní a chirurg k vazu nahlíží kamerou. To také znamená, že lékaři o této metodě hovoří jako o bezpečnější, bez viditelných jizev a s rychlejší rekonvalescencí.

Endoskopii nabízí řada pracovišť, byť ne všechna na účet zdravotních pojišťoven. Samoplátci za zákrok dají kolem deseti tisíc korun.

Nově operují šetrněji ve Stodu

Nově se ke zdravotnickým zařízením s tímto vybavením a zkušeností přidala také Stodská nemocnice. „Je to šetrnější zákrok, s minimálním zásahem do tkáně. To znamená, že je kratší i rekonvalescence a pacient může ruku běžně zatěžovat dřív. Právě to bývá hlavní požadavek, a proto jsme metodu nově zavedli,“ vysvětluje primář chirurgického oddělení David Šmíd.

Podle nemocnice jsou čekací lhůty na endoskopickou operaci velmi krátké a zákrok hradí zdravotní pojišťovny. 

Jak Stodská nemocnice uvádí v tiskové zprávě, otevřená operace i endoskopie se provádí v ambulantním režimu, v lokální anestezii, při které je znecitlivěná pouze ruka. Trvají zhruba deset minut až půl hodiny. Po zákroku odchází pacient domů s doporučením, jak rehabilitovat.

Počet lidí se syndromem karpálního tunelu stále roste. Častěji ho mají ženy a ti, kdo zatěžují v práci ruce. Za rok jej lékaři diagnostikují přibližně u 1800 až 3500 pacientů. Ve dvou třetinách případů je postižení karpálních tunelů oboustranné, což znamená, že útiskem je postižená pravá i levá ruka.

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

