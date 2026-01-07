Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Loni lidé na doplatcích za léky ušetřili více než dvě miliardy. Ochranný limit se od ledna vynuloval

Loni lidé na doplatcích za léky ušetřili více než dvě miliardy. Ochranný limit se od ledna vynuloval

Hana Válková
Dnes
Starší žena platí kartou v lékárně
Druhým rokem zůstávají přeplatky za léky na předpis rovnou pacientům. Jakmile lidé u hrazených přípravků na doplatcích dosáhnou maximálního ročního limitu, nic dalšího nad něj už neplatí. Se začátkem roku ale většinou v lékárnách peněženku vytáhnout musí, dokud i letos nedosáhnou hranice limitu podle toho, do jaké skupiny patří.

S příchodem nového roku dochází k pravidelnému vynulování ročního ochranného limitu. To znamená, že od 1. ledna se limit započitatelných doplatků počítá znovu od nuly, a pacienti tak mohou v lednu zaplatit za své léky více než v prosinci, píše v tiskové zprávě lékárenská komora. 

Ne každý doplatek se počítá

Limit má  tři hranice: 500, 1 000 a 5 000 korun. 

  • 5000 korun – dospělí, s výjimkou jedinců s přiznanou invaliditou třetího stupně. 
  • 1000 korun – děti a senioři od 65 do 70 let
  • 500 korun – nejvýše pětistovku ročně platí senioři nad 70 let a lidé s invaliditou třetího stupně nebo stupně druhého, pokud nepobírají invalidní důchod

Do limitu se počítají doplatky za léky na předpis, které hradí zdravotní pojišťovny, ale ne v celé výši. Do limitu se navíc většinou započítává jen část doplatku. V každé skupině léčiv je jeden nejlevnější lék, který má nejnižší doplatek. Právě tento nejnižší doplatek je označován jako započitatelný doplatek a započítává se do ochranného limitu pacienta, vysvětlují lékárníci. 

Znamená to například, že pokud je u nejlevnějšího léku ze skupiny doplatek 200 korun, bude se započítávat právě tato částka. A to i kdyby pacient dostal jiný přípravek s doplatkem třeba 500 korun. Výše doplatků se navíc i u stejného léku liší mezi lékárnami, proto má smysl zajímat se o to, kde lék vyjde levněji.

Pokud pojišťovna nějaký lék nehradí a pacienti si ho platí celý sami, jeho cena se do limitu nepočítá vůbec a takto zaplacené peníze pacientům nikdo nevrátí, i když jde někdy o vysoké částky. 

Informace v aplikaci

Zatímco ještě před dvěma lety zdravotní pojišťovny lidem peníze zaplacené navíc vracely zpětně, teď už to funguje jinak. 

Naplnění limitu automaticky hlídá systém eRecept spravovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pacienti jej mohou sledovat v aplikaci eRecept. Zobrazit jej umí i aplikace zdravotních pojišťoven. Řekne vám ho také lékárník a výši započitatelného doplatku lze vidět i na účtence.

Sčítání započitatelných doplatků ale není třeba nějak důsledně sledovat. Při naplnění limitu vás lékárníci sami upozorní, že další započitatelné poplatky už do konce roku v žádné lékárně platit nebudete.

Lékárníci to přitom dělají už rok. Od ledna 2025 se změnil o poznání složitější systém, kdy léta přeplatky zpětně vracely složenkou nebo na účet každé čtvrtletí zdravotní pojišťovny. Nyní zůstávají po dosažení limitu přímo v peněženkách a na účtech pacientů. Ti oceňují zejména jednoduchost a skutečnost, že se o nic nemusí starat, protože za ně vše vyřídí lékárna přímo při výdeji léku, říká  Aleš Krebs, prezident ČLnK.

Limit už naplnily tisíce pacientů

Web systému eRecept říká, že loni pacienti nezaplatili na započitatelných doplatcích celkem 2,3 miliardy korun. Místo nich je uhradily lékárnám zdravotní pojišťovny. 

Celkový počet vystavených receptů se započitatelným doplatkem za celý loňský rok činil více než 39 milionů a na limit dosáhlo bezmála 1,4 milionu pacientů. 

Letos k 5. lednu už pětistovkový limit vyčerpalo bezmála šest tisíc pacientů, dalších tři sta je nad tisícikorunovým ochranným limitem. Ten pětitisícový za první dny letošního roku zatím nenaplnil nikdo. Kompletní statistiku najdete zde.

