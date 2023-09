Lékárníci chtějí, aby pacienti neplatili doplatky nad limit a nemuseli čekat na vracení peněz

Lékárníci chtějí, aby se zjednodušil mechanismus, který brání tomu, aby pacienti zaplatili za léky na předpis, na jejichž úhradě se podílí pojišťovny, příliš mnoho.

Momentálně v Česku funguje hned několik ochranných limitů na doplatky za léky na předpis, které jsou plně či zčásti hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Záleží na věku pacienta a na tom, zda je invalidní, či nikoliv.

Překročení těchto hraničních částek hlídají automaticky zdravotní pojišťovny. Těm, kdo zaplatili na doplatcích více, než měli, posílají jednou za čtvrt roku peníze zpětně složenkou nebo na bankovní účet.





Roční výše limitů na doplatky za léky na recept Děti a dospívající do 18 let – 1000 Kč

Dospělý (18 až 65 let) – 5000 Kč

Senior nad 65 let – 1000 Kč

Senior nad 70 let – 500 Kč

Invalidní důchodce (bez ohledu na věk) – 500 Kč* * Limit platí pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, kteří tuto skutečnost doložili kopií rozhodnutí o invalidním důchodu. Limit platí také u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (od doby doložení dané skutečnosti a jen po dobu jejího trvání). Zdroj: ČLnK, VZP

České lékárnická komora by teď ráda, aby se pravidla pro pacienta výrazně zjednodušila. A to tak, že by místo zpětného odesílání nadlimitních doplatků po překročení limitu doplatky ze svého v lékárně vůbec neplatili.

„Pokud by lékárna online viděla, že pacient již vyčerpal ochranný limit, tak by další doplatky, které se do limitu započítávají, již neplatil,“ říká Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory (ČLnK).

Podle lékárníků by taková změna byla možná, aniž by si pacient cokoliv musel sám hlídat či jakkoliv prokazovat. A to díky úpravám v systému eReceptu.





Úplně bez peněženky by se do lékárny jít nedalo. „I nadále by samozřejmě hradili volně prodejné léky, léky na recept nahrazené ze zdravotního pojištění nebo doplatky, které se do ochranného limitu nezapočítávají,“ vyjmenovává Martin Kopecký.

Výhodou by ovšem pro při této změně bylo to, že na nadlimitní částky doplatků by pacientovi rovnou zůstaly v peněžence či na bankovním účtu. Odpadlo by tak čekání na to, až mu peníze jednou za čtvrt roku zpětně pošle jeho zdravotní pojišťovna.

„Ve výsledku by platil v lékárně méně a nemusel by na vracení peněz čekat až čtyři měsíce. Pro pojišťovny by to znamenalo méně administrativy, protože by nemusely řešit vracení doplatků milionům klientů, ale řešili by je pouze s lékárnami,“ dodává Martin Kopecký. Podle něj by určitá nevýhoda byla na stranách lékáren, které by doplatky dostávaly od pojišťoven s časovým zpožděním. „Ale s ohledem na to, že splatnosti faktur zdravotních pojišťoven jsou už nyní nastaveny mezi 15 až 25 dny, tak to není nic hrozného,“ dodává viceprezident ČLnK.

Změna systému by navíc chránila i ty, které nyní zdravotní pojišťovny nedokáží kvůli vracení nadlimitních doplatků vyhledat. Pokud jim totiž pojištěnec sám neoznámí číslo bankovního účtu nebo aktuální doručovací adresu, pojišťovna mu nadlimitní přeplatky nemá kam poslat. Pojišťovny již dříve informovaly, že s takovými případy se potýkají a peníze za nadlimitní přeplatky ve výjimečných případech nedokážívůbec doručit.