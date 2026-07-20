Cholesterolová mapa ČR: nejhorší hodnoty LDL mají lidé ve Vimperku, nejlepší v Broumově

Laboratorní výsledky u tzv. LDL cholesterolu ve formě mapy představili zástupci ministerstva zdravotnictví na konci června. Jde o ukázku toho, jak je možné zpracovat nově zveřejněná data zachycující hodnoty některých vyšetření uskutečněných zejména při preventivních prohlídkách a screeninzích. Je to vůbec poprvé, kdy lze nahlížet do výsledků laboratorních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. A také poprvé, kdy je možné je číst dle měst a okresů. Takto centralizovaně je dosud neměly k dispozici ani zdravotní pojišťovny.
Co se dozvíte v článku
Statistiky se zatím týkají let 2020 až 2025. Cholesterolová mapa pak pracuje jen s výsledky laboratorních vyšetření z roku 2024. Novější data u LDL cholesterolu zatím nejsou zveřejněná.
Jde o otevřená, agregovaná data na úroveň okresů a měst po věkových kategoriích. Jsou anonymizovaná, takže respektují zachování soukromí, říká Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).
Kdokoliv vidí, jak jsou laboratorní vyšetření dostupná, které věkové skupiny jsou nejvíce vyšetřované, výsledky vyšetření a jaký podíl je v patologických nebo naopak nerizikových hodnotách, popisuje.
Kde mají lidé cholesterol nejnižší a kde nejvyšší
Hodnota LDL cholesterolu by měla dosahovat méně než 3 milimoly na litr (mmol/l). Platí, že čím je nižší, tím lépe pro zdraví.
Z mapy zveřejněné ÚZIS mimo jiné vyplývá, že nejnižší podíl lidí s LDL cholesterolem nad tuto hranici měli v Broumově na Náchodsku (37 procenta), Děčíně (36 procent) a Chotěboři na Havlíčkobrodsku (bezmála 33 procent z testovaných).
Naopak nejvyšší podíl lidí s LDL cholesterolem nad 3 mmol/l byl ve Vimperku na Prachaticku (téměř 60 procent z testovaných), Moravském Krumlově na Znojemsku (58 procenta) a Mohelnici na Šumpersku (57 procenta).
Podrobněji jsou data za celou ČR rozebrána přímo na webu Nzip (komplexní datové sady najdete zde). Nutno ale dodat, že jejich podoba ve formě několika dlouhých excelových tabulek není pro laika tak příznivá, jako třeba u dat zveřejněných k otravám krve, léčbě mrtvice nebo některých typů rakoviny vč. nádoru slinivky (o těchto otevřených datech jsme psali zde).
Z tabulek lze vyčíst, že v Broumově v roce 2024 prošlo odběrem krve 1 884 lidí, z toho jen u jednoho z nich není dostupná hodnota LDL cholesterolu. Buď proto, že toto vyšetření z krve lékař nepožadoval, nebo třeba, že jej zdravotníci nezanesli do systému. V průměru laboratorní výsledky na LDL cholesterol ukazovaly předloni v Broumově hodnotu 2,3 mmol/l.
Ve Vimperku, který je na opačném pólu žebříčku, bylo ve stejném roce 4 736 laboratorně vyšetřených, z toho hodnota LDL cholesterolu je známá u 4 639 krevních vzorků. Její průměr v roce 2024 činil 3,3 mmol/l.
Vysvětlení regionálních rozdílů hodnot LDL cholesterolu není jednoduché, protože k němu ještě nemáme jednoznačné podklady. Může to být tím, že v některých městech žije více obyvatel ve vyšším riziku, takže jsou vyšetřovanější. Nebo že je někde kvalitnější a dostupnější péče, protože je tam šikovný praktický lékař. Může to být i socioekonomickým složením obyvatel, podotýká Aleš Linhart, místopředseda České kardiologické společnosti a přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Jsou to první data, do budoucna budeme mít většinu podkladů pro to, abychom řekli, proč je v některých oblastech ČR cholesterol tak vysoký, podotýká lékař.
Data také ukázala, že míra vyšetření na LDL cholesterol v ČR není nijak nízká a narůstá s přibývajícím věkem. Za čtyři roky (2020 až 2024) alespoň jedním vyšetřením krve prošlo na šest milionů lidí ve věku 19 let a starších. Někteří z nich opakovaně, takže šlo o více než osm milionů laboratorních testů. Nejlépe vyšetřenou věkovou skupinou jsou lidé od 65 let, kde alespoň jeden test za čtyři roky v této skupině podstoupilo 84 procenta dospělých.
Kdy lékaři zjišťují hodnotu LDL cholesterolu
LDL cholesterol je typ tukových částic, jenž organismus nezbytně potřebuje. Když je jich ale moc nebo jejich zpracování nefunguje správně, začínají se nezdravě hromadit a podílí se na vzniku aterosklerózy, jež vede k oslabení cévních stěn a někdy až k uzávěře cévy a nedokrvení orgánu. To je pak příčina infarktu nebo některých mrtvic.
Hodnoty cholesterolu
- LDL cholesterol: méně než 3,0 mmol/l,
- HDL cholesterol: více než 1,0 mmol/l u mužů a více než 1,2 mmol/l u žen,
- celkový cholesterol: méně než 5,0 mmol/l.
Zdroj: Nzip.cz
Mapa ukazuje pouze laboratorní výsledky u pacientů ve věku 19 let a starších. Nejde ale o celou populaci. Laboratoře vyšetření LDL cholesterolu ze vzorku žilní krve dělají jen u někoho na základě žádanek od lékaře, zejména praktiků.
Vyšetření LDL cholesterolu je součástí preventivních prohlídek, při kterých se dělá tzv. lipidogram, v rámci nějž se sledují i hodnoty jiných tuků v těle. Ne ale všech. V uvedeném roce 2024 zpravidla LDL cholesterol praktičtí lékaři preventivně nechávali vyšetřit při první prohlídce při přestupu od praktika pro děti k dospělému a pak ve 30, 40, 50 a 60 letech. Od letošního ledna pojišťovny hradí preventivní rozbor tuků častěji. Při vstupní prohlídce, ve 25 a 30 letech, do 40 let pak každé čtyři roky a od 40 let každé dva roky (více o nové podobě preventivní prohlídky jsme psali zde).
Kromě toho existují indikovaná laboratorní vyšetření LDL cholesterolu, kdy lékař žádanku do laboratoře nevyplňuje kvůli prevenci, ale kvůli diagnostice.
Do mapy se naopak nepropisují laboratorní vyšetření hrazená zájemcem. Data jsou totiž propojena s úhradami zdravotních pojišťoven.
Zveřejnění dat Aleš Linhart za kardiology vítá. Jejich dostupnost podle něj zvyšuje povědomí o tom, jaká je situace ve společnosti, a povede k tomu, že se pozornost upře do oblastí, které to vyžadují, protože v nich jsou slabiny. To povede ke zlepšení systému prevence a zdraví, a to i u mladších 19 let, protože i o nich data poputují na NZIP, tedy na Národní zdravotnický informační portál.
Laboratorní hodnoty navíc lékaři mohou provazovat s daty o léčbě statiny, což je skupina léčiv hojně používaná pro snížení hladiny LDL cholesterolu.
Najít lze i ukazatel zdraví prostaty
Kromě laboratorních výsledků LDL cholesterolu je na portálu NZIP v datových souhrnech nyní zveřejněno sedm dalších nejčastějších ukazatelů preventivních a screeningových vyšetření z krve. Mimo jiné jde o ukazatel PSA, na němž je postavený program časného záchytu rakoviny prostaty, nebo hodnoty HDL cholesterolu či glykovaného hemoglobinu, jež je důležitý pro diagnostiku prediabetu či diabetu.
Nasbíráno máme celkem 27 ukazatelů. Data osmi z nich už jsou validovaná, další budeme zveřejňovat v červenci. Do konce roku pak panel ukazatelů sledovaných laboratorních vyšetření řádově rozšíříme, popisuje Ladislav Dušek.
Ve statistikách se objeví např. hodnoty tzv. lipoproteinu(a) nebo markeru T-proBNP, který se při preventivních prohlídkách systematicky sleduje teprve od letošního ledna a který je důležitým ukazatelem srdečního selhání.
Nepůjde ovšem jen o laboratorní testy. Až kuriózní mohou být regionální data o hmotnosti, BMI nebo měřeném obvodu pasu, protože i ten je nově součástí dvouleté preventivní prohlídky u praktika a i tato data už nyní stát sbírá. Brzy bychom proto mohli znát třeba
nejtlustší město v ČR.
Snad nejpozději do Ježíška vás zvu na další tiskovou konferenci, protože to už budeme mít i obezitologickou mapu ČR. Bude to vůbec poprvé, protože zatím tato data byla dostupná jen z průzkumů, řekl v červnu novinářům Ladislav Dušek.
ÚZIS také avizoval, že statistiky letošního roku už zájemci uvidí vykazované nikoliv ročně, jak je tomu nyní, ale podívat se na ně budou moci v měsíčních intervalech, protože takto je ÚZIS už nyní sbírá.