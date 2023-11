Bolest zadní části hlavy může vyvolat stres i špatné držení těla. Nádor mozku jen zřídka

Bolest hlavy zažil někdy v životě asi každý z nás. Jde o jeden z nejrozšířenějších neurologických problémů mezi lidmi, s nímž se čas od času setká až 90 % populace. U převážné části lidí však nejsou bolesti tak závažné, aby je omezovaly v běžném životě, proto se s nimi ani nevydávají k lékaři.

Většina bolestí hlavy je klasifikována jako primární, což znamená, že se tyto potíže neobjevují v souvislosti s žádným dalším onemocněním. Patří sem migréna, cluster headache a také tenzní bolest hlavy, která může postihovat čelní oblast, temeno, spánky nebo týl hlavy.

Druhou skupinou bolestí hlavy jsou sekundární bolesti, které představují doprovodný příznak jiného onemocnění. Může jít lehčí onemocnění, jako je například zánět průdušek či nachlazení, ale také o závažnější onemocnění, jako zánět mozkových blan či rakovina. [1, 2, 3, 4]





Jaké jsou příčiny bolesti hlavy vzadu?

Bolest hlavy může způsobovat celá řada faktorů – od dehydratace a nedostatku spánku po zánět dutin, blokádu krční páteře či přemíru stresu. Zároveň nás může bolet mnoha způsoby a na mnoha místech, přičemž mnoho lidí trápí právě bolest v zadní části hlavy:

bolest temene hlavy – tenzní bolest, migréna či nádor na mozku,

bolest hlavy v týlu (zátylku) – špatné držení těla, problémy s krční páteří nebo okcipitální neuralgie. [5, 6]

Bolest hlavy na temeni

Temeno je část hlavy nacházející se mezi čelem a týlem. Vůbec nejčastějším typem bolesti, který postihuje temeno hlavy, je takzvaná tenzní bolest. Bývá popisována jako pocit, kdy vám někdo stahuje hlavu páskem. Někdy přitom může vystřelovat až za oči. Za vznikem tenzní bolesti v temeni stojí často stres, vyčerpání, svalové napětí v oblasti páteře či únava očí z dlouhodobé práce u počítače. Nástup bolesti bývá pozvolný a někdy je doprovázen bodáním. V porovnání s migrénou je ale mnohem mírnější.

Migrénu pociťuje většina pacientů jako jednostrannou bolest hlavy, která může vystřelovat do čela, za oči nebo do temene. Pro migrénu jsou charakteristické silné záchvatovité bolesti, které jsou doprovázené pulzováním. Samotná bolest ale není to jediné, co nemocné s migrénou trápí. Objevuje se také:





nevolnost či zvracení,

světloplachost,

přecitlivělost na zvuky a pachy,

závratě a točení hlavy. [7, 8, 9]

Bolest temene může vzácně signalizovat i tak vážné onemocnění, jako je nádor na mozku. Tyto bolesti mívají specifické vlastnosti:

frekvence výskytu bolesti se zvyšuje,

bolest se zhoršuje,

bolest přetrvává prakticky neustále,

silnější bolest po ránu,

zhoršení bolesti při fyzické námaze nebo kašlání.

Mozkový nádor se pochopitelně neprojevuje jen bolestí hlavy. Mezi další příznaky patří:

nevolnost,

zvracení,

poruchy koordinace,

problémy se zrakem a sluchem,

změna osobnosti či chování,

potíže s pamětí. [10, 11, 12]

Bolest hlavy v týlu

Týl hlavy, lidově označovaný jako zátylek, představuje oblast hlavy od temene až po přechod v krk. Nepříjemné pocity spojené s bolestí v týle bývají důsledkem špatného držení těla. Pokud se objeví bolest hlavy v pravém zátylku či bolest hlavy v levém zátylku, ke které se přidá ztuhlost šíje a ramen, pravděpodobně jde o bolest způsobenou špatným sezením, nedostatkem pohybu či nekvalitním spánkem.

Další možnou příčinou může být cervikokraniální syndrom, což je stav, kdy se bolest od krční páteře přenáší do týlu, případně až do temena. Někdy může jít o tak úpornou bolest, že se dostaví i pocit nevolnosti, přecitlivělost na různé podněty a závrať.

Vzácným typem bolesti hlavy v týlu je takzvaná okcipitální neuralgie. Jedná se o bolestivý stav, při kterém je bolest týlu způsobena poškozením týlního nervu. K tomu dochází v důsledku traumatu, jako je úraz, chirurgický zákrok či infekce. Bolest při týlní neuralgii je záchvatovitá a bodavá, ale nemá dlouhé trvání. Spouštěčem může být i velmi jednoduchý dotyk, jakým je česání vlasů. [13, 14, 15, 16]

