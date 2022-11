V Motole funguje nová ambulance pro léčbu závratí u dětí

Závratě u dětí nejsou tak časté jako u dospělých. I proto vyžadují specifický přístup v léčbě. Ten nabízí nová ambulance, která od podzimu funguje pod největší dětskou nemocnicí v Česku.

Příčina a léčba opakovaných závratí

Provoz nové ambulance spadá pod dětskou Kliniku ušní, nosní a krční (ORL) ve Fakultní nemocnici (FN) Motol v Praze. Jeho otevření inicioval a chod zajišťuje přednosta kliniky ORL Zdeněk Čada.

Pracoviště přijímá děti, které mají potíže s poruchami rovnováhy a tyto projevy se zatím jinde nepodařilo vyřešit. Nebo řešení se závratí, medicínsky se jí říká vertigo, vyžaduje spolupráci lékařů hned několika odborností.

U poruch rovnováhy jde především o různě dlouhé, opakované stavy závratí, které mohou být doprovázené i upadnutím nebo ztrátou vědomí. Závratě mohou mít řadu příčin souvisejících nejen se středouším. Závratím u dětí jsme na Vitalia.cz věnovali květnový text.

Do ambulance nejlépe s doporučením

Objednání do nové ambulance je možné na telefonním čísle sekretariátu kliniky 224 432 601. Pracoviště se nachází ve 3. patře dětské nemocnice.





Ambulance přijímá pacienty do 18 let z celé ČR. V ideálním případě by měli mít k její první návštěvě doporučení od svého dětského praktického lékaře, otologa či neurologa.

Objednané čeká ve FN Motol ze strany lékařů zjišťování pacientovy a rodinné anamnézy, klinická vyšetření různých reflexů, vyšetření sluchu a pohybů očí či držení těla. V případě potřeby má ambulance možnost zajistit například mikroskopické vyšetření ucha, specializovaná neurootologická vyšetření nebo vyšetření psychiatrem a pediatrem.

Návštěva ambulance na dětské klinice ORL může mít podobu jednorázovou i opakovanou. Výhodou je, že FN Motol disponuje všemi potřebnými odborníky, a nemocnice tedy dokáže pokrýt veškeré záležitosti, které léčba závrati vyžaduje. „Jsme schopni zajistit léčbu konzervativní, i chirurgickou,“ podotýká Zdeněk Čada.