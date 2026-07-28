Náhlá nemoc dítěte na výletě či o dovolené? Ošetří jej jakýkoliv praktik

Postihnou-li vašeho potomka akutní potíže v tuzemsku, ale daleko od domova, nemusíte se spoléhat jen na pohotovost. V ordinačních hodinách můžete navštívit jakéhokoliv praktického lékaře.
Zákon neukládá povinnost, aby v akutních případech byla zdravotní péče poskytnuta výhradně u registrujícího lékaře. I dítě, které u daného lékaře není registrované, může být ošetřeno, jestliže to vyžaduje jeho zdravotní stav, potvrzuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v její rubrice Otázka týdne.
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S kartičkou a smlouvu bezplatně
Pro rodinu je ošetření zdarma, pokud má navštívená ordinace smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou. Bezplatné může být proto, že jej lékař vykáže pojišťovně.
Jde o tzv. nepravidelnou péči, tedy jednorázové ošetření dítěte, které u něj není registrováno, vysvětluje VZP.
Podmínkou, abyste nemuseli platit, je také předložení kartičky zdravotní pojišťovny. Pokud ji nemáte s sebou, může lékař akceptovat i její elektronickou verzi (kde ji najdete, jsme popsali zde).
Neodkladná péče vždy bezplatná
V ordinaci bez smlouvy musí práci lékaře i materiál pacient či jeho rodiče zaplatit. Existuje ale jedna výjimka, kdy je péče vždy na pojišťovnu bez ohledu na to, zda s ní má lékař smlouvu či nikoliv.
Vždy bezplatné je neodkladně poskytnuté ošetření. Tato péče má zabránit tomu, aby zhoršení zdravotního stavu vedlo k ohrožení života, náhlé smrti nebo vážnému poškození zdraví. Může jít o ošetření po úraze, při náhlé a intenzivní bolesti nebo akutním onemocnění. Neodkladnou péči ale může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, třeba angína s vysokými horečkami, protože bez zásahu lékaře ji mohou provázet vážné zdravotní komplikace.
Pravidla platí i ve stomatologii
Jak už jsme dříve upozornili v tomto textu, nejde jen o praktické lékaře. Pokud má pacient akutní stomatologický problém (třeba krvácení, úraz zubu nebo velmi silnou, neustupující bolest), platí, že se může obrátit na nejbližší zubní ordinaci a dentista by jej měl rovněž ošetřit, i když v ní není zaregistrovaný. Navíc i ve stomatologii platí, že v některých situacích smlouvy s pojišťovnami nehrají roli. „Neodkladná péče je hrazená ze zdravotního pojištění, a to i u poskytovatelů, kteří nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou,“ uvádí brožura České stomatologické komory určená pacientům.