Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Náhlá nemoc dítěte na výletě či o dovolené? Ošetří jej jakýkoliv praktik

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dvě děti jsou na výletě s rodičem v horách
Autor: Shutterstock
V případě akutních potíží dítě ošetří jakýkoliv praktický lékař. I ten, u kterého není zaregistrované. Pokud má smlouvu s pojišťovnou dítěte, je péče bezplatná.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Postihnou-li vašeho potomka akutní potíže v tuzemsku, ale daleko od domova, nemusíte se spoléhat jen na pohotovost. V ordinačních hodinách můžete navštívit jakéhokoliv praktického lékaře. Zákon neukládá povinnost, aby v akutních případech byla zdravotní péče poskytnuta výhradně u registrujícího lékaře. I dítě, které u daného lékaře není registrované, může být ošetřeno, jestliže to vyžaduje jeho zdravotní stav, potvrzuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v její rubrice Otázka týdne.

Co se dozvíte v článku
  1. S kartičkou a smlouvu bezplatně
  2. Neodkladná péče vždy bezplatná
  3. Pravidla platí i ve stomatologii

S kartičkou a smlouvu bezplatně

Pro rodinu je ošetření zdarma, pokud má navštívená ordinace smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou. Bezplatné může být proto, že jej lékař vykáže pojišťovně. Jde o tzv. nepravidelnou péči, tedy jednorázové ošetření dítěte, které u něj není registrováno, vysvětluje VZP.

Podmínkou, abyste nemuseli platit, je také předložení kartičky zdravotní pojišťovny. Pokud ji nemáte s sebou, může lékař akceptovat i její elektronickou verzi (kde ji najdete, jsme popsali zde).

Neodkladná péče vždy bezplatná

V ordinaci bez smlouvy musí práci lékaře i materiál pacient či jeho rodiče zaplatit. Existuje ale jedna výjimka, kdy je péče vždy na pojišťovnu bez ohledu na to, zda s ní má lékař smlouvu či nikoliv.

Vždy bezplatné je neodkladně poskytnuté ošetření. Tato péče má zabránit tomu, aby zhoršení zdravotního stavu vedlo k ohrožení života, náhlé smrti nebo vážnému poškození zdraví. Může jít o ošetření po úraze, při náhlé a intenzivní bolesti nebo akutním onemocnění. Neodkladnou péči ale může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, třeba angína s vysokými horečkami, protože bez zásahu lékaře ji mohou provázet vážné zdravotní komplikace.

Pravidla platí i ve stomatologii

Jak už jsme dříve upozornili v tomto textu, nejde jen o praktické lékaře. Pokud má pacient akutní stomatologický problém (třeba krvácení, úraz zubu nebo velmi silnou, neustupující bolest), platí, že se může obrátit na nejbližší zubní ordinaci a dentista by jej měl rovněž ošetřit, i když v ní není zaregistrovaný. Navíc i ve stomatologii platí, že v některých situacích smlouvy s pojišťovnami nehrají roli. „Neodkladná péče je hrazená ze zdravotního pojištění, a to i u poskytovatelů, kteří nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou,“ uvádí brožura České stomatologické komory určená pacientům. 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Vysoký krevní tlak, cholesterol a srdeční onemocnění. Otestujte své znalosti
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Komerční sdělení

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Léčba vysokého krevního tlaku je na celý život
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).