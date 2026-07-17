Nejen ozdravný pobyt, jedna z pojišťoven přispěje i na dovolenou dítěte u moře či v horách

Příspěvek na ozdravný pobyt u moře či v horách pro dítě nenabízí každá ze zdravotních pojišťoven. Asi nejštědřejší je RBP, která slibuje uznání i individuální rodinné dovolené. Vojenská zdravotní pojišťovna zase jako jediná děti přímo na ozdravný pobyt vysílá. Jezdí do Tater.
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Pokud už ale pojišťovna na ozdravný pobyt přispívá, pak jen dětem s některými diagnózami. A pozor, u VoZP už je kapacita tatranského pobytu vyčerpaná a žádosti o příspěvek na pobyt u moře uzavřené. Klienti RBP zase mají na podání žádosti už jen 14 dní. A i u dalších pojišťoven většinou platí, že podání žádosti musíte avizovat předem.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Příspěvek na letní tábory nebo ozdravné pobyty tato pojišťovna ani letos nemá. Dvoutisícový bonus na pohyb dítěte, který zahrnuje i příspěvek na případnou dentální hygienu, na letní krátkodobé aktivity není možné čerpat.
V minulosti měla pojišťovna ozdravné pobyty s názvem Mořský koník. Provázely je ale potíže s dodavatelskými cestovkami, jejich vysoutěžením a v roce 2011 i zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, že příspěvek pojišťovna opakovaně vyplácela i rodinám, jejichž děti k moři neodcestovaly.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Na ozdravný pobyt u moře či v horách nepřispívá (výjimkou je sportovní soustředění s noclehem a nejméně na čtyři dny). Má ale program Dětské sportovní léto, v rámci kterého mohou rodiče nejpozději tři měsíce po skončení pobytu, požádat o příspěvek 500 Kč na příměstský nebo pobytový tábor v ČR či zahraničí, který trvá nejméně čtyři dny (podmínky příspěvku najdete zde).
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČPZP na ozdravný pobyt u moře či v horách nepřispívá. Na tábor mohou rodiče čerpat až 1 500 Kč. O tento limit se dělí hned několik typů příspěvků, takže kdo jej u dítěte vyčerpal třeba na očkování nebo kroužek, na táborový bonus už nedosáhne. Tábor může být pobytový i příměstský, podmínkou je, aby trval minimálně čtyři dny, konal se v tuzemsku a požádat o částku je možné jen do 30. září (více o tom, jak čerpat, najdete zde).
Zdravotní pojišťovna OZP
Nabízí příspěvek až 10 tisíc korun (částka se odvíjí od počtu pojištěncem nasbíraných kreditů) pro děti do 18 let s chronickými respiračními a dermatologickými chorobami nebo obezitou. Je určen jen pro dítě, ne pro jeho doprovod.
Příspěvek je možné využít na nehrazený přímořský, vysokohorský nebo lázeňský léčebně ozdravný pobyt trvající minimálně 14 nocí. Nesmí přitom jít o rodinnou dovolenou, ale akci uspořádanou lázněmi nebo cestovní kanceláří jako ozdravnou, nikoliv jako běžný zájezd.
Podmínkou je pojišťovně doručit minimálně 30 dnů před zahájením pobytu návrh na příspěvek, potvrzení praktického lékaře a kopii lékařského nálezu od ambulantního specialisty. Samotnou žádost s potvrzením od organizátora pobytu o zaplacení a účasti je nutné podat do tří měsíců od ukončení pobytu a tato lhůta se musí vejít do letošního roku.
Co přesně musí splňovat místo pobytu, uvádí pojišťovna zde.
Kredity lze vyměnit také za příspěvek na letní tábor. Také u něj platí, že může jít až o 10 tisíc korun, ale fakticky se jeho výše odvíjí od počtu nasbíraných, nasdílených či převedených kreditů.
Využíváte bonusy od zdravotních pojišťoven?
Zdravotní pojišťovna RBP
Umožňuje v rámci bonusů nad limit čerpat zpětně peníze na ozdravný pobyt dětí u moře nebo v horách. Příspěvek čítá až 10 000 Kč. Je určen dětem ve věku šest až 15 let, které trpí opakujícím se onemocněním horních cest dýchacích, astmatem, alergiemi nebo dermatózami.
Tato pojišťovna jako jediná už sedmým rokem nabízí jeho čerpání i na rodinnou dovolenou (přes cestovku, v režii samotné rodiny), a to kdykoliv během roku. Zároveň ale platí, že žádost musí rodiče podat do 31. července.
Pobyt musí trvat minimálně 15 dní a doklad za ubytování či zájezd musí být vystaven subjektem s registrací v ČR. K žádosti je nutné přiložit potvrzení o zdravotním stavu dítěte, které vystaví ošetřující lékař. Tiskopis najdou rodiče na webu RBP. Po návratu doloží pojišťovně prohlášení o absolvování pobytu.
Až 1 500 Kč také mohou rodiče získat na letní příměstský či pobytový tábor konaný v ČR nebo SR. Konat se musí od 27. června do 31. srpna, trvat minimálně sedm dní a organizovat jej škola, školka či zájmová organizace.
Rodiče mohou o peníze zažádat ihned po skončení tábora (nebo až do tří měsíců). Pojišťovna odesílá peníze na účet do dvou týdnů. „Příspěvky na letní tábory patří dlouhodobě k našim nejoblíbenějším benefitům. V loňském roce jsme vyřídili přes devět tisíc žádostí,“ uvádí mluvčí RBP Ivo Čelechovský.
Základní podmínky čerpání najdete zde na webu pojišťovny.
Vojenská zdravotní pojišťovna
Nabízí příspěvek až 8 000 Kč na pobyt dítěte u moře. Je určený dětem od 7 do 14 let včetně s ekzémy či lupénkou. Musí jít o nejméně 15 dnů organizovaných cestovní kanceláří. Žádost o příspěvek a potvrzení od lékaře ale pojišťovna vyžadovala předložit do 30. června. Na ty později zaslané pojišťovna už nebere zřetel.
Kromě toho také sama pořádá ozdravné pobyty v Tatrách určené dětem s celou řadou diagnóz vč. alergií, cukrovky nebo celiakie. Žádosti o pobyt pojišťovna ale přijímala jen do 15. června a kapacita byla již vyčerpána.
Podrobné informace jak o příspěvku, tak o samotném pobytu má pojišťovna na webu zde.
Až 1 000 Kč mohou rodiče čerpat na příměstský či pobytový tábor se sportovním zaměřením. Podmínkou je, aby proběhl od 22. června do 31. srpna a trval nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Co je třeba k žádosti o příspěvek doložit píše pojišťovna zde.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Přispívá dětem do 18 let s chronickým onemocněním kůže či dýchacích cest až 1 000 Kč na přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt zajištěný přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář. Podmínkou je doporučení pediatra nebo specialisty a absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře v uplynulých třiceti měsících (více čtěte zde na webu pojišťovny).
Až 800 Kč mohou rodiče dětí a dospívajících čerpat na sportovní tábory. Tento limit programu Sport junior (více o něm zde) se ale dělí s příspěvkem na další sportovní aktivity či pomůcky pro prevenci úrazů. Podmínkou je potvrzení o zaplacení tábora (ne starší tří měsíců) a platná preventivní prohlídka dítěte u praktického lékaře v posledních 30 měsících.