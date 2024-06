Proč se patní ostruha vůbec objevuje a co může mít vliv na její rozvoj?

Patní ostruha vzniká v důsledku přetížení, na které organismus tímto způsobem reaguje, a z tohoto důvodu i bolí. Dochází k procesu vápenatění patní kosti či šlach, objevit se může i zánět.

Bolest je intenzivní především při prvních krocích (například při probuzení), ale dokáže pozlobit i večer jako následek celodenního zatížení během chůze či dlouhého stání.

Příčiny patní ostruhy Nevhodné nošení obuvi, pozor by si měly dát především ženy, a to v rámci nošení vysokých podpatků.

Nadváha či obezita.

Potíže s klenbou či jiné nepříznivé změny v chodidle například po úraze.

Nevyhovující stereotyp chůze může být zásadním problémem.

Rozhodujícím faktorem je také genetická zátěž.

Prevence je krokem ke zdraví

Po celém dni se doporučuje masáž nohy s uvolňujícím protažením.

Dejte vale těsné, nepohodlné a nevhodné obuvi, vhodné jsou také ortopedické vložky. Snižte také výši vašeho podpatku, pokud je nosíte.





Pokud zpozorujete náběh na tento zdravotní svízel, investujte do speciálních zdravotních pomůcek, které uleví vaší patě během chůze. Informujte se proto na podpatěnky. Možností jsou jak ty z gelu, tak také ze silikonu.

Máte-li nadváhu, usilujte o snížení váhy. Vykašlete se však na drsné diety, co vám slibují snížit váhu o několik kilogramů v horizontu pár dnů. I kdyby se vám to podařilo, nebude to na dlouho kvůli jo-jo efektu.

Klíčovou roli hraje také rehabilitace, jež může předcházet či napravit nevhodnou chůzi, která může mít za následek přetížení plosky chodidla.

6 způsobů, které pomohou s patní ostruhou

Jak si pomoci, když vám lékař vyřkne tuto diagnózu?

1. Tlumení bolesti

Silnou bolest dokáží tlumit léky proti bolesti (Ibalgin, Ibuprofen) nebo protizánětlivé masti či ty ulevující od bolesti, ale se samotnou příčinou problému si neporadí. Neupínejte se proto na ně jako na jediné řešení. Pokud spíše preferujete přírodní cestu, můžete vyzkoušet různé bylinné krémy.

2. Babské rady

Mezi babské rady patří obklady za pomoci zelných listů či kyšky nebo výluhy a roztoky z kostivalu. Kostival neboli černý kořen pomáhá totiž na namožené svaly, klouby i zlomeniny. Osvědčily se také masti s konopím.

3. Ultrazvuk

Populární je z hlediska léčby také elektroléčba nebo ultrazvukové ošetření. Obvykle budete potřebovat doporučení svého lékaře.

VIDEO: Patní ostruha vzniká v důsledku chronického přetížení svalů v plosce nohy





Zdroj: YouTube

4. Když je zle: obstřiky, laser, rázová vlna

V plném rozvoji bolesti a komplikací se aplikují hormonální léky (kortikoidy) formou obstřiků. Pomoci by mělo ošetření rázovou vlnou či laserem. V případě, že zaslechnete o možnosti ozařování, důkladně tuto variantu prokonzultujte s odborníkem. Přináší totiž s sebou mnohé vedlejší účinky.

5. Terapie krevní plazmou

Novým způsobem léčby bez skalpelu je také terapie prostřednictvím krevní plazmy, jež je podávaná injekčně.

6. Operace

Pokud nepomůže nic z výše uvedeného, poslední variantou je operace. Po zákroku je vesměs nutná po dobu dvou měsíců chůze s berlemi.