Přeceňované druhy zeleniny. Tyhle vašemu zdraví zase tak moc neprospějí

Brambory jsou z botanického hlediska zelenina – hlízy lilkovité rostliny. Většina z nás ale ví, že když někdo zahlásí „jím každý den brambory, tudíž mám dostatek zeleniny“, jde o vtip. Ale proč vlastně?

Od ovoce a ostatní zeleniny je odlišuje například energetická hodnota – 350 kilojoulů na 100 gramů uvařených brambor. Ta je dána velkým množstvím škrobů. Sacharidy jsou důležitou součástí výživy, ale vzhledem k jejich poměru v tomto případě jsou brambory zkrátka netypickou zeleninou. Navíc hodně záleží na úpravě: vařený brambor s trochou omastku je něco jiného než smažený a nasáklý olejem – energetický rozdíl je až trojnásobný.

V zásadě lze říci, že ani brambory nejsou nezdravé, když se dobře upraví. Jejich mikroživinový profil se dokonce podceňuje. Obsahují pětinu doporučené denní dávky vitamínu C a také jsou zdrojem draslíku.

