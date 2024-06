Bez zbytečných obalů už se dá nakupovat i online, kurýr přiveze nákup v zavařovačkách

Principem bezobalového nakupování je to, že si lidé zboží už v obchodě dají do vlastních nádob, které budou používat opakovaně. Díky tomu každých 500 gramů těstovin nebo 250 mililitrů šamponu nepotřebuje vlastní plastový obal. Tento druh prodejen začal v Česku vznikat v roce 2015. Než se stihl pořádně rozjet, udeřila mu zásadní ránu pandemie covidu-19. Nebalené zboží bylo totiž považováno za velmi rizikové.

I u nás jsme během covidového období pocítili velký odliv zákazníků směrem k dovážkovým službám typu Rohlík, Košík. Mnozí u tohoto stylu nakupování zůstali, konstatuje Lucie Sotáková, vedoucí obchodů Bez obalu v Ostravě a Frýdku-Místku. Tato firma je jednou z těch, které nabízejí dovoz nákupu až domů. Motivací byly jednak předobjednávky zákazníků přímo do prodejny a nabídka rozvozu po okolí, tak umožnění bezobalového nakupování i lidem, kteří ve svém okolí bezobalovou prodejnu nemají, doplnila Sotáková.

Nakupujících je více, utrácejí méně

Systém funguje tak, že si na e-shopu zákazník vybere zboží. Prodejci ho zabalí do vratných zálohovaných obalů a zašlou přes kurýrní firmu. Obaly pak zákazníci mohou zaslat zpět, nebo vrátit osobně v prodejně. Díky rozvozu a zásilkovým službám využijí tento typ nakupování i lidé, kteří by se k nám nedostali, vysvětlila Sotáková. Dodala, že většinu zboží však zatím prodají osobně na prodejně. Určitě je to také tím, že si neplatíme žádnou reklamu, a spousta lidí tak o našem e-shopu neví, připustila.

Obchodu se začalo opět dařit po odeznění pandemie. Někteří zákazníci zůstali, a přidali se časem noví. Nyní máme slušnou komunitu lidí, kteří chodí pravidelně, i těch, co přijdou jednou za čas. Takže rozhodně zlepšení situace vnímáme. Bohužel se ale snižuje výše průměrného nákupu, a v této chvíli naše zisky sotva pokrývají náklady, upozornila Sotáková na další problém, který souvisí s obrovskou inflací v posledních letech.





Nakupujete „bez obalů“? Ano, když je to možné.

Nemám příležitost.

Ne, neřeším to.

Častí zákazníci? Matky nemocných dětí

Stejnou službu nabízí i pražský obchod Bout, který sídlí na Vinohradech. Nákupy zákazníkům posílá přes aplikaci Wolt. Zvolit si mohou mezi zabalením do papírových sáčků, nebo ekologičtější variantou v podobě zavařovacích sklenic, jež kurýr při další návštěvě vyzvedne a vrátí do obchodu.

Po doručovacích službách sáhli v době pandemie, kdy tento způsob nákupu využívali nejčastěji lidé v karanténě nebo matky pečující o nemocné děti.

Většina zákazníků si však podle majitelky obchodu Terezy Kovalčíkové chodí osobně plnit vlastní nádoby. Aktuální situace se jeví stabilní, stále rozšiřujeme sortiment a i našich zákazníků postupně přibývá, zhodnotila Kovalčíková.

V hlavním městě nabízí podobnou službu třeba i obchod Nebaleno. Ten nyní funguje dokonce pouze jako e-shop, protože prodejna je v rekonstrukci. Online objednávky přijímá také michelský Koloniál Sova, zatím však bez rozvozu. Zboží zabalené do vratných obalů si zákazníci musí vyzvednout osobně.

Podívejte se, jak to vypadalo v jedné z bezobalových potravin

Spolek hledá nové členy mezi sousedy

Jedním z obchodů, který ve své původní podobě pandemii neustál, byl pražský Bezobalu. Jde o jinou firmu než v úvodu článku, pouze se shodným názvem. Jeho nástupci, spolkové prodejně, se ale daří velmi dobře.

Spolek Real Food Community, který prodejnu provozuje od září nedaleko metra Hradčanská, založili bývalí zákazníci prodejny Bezobalu. V současnosti má přes 400 členů a shání ještě asi 60 nových. Mezi členy spolku jsou příznivci, kteří záchranu prodejny podpořili jednorázovým příspěvkem, a pak řádní členové, kteří platí měsíční provozní příspěvky a nakupují za téměř velkoobchodní ceny. Řádných členů máme nyní přibližně 240 a pro finančně stabilní provoz bychom potřebovali přijmout ještě 60 členů, vysvětlil spoluzakladatel spolku a člen jeho výboru Vojtěch Coufal.

Členy hledá především mezi sousedy. Záchranu prodejny podpořili lidé z různých částí Prahy a ne každý ji tak má dostatečně blízko pro pravidelné nákupy. Chceme se proto zaměřit na oslovení lidí v blízkém okolí. Prodejna nám dává největší smysl pro lidi, kteří žijí nebo pracují v její bezprostřední blízkosti, objasnil Coufal.

V prodejně může nakoupit každý bez ohledu na to, zda je členem spolku. V současné době mezi zákazníky převažují ti mimo spolek.

Expanze na Vinohrady a do Karlína

Provozovatelé nyní hledají pro prodejnu nové, atraktivní jméno a chystají rozšíření sortimentu. V budoucnu by pak chtěli svůj koncept rozšířit do dalších pražských čtvrtí. Uvažují primárně o těch, kde dříve fungovaly pobočky Bezobalu, tedy Vinohrady a Karlín.





Naší misí je vytvořit udržitelnější způsob nakupování potravin a dostat ho do dalších míst, kde ho adoptují a vezmou za svůj, protože jim to bude dávat smysl stejně jako nám, zmínil Coufal.

Dejvický spolek nové prodejny provozovat nebude. Zůstane jen ta současná. Obchody v nových čtvrtích budou mít své vlastní vedení. Ale jestli to bude formou spolku, nebo třeba družstva, zatím nevíme, doplnil Coufal.

Galerie: Nejbizarnější obal 2022

Koncept zkoušejí i řetězce

Trendu bezobalového nakupování se ještě před pandemií pokusily chytit i některé velké obchodní řetězce. Drogerie Rossmann však prodej tohoto zboží ukončila po dvou letech. Vytrvaly například Albert a dm drogerie. Bezobalová stěna v Albertu na Chodově v Praze 4 nabízí přes osmdesát druhů zboží. Lidé v ní nejčastěji kupují ořechy, müsli a sušenky. V drogeriích dm si mohou zakoupit stáčený prací gel, máchadlo nebo mycí prostředek na nádobí.