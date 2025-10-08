Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání. Posoudí třeba rozmazané vidění

Zdravotníci se zaměří na odhalování onemocnění sítnice. Mezi nejčastější patří věkem podmíněná makulární degenerace či diabetická retinopatie u pacientů s cukrovkou.
Vyšetření očního pozadí je bezbolestné a velmi rychlé. Díky využití umělé inteligence před ním není třeba rozkapávat oči. Stačí jen krátký pohled jedním a pak druhým okem do oftalmologické mašinky, odborně nazývané fundus kamera, jež pořizuje digitální snímky sítnice.
„Velmi dobře vytrénovaný AI software umí digitální snímky očního pozadí během několika vteřin zanalyzovat a vyhodnotit, zda jsou na sítnici přítomny znaky onemocnění,“ upřesňuje Jiří Kuchyňa, šéf projektu Aireen, jak se jmenuje jedna z umělých inteligencí využívaných v oftalmologii nebo diabetologii. Právě Aireen použijí také zdravotníci v mobilní ordinaci.
Kde zkontrolují zrak
Mobilní oční ambulance bude vždy některou říjnovou sobotu k dispozici v Brně, Plzni a Českých Budějovicích. Motto akce, jež shrnuje na koho konzultace především cílí, zní:
Vidět rozmazaně není normální.
Stanoviště mobilní ambulance 2025
- V Brně zastaví 11. října,
- v Plzni bude 18. října,
- do Českých Budějovic přijede 25. října.
Stan bude stát před místním hypermarketem Globus, a to vždy od 10:00 do 18:00.
První příznaky? Nenápadné
Věkem podmíněná makulární degenerace postihuje hlavně lidi po padesátce a patří k nejčastějším příčinám ztráty zraku ve vyšším věku. Poškozuje část sítnice zvanou makula – místo, díky kterému vidíme ostře a rozeznáváme tváře nebo text.
Mezi první projevy onemocnění patří rozmazané vidění, vlnící se čáry, potíže při čtení nebo zhoršené vnímání detailů. Postupně se může zhoršovat centrální vidění, zatímco to periferní zůstává zachované. V Česku trpí věkem podmíněnou makulární degenerací asi 350 tisíc lidí a výskyt stoupá s věkem – onemocní zhruba každý šestý senior.
I když se tato degenerace zatím úplně vyléčit nedá, moderní medicína dokáže její průběh zpomalit. Pomáhají například oční injekce, které brání tvorbě nových cév a zlepšují vidění. U suché formy se doporučuje pravidelná kontrola u očního lékaře, zdravý životní styl, dostatek antioxidantů a ochrana očí před sluncem.
Odhalení nemoci včas znamená odhalit ho ještě před poškozením sítnice. Ideálně ještě před tím, než se projeví třeba mírně rozmazaným viděním, poruchami barevného vidění, zvlněnými liniemi a v pokročilé fázi také tmavými skvrnami nebo slepým bodem uprostřed zorného pole.
Pravidelná prevence u diabetiků
Mobilní ordinace se na tato makulární degeneraci a diabetickou retinopatii zaměří proto, že probíhají zpočátku skrytě, přitom vyústit mohou i ve slepotu (o takovém dopadu retinopatie jsme psali v tomto textu). Dalším důvodem je, že onemocněním sítnice jsou ohroženi i diabetici a těch v tuzemsku přibývá. Ne každý z nich přitom o nemoci ví, ne každý chodí na prevenci, kterou má jednou ročně hrazenou pojišťovnou. Může se odehrávat jak u očního lékaře, tak u diabetologa vybaveného fundus kamerou s umělou inteligencí.
Přibližně čtvrtina pacientů jde k lékaři až ve chvíli, kdy poruchu vidění vnímají už na obou očích. Mnozí si totiž nevšimnou, že na jedno oko vidí hůř. Až při náhodném zakrytí jednoho oka zjistí, že druhé nefunguje správně. „Často k nám přicházejí pacienti, kteří se domnívají, že se jim zhoršil zrak a potřebují jen silnější brýle. Jiní si zase myslí, že mají šedý zákal. Vyšetření však odhalí problém na sítnici,“ popisuje Pavel Němec, prezident České vitreoretinální společnosti.
Máte problémy se zrakem?
Za poškození sítnice může nejčastěji stárnutí, genetika, úrazy, špatný životní styl nebo některé systémové choroby jako je například jmenovaná cukrovka. Onemocnění vzniká například v důsledku špatného prokrvení. Sítnice je nejvíce prokrveným orgánem našeho těla a na každou změnu v této oblasti je velmi citlivá. To znamená, že i malá odchylka ve výživě ji začne poškozovat. Světločivné buňky v sítnici, které se podílejí na vidění, přitom neregenerují.
Mobilní oční ordinaci s vyšetřením sítnice organizuje společnost Roche s podporou České oftalmologické a České vitreoretinální společnosti.