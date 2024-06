Všechno, co potřebujete vědět o trhání mléčných zubů u dětí

Je pravda, že mléčné zuby nemají kořeny?

Jak se to vezme. Mléčné zuby kořeny mají, ale jsou postupně resorbovány, vstřebávány.

Dětský zub má původně kořeny dokonce poměrně obrovské. Kořen bývá dvakrát delší než korunka, která je v ústech. „Postupem času, jak pod mléčným zubem roste a tlačí zárodek dospělého zubu, dochází k postupné resorbci, jakoby vstřebávání kořene mléčného zubu,“ popisuje zubní lékařka Taťána Vrbková.

Pokud je tedy mléčný zub zdravý a dojde k jeho fyziologické výměně za stálý zub, kořen již nemá. Vypadne či je vytržena de facto jenom zubní korunka, bez kořene.

Pokud je třeba mléčný zub vytrhnout předčasně, například kvůli kazu, mívá ještě kořeny.





Můžeme mléčný zub vytrhnout sami, nebo je dobré jít k zubnímu lékaři?

Mléčný zub může vypadnout i sám. Pokud se již hodně viklá a ven se mu nechce, mohou mu dítě či rodiče pomoci a klidně ho vytáhnout sami doma. To v případě, že jde o fyziologickou výměnu mléčného zubu za stálý zub. Jak již bylo řečeno, takový mléčný zub už nemá kořeny a jde vyndat celkem snadno.

Jiné to ale je, pokud jde o komplikaci zubního kazu u dětí a vznikne tzv. váček, tedy má-li dítě okolo zoubku infekci. „Děti dokáží velice rychle otéct. Otoky jsou poměrně masivní, i když zánět nemusí být tak velký. Děti mají totiž měkkou kost a otékají velice snadno a dost mohutně. Takže jakmile je okolo zubu přítomný zánět, je tam kaz, nemá cenu čekat. Zub je nutné vytrhnout a to bezpodmínečně u zubního lékaře, protože takový zub ještě mívá kořeny,“ říká Taťána Vrbková.

Jak poznáme, že se jedná o komplikaci?

Podle zubní lékařky to poznáte snadno. Takový zub mívá tak velký kaz, že je dobře viditelný. Okolo zubu bývá začervenání, případně i hnisavé kapky.

Pomůžou uvolnění mléčného zubu tradované triky, třeba viklání jazykem?

Dítě ví většinou samo, co dělat, je to přirozené. Jazykem si zub vyviklá. Také může kousat do něčeho tvrdého, jablka nebo třeba mrkve, na tvrdém nákusu zoubek může zůstat viset jenom na dásni.

Odborná spolupráce: MUDr. Taťána Vrbková

Vedoucí zubní lékařka Stomatologického centra Artdent v Jihlavě, www.artdent.eu Členka představenstva České stomatologické komory a členka Odborné skupiny pro dentální zdraví a prevenci při ČSK

A pokud se přeci jen zdravý zoubek vyndává v ordinaci, protože se třeba dítě nebo rodiče bojí ho vytrhnout, je to většinou takzvaně „do kapesníku“. „Víme, jak na to, stačí proto jen vzít buničitou vatu a zoubek naprosto lehkým, jednoduchým pohybem vypáčíme. On je bez kořenů v podstatě jenom nasazen na dásni,“ říká zubní lékařka. „Samozřejmě pokud jde o dětský zub s kořeny, takhle to samozřejmě nejde. Tam se musí použít jiná technologie.“

Máme mléčný zub vůbec trhat?

Mléčné zuby není vhodné trhat předčasně. Pokud zub nevypadne sám, vytrhněte jej skutečně až tehdy, když je dostatečně uvolněný. Dítě může uvolnění napomoci vikláním zoubku jazykem. „Viklací fáze“ může trvat několik dnů, ale třeba i tři měsíce.

Jak správně vytrhnout doma mléčný zub?

Doma se dají vytrhnout pouze zuby se zcela resorbovanými kořeny. Tyhle dětské zuby se začnou přirozeně viklat. Někdy se viklají pár dnů, někdy i měsíce. Pokud se viklají málo, nemá cenu se o domácí trhání pokoušet. A pokud se viklají hodně, pak je opravdu nejjednodušší použít suchý buničitý čtvereček (složený papírový kapesník) a zoubek rychlým pohybem jakoby vylomit směrem dopředu. To je postup u předních zoubků.

„Zadní dětské zuby se rodičům tahají podstatně hůře, tam by bylo potřeba pomoci i nehtem a rodiče mívají strach udělat dítěti bolest. V tomto případě je daleko lepší navštívit zubního lékaře, který tuto akci provede za pár vteřin rutinním pohybem,“ doporučuje lékařka.

VIDEO: Jak se starat o mléčné zuby?

Na místo po zoubku pak přiložte čistou gázu, kapesník apod. a nechte dítě, aby ji na pár minut jemně stisklo.

Tradovaná metoda „provázek“, tedy přivázání zubu na provázek a provázku na kliku, je podle lékařky ve skutečnosti poměrně náročná záležitost, mnohem jednodušší je použít úplně obyčejný kapesník.





Co když zuby rostou ve dvou řadách? Je potřeba trhat?

Někdy dochází k tomu, že stálý, tzv. druhý zub či několik zubů vyrůstá ve druhé řadě vedle mléčných. „Je to sice v podstatě fyziologická výměna, ale zubu s kořenem,“ říká MUDr. Vrbková. „Rodiče pak přicházejí s dítětem se dvěma řadami zubů, kdy se na jedné straně již prořezávají zuby stálé, přesto dětský zub drží a má kořen. Dochází k tomu tehdy, když je zárodek stálého zubu lehce místně posunut oproti zubu dětskému, takže ten ještě neresorboval a tudíž drží.“ To je situace, s níž si rodiče sami neporadí. Mléčný zub se musí extrahovat u zubního lékaře, aby měl nový zub dostatek místa.

Jak to probíhá, když se trhá dítěti zub s kořeny? Dojde někdy i na narkózu?

Extrakce probíhá obvykle s tzv. „umrtvením“, pomocí znecitlivující látky. „Je to formou velice jemné injekce, jehličky jsou opravdu skoro jako vlásek, a když se správně aplikují, dítě to prakticky necítí. V měkkých tkáních dítěte působí umrtvení takřka okamžitě,“ popisuje lékařka. Někdy se ještě před injekcí aplikuje anestetický gel.

K narkóze při trhání dětských zubů se přistupuje jen velmi výjimečně, například pokud se jedná o dítě skutečně těžce ošetřitelné, vysvětluje stomatoložka: „Na celkovou anestezii může dojít, pokud dítě nespolupracuje, nedá se mu otevřít pusinka, a přesto potřebuje zásadní zákrok. Musí být opravdu nutný, například komplikovaný zánět, abychom přistoupili k celkové narkóze.“

Galerie: Mléčné zuby jsou mnohem větší, než si laik představuje