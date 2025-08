Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí a s detoxikací taky nepomůže

Pití vody s citronem v umírněném množství neškodí. Mnoho lidí si ji dopřává i proto, že jim zkrátka citronová příchuť chutná. Snadněji tak do sebe dostanou přes den více tekutin, které jsou nezbytné pro správnou hydrataci. V létě může být pití citronové vody hezky osvěžující. Na druhou stranu by se to s ní ale nemělo ani přehánět. Citronová šťáva může leptat zubní sklovinu a dráždit žaludek.

Časté mýty spojované s pitím citronové vody

Citronová voda je sama o sobě velice chutný nápoj, který obsahuje minimum kalorií. Skládá se vlastně jen z vody a citronové šťávy. Většina lidí si navíc dává opravdu jen malé množství citronu, aby nebyl nápoj příliš kyselý. Těžko si lze představit, že by pár kapek citronové šťávy radikálně změnilo fungování metabolismu a homeostázy. Přesto je pití vody s citronem opředeno mnoha legendami, které mu připisují až zázračné účinky.

Odkyselení organismu

Stabilní pH krve je naprostým základem, bez kterého by nemohlo naše tělo vůbec fungovat. Tato hodnota se drží v poměrně úzkém rozmezí 7,36–7,44. Stačí velice drobný výkyv, aby došlo k závažným zdravotním problémům. Organismus je proto vybaven hned několika mechanismy (pufry), které hlídají acidobazickou rovnováhu a při sebemenší odchylce reagují. O udržení správného pH se starají především plíce, ledviny a játra.

Kyselost či zásaditost krve není možné ovlivnit tím, co jíme. Zastánci alkalických diet ale často tvrdí, že jsme všichni překyselení, a prezentují to jako hlavní příčinu rakoviny a jiných závažných chorob. Citron často vyzdvihují jako zásadotvornou potravinu, která dokáže měnit pH krve. Pár kapek citronové šťávy však nijak neovlivní přísně regulovanou acidobazickou rovnováhu.





Tato teorie má ještě jednu trhlinu – když kápnete citron do vody, pH vody tím vychýlíte do kyselé oblasti. Citron je sám o sobě hodně kyselý, protože má pH kolem 2,3. Vypitím vody s citronem tak do sebe dostáváte spíše kyselý nápoj. V těle se však metabolizuje na zásadité látky, proto je označován jako zásadotvorný. Může dočasně změnit pH moči nebo slin, to je ale všechno.

Detoxikace těla

Dalším častým mýtem je tvrzení, že pití citronové vody vyplavuje z těla toxiny. Pokud máte správně fungující játra a ledviny, vaše tělo se o odstranění škodlivin a odpadních látek stará samo. Jednotlivé složky potravy nemohou tyto procesy nijak výrazně narušit. Je sice pravda, že když vypijete naráz hodně alkoholu, dáte ledvinám a játrům hodně zabrat. I s takovým náporem si ale zdravý organismus poradí. Pár kapek citronové šťávy na tom vůbec nic nezmění.

Rychlé hubnutí

Pravidelné pití vody s citronem nepomůže ani se shazováním nadbytečných kil. Existují různé diety, při kterých se doporučuje pít velkou sklenici citronové vody před jídlem. Slibují, že když budete dodržovat tento trik, začnete rychleji spalovat tuk a zrychlí se vám trávení. Neexistují ale žádné relevantní klinické studie, které by to potvrzovaly.





Citron sice obsahuje vlákninu pektin, ale ve sklence s pár kapkami citronové šťávy je finální množství vlákniny tak nízké, že to nijak neovlivní trávení. Pokud si ale dáte vodu s citronem jako náhražku sladké limonády či koly, snížíte tím příjem kalorií. A redukce kalorického příjmu představuje jednu z hlavních podmínek, bez které zkrátka nezhubnete.

Jaké má voda s citronem účinky na zdraví?

Jedním z hlavních přínosů citronové vody je hydratace. Voda ochucená citronovou šťávou chutná zkrátka lépe než obyčejná voda. Příjemnější chuť tak donutí k pití i člověka, který pitný režim dost zanedbává a je po většinu času dehydratovaný.

Citrony a citrusy obecně patří mezi ovoce, které je bohaté na vitamín C. Ten platí za jeden z nejsilnějších antioxidantů, který posiluje imunitní systém a chrání tělesné buňky. Nicméně v tomto ohledu záleží hodně na množství a z jedné skleničky vody s pár kapkami citronové šťávy do sebe moc vitamínu C nedostanete. Efektivnější je konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu.

V souvislosti s citronovou vodou jste možná zaslechli i to, že brání vzniku ledvinových kamenů. Šťáva z citronu totiž obsahuje citran, který brání vzniku močových kamenů obsahujících vápník. Pro ledviny je prospěšné samozřejmě i samotné pití vody. Moč se díky tomu naředí a koncentrace minerálních látek, které jsou základem močových kamenů, se sníží.

Zkoušeli jste někdy půst jako cestu ke zdraví či hubnutí? Ano, i několikadenní

Ano, přerušovaný půst

Ne, nemyslím si, že to funguje

Ne, nemám na to vůli

Nadměrné pití vody s citronem může i škodit

O čem se už tak často nemluví, jsou možné negativní důsledky pití citronové vody. Samozřejmě nevadí, když si dáte jednu sklenku vody s citronem denně. Níže uvedené problémy se týkají opravdu nadměrné konzumace citronové šťávy a lidí, kteří jsou citlivější.





Poškození zubní skloviny

O kyselých potravinách a nápojích je dobře známo, že způsobují erozi zubní skloviny. Uškodit si můžete hlavně tím, když budete citronovou vodu popíjet celý den bez toho, aniž byste si ústa vypláchli čistou vodou. Abyste své zuby ochránili, dejte si po citronové vodě ještě doušek čisté vody. Nápoj můžete pít brčkem, čímž se omezí kontakt kyseliny citronové se zubní sklovinou.

Pálení žáhy

Pokud máte citlivější trávicí ústrojí a trpíte na reflux jícnu, je lepší se kyselým potravinám spíše vyhýbat. Pití velkého množství citronové šťávy může dráždit jícen a zhoršit příznaky refluxu, mezi které patří zmiňované pálení žáhy, nevolnost, či dokonce zvracení.

Kolik sklenic vody s citronem lze denně vypít?

Názory na to, kolik sklenic citronové vody může člověk za den vypít, se velmi liší. Hodně záleží na celkové kondici, zdravotním stavu či fyzické aktivitě. Obecně se ale dá říct, že jedna nebo dvě sklenice vody s citronem za den rozhodně neublíží. Do jedné skleničky o objemu cca 250 ml můžete vymačkat až půlku citronu.

A pokud je na vás nápoj příliš kyselý, dejte citronu klidně méně. Podobně to platí i v případě, že máte citlivější žaludek. Nebudete-li citronovou vodu popíjet celý den, zubní sklovinu si tím nezničíte. Citronovou vodou se opravdu nedoporučuje suplovat prakticky celý pitný režim (tedy až několik litrů denně). To už by mohlo podráždit žaludek i člověku, který běžně netrpí na pálení žáhy.