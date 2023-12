Moc jídla, nepříjemné návštěvy a pocit, že nic nestíháte? Zařvěte si, zatřepte se, zavřete se vedle

Proč se vlastně o Vánocích přejídáme? Jistě, chutná nám to. Je toho hodně a je to snadno k mání. Existuje ale ještě jeden poměrně častý důvod, který přitom většinu lidí nenapadne. Stres a s ním související napětí nebo únava.

Přemírou jídla nebo alkoholu řeší spousta lidí stres, což je samozřejmě špatné řešení. Místo toho se zamyslete a napište si, co vás před a o Vánocích stresuje. Nejspíš zjistíte, že vás rok co rok vyvádí z rovnováhy to samé. V tomto seznamu si vytipujte jednu situaci, kterou letos uděláte jinak, nebo ji dokonce vypustíte. Pak si napište druhý seznam toho, co vám v tomto období dělá naopak radost, co vás dostane do pohody. A z tohoto seznamu si vyberte jednu situaci, kterou letos zařadíte do svého programu víckrát, navrhuje vztaholog Michal Nikodem, odborný konzultant AquaLife Institutu v oblasti psychoterapie.

Převedeno do praxe? Štve vás, že musíte první i druhý svátek vánoční objíždět příbuzné, ačkoli byste chtěli být doma a číst si nové knížky? Scukněte návštěvy do jednoho dne. Stresuje vás představa mnohachodového oběda u tchánů, který skoro vždycky skončí nějakým nedorozuměním? Jeďte tam letos jen na kafe. Je vám líto, že zatímco kamarádi chodí po trzích, vy doma uklízíte nebo vaříte, aby všechno bylo perfektní? Uberte na výkonech, většinou si toho nikdo nevšimne, případně kus práce na někoho delegujte.





Jak se však nezbláznit ještě před tím, než vůbec dojde na Vánoce? I tady má terapeut Michal Nikodem radu. Přidejte si mezi předvánoční úkoly aspoň jednu položku zahrnující čas pro sebe – čas, kdy se budete věnovat sami sobě ať už s kamarádkou u kafíčka, v sauně, nebo při relaxační masáži. A této položce přiřaďte stejnou prioritu jako třeba pečení vanilkových rohlíčků. Takový předvánoční dárek vás dokáže skvěle uklidnit a dobře naladit na několik dní. Z vaší dobré nálady a vnitřní pohody pak bude profitovat i vaše okolí.

Vánoční pohodové desatero

Dávejte si pozor na alkohol. Než si dáte skleničku, najezte se a občerstvení mějte připravené také během případné další konzumace alkoholických nápojů. Současnou konzumací jídla snížíte rychlost vstřebávání alkoholu a předejdete kocovině. Alkohol prokládejte vodou, nebo ještě lépe minerálkou. Ke každé sklenici či panáku jakéhokoli alkoholického nápoje včetně piva vypijte sklenici minerální vody – ideálně více mineralizované nebo klidně i léčivé. Doplníte tak tělu prospěšné minerální látky, zabráníte odvodňování organizmu a alkoholu vypijete méně. Když vám začne vánoční dění přerůstat přes hlavu a nebudete vědět, kudy kam, udělejte si čaj nebo kávu a zavřete se o samotě do vedlejšího pokoje. Na chvíli se zastavte, vypněte, odpočiňte si. Stačí 15 minut, během kterých nedělejte nic jiného, než se soustřeďte na pití teplého nápoje. Zkuste se zbavit napětí fyzicky a zařvěte si. Svaly na krku jsou mimo jiné spojené s pánví, což je také důvod, proč duly při porodu často povzbuzují ženy, aby vzdychaly nahlas – uvolnění hlasu přirozeným a animálním způsobem uvolňuje tenze v jiných částech těla. Dalším způsobem, jak ze sebe dostat přetlak fyzicky, je třepání – setřepte to ze sebe. Stoupněte si, pokrčte kolena, uvolněte svalstvo a začněte se třepat. Po 5 až 10 minutách třepání chvíli jen stůjte a vnímejte, co se děje v těle. Budete překvapení, jak je tato jednoduchá technika účinná. Na každý den si naplánujte nějakou pohybovou aktivitu, například svižnější chůzi. Nemusí to být nic, co vám radikálně zasáhne do programu, počítá se i cesta nebo část cesty na návštěvu pěšky. Důležité je vydávat přibližně tolik energie, kolik jí přijímáte v podobě jídla a pití. Ochutnávejte všechno, na co máte chuť, ale v malých porcích a mezi jednotlivými jídly dodržujte pauzu 3 až 4 hodiny. Klidně si dejte bramborový salát se smaženým kaprem a sklenkou oblíbeného vína, ovšem pak dopřejte tělu čas na trávení, aby vám nebylo těžko. Doplňte hlavní jídla malou dopolední a odpolední svačinou. Díky nim nebudete mít nezadržitelný hlad nebo chutě. Svačiny navíc můžete využít k doplnění jídelníčku zeleninou i ovocem, které dodají tělu důležitou vlákninu a vitamíny. Cukroví dávejte na stůl na malém talířku jen příležitostně – k snídani, jako dezert po obědě nebo malou svačinku ke kávě. Sníte ho méně, než když ho budete mít připravené na velkém talíři a vystavené na stole celý den. Nezanedbávejte pitný režim a pijte hlavně čistou vodu, minerálky nebo neslazené čaje. Nadarmo se neříká, že hlad je převlečená žízeň – když budete dostatečně pít, budete jíst tak akorát. Přírodní minerálky zároveň dodají tělu důležité minerální látky.

Jsou pro vás Vánoce svátkem klidu? Kdepak. Už teď vím, že nic nestíhám.

Samozřejmě. Nákupy dárků a úklid mě nechává chladným/chladnou.

Stresují mne rodinné návštěvy.

Aby vám to neleželo v žaludku

Každý se občas přejí, bez ohledu na to, jak moc ho zrovna ovládá stres. O Vánocích se to každopádně děje častěji než jindy. Takže části lidí zkazí svátky buď výčitky, že přiberou, nebo fakt, že jim je poněkud těžko.

V žaludku přetrvávají různé potraviny rozdílnou dobu, nejdéle jídla s vysokým obsahem bílkovin a tuků, tedy typicky tučná masa, bramborový salát s majonézou, chlebíčky se salámem nebo různými masnými či uzeninovými pomazánkami, klobásky a podobně. Nejméně závažným důsledkem nadměrné konzumace těchto pokrmů, spojené případně s mírnou opilostí, je právě přejedení, kdy lidé nemohou usnout a spát, tlačí je žaludek, přidává se pálení žáhy.





Závažnější problémy pak hrozí pacientům s onemocněním trávicího traktu, ať již známým, nebo ještě nepoznaným. Velké množství jídla a alkoholu u nich obvykle vede k hospitalizaci v nemocnici.

Přejídání lze alespoň částečně dostat pod kontrolu, pokud budeme zároveň dost pít, nikoli alkohol, ale třeba vodu. Pomocníkem proti přejídání je i důkladný plán, co budete během svátků vařit a v jakém množství. Vyhnete se tím přecpané lednici a dojídání, aby se to nevyhodilo, říká spolupracovnice AquaLife Institutu Lucie Růžičková, vedoucí nutriční terapeutka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Podle ní se i dobrá jídla dají připravit tak, aby obsahovala méně energie a více prospěšných složek jako vlákniny, vitamínů a minerálních látek.

Její tipy? Upřednostňujte libové druhy masa a ryby, nahraďte trvanlivé a měkké salámy vepřovou nebo drůbeží šunkou. Místo samotné majonézy použijte bílý jogurt s malým množstvím majonézy. Slané tyčinky vyměňte za proužky zeleniny s jogurtovým dipem. Nutričně hodnotnější, i když neméně kalorické, je cukroví se sušeným ovocem a oříšky nahrazujícími část cukru nebo tuku.