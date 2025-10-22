Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Z chladících zón v obchodě zmizí vajíčka. Přesunou se do tepla

Z chladících zón v obchodě zmizí vajíčka. Přesunou se do tepla

Kateřina Čepelíková
Dnes
Plata s vejci v obchodě
Autor: Depositphotos
Možná jste si při zahraniční dovolené všimli, že tamní prodejci neuchovávají vejce v chladničkách, ale mívají je volně uložená například v regálech kdekoliv v obchodě. Česká praxe je jiná, ale té zahraniční se s novým rokem přiblíží.

Až půjdete po Novém roce do obchodu pro vejce, pravděpodobně je najdete jinde než dosud. Podařilo se totiž změnit dosavadní normy. Dosud – dle Nařízení Evropské komise a podle české vyhlášky – se vejce mají uchovávat v chladu při nekolísavé teplotě od +5°C až do +18°C. 

Jenže podobný požadavek podle Svazu obchodu a cestovního ruchu nikde jinde v Evropě neexistuje. Českým producentům a obchodníkům se přitom kvůli nutnosti chlazení vajec zvyšovaly náklady.

„Vyšší náklady se samozřejmě promítají do cen a zejména v době, kdy patří energie v Česku mezi ty nejdražší v Evropě, to výrazně zhoršuje konkurenceschopnost českých producentů vajec,“ vysvětluje prezident Svazu Tomáš Prouza

Vejce hledejte jinde

Díky dlouhodobému tlaku Českomoravské drůbežářské unie a Svazu obchodu a cestovního ruchu se podařilo prosadit novelizaci vyhlášky a nastavit pravidla podobně, jako platí ve většině Evropy. Od 1. ledna 2026 tak bude možné vejce uchovávat při nekolísavé teplotě do 24 °C, čímž se zjednoduší produkce vajec i jejich logistika, sníží se náklady i potravinové ztráty. 

„Prosazení této změny ukazuje, že když dodavatelé a obchod táhnou za jeden provaz, je možné prosadit smysluplné a efektivní úpravy, které pomáhají celému sektoru i spotřebitelům,“ dodává Tomáš Prouza. Producenti by měli ušetřit až desetinu nákladů na chlazení. „Jsem rád, že vycházíme v tomto vstříc i chovatelům drůbeže a že může dojít ke zjednodušení podmínek při prodeji vajec. Navržené zvýšení teploty pro jejich skladování je v souladu s evropskými pravidly a není potřeba být přísnější,“ uvedl již dříve ministr zemědělství Marek Výborný. Zda se tato změna teplot může po novém roce promítnout i do finální ceny vajec pro zákazníka, zjišťujeme.

Staré obaly mohou zůstat

Protože obalový materiál pro veškeré zboží, potraviny, jakožto i vejce je nasmlouvaný dlouho dopředu, byla by pro producenty zásadní rána, kdyby stávající obaly museli zlikvidovat a nechat natisknout nové jen proto, že se změnila teplota uchování. 

Co byste měli vědět o vejcích

  • Neudržujte vejce při kolísavých teplotách. Mohou se zkazit, nebo zplesnivět.
  • Nekupujte nakřáplá vejce.
  • Vejce skladujte v chladničce v přihrádkách k tomu určených.
  • Zpracujte je do data minimální trvanlivosti.
  • Zabraňte křížové kontaminaci tím, že se syrovými vejci manipulujete odděleně od ostatních potravin.
  • Po práci je třeba umýt použité náčiní a pracovní plochy a důkladně si umýt ruce.
  • Vyvarujte se konzumace syrových vajec. Při přípravě domácí zmrzliny, majonézy a šlehané pěny je vhodnější použít spíše pasterizované vaječné výrobky než syrová vejce.

Právě z tohoto důvodu byla vyjednána výjimka pro využití starých obalů, na kterých je ještě vytištěna původní teplota. „Výrobci objednávají obaly ve velkých objemech a bez vyjednané výjimky na jejich použití by museli miliony obalů vyhodit,“ vysvětluje Tomáš Prouza.

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

