Z chladících zón v obchodě zmizí vajíčka. Přesunou se do tepla

Až půjdete po Novém roce do obchodu pro vejce, pravděpodobně je najdete jinde než dosud. Podařilo se totiž změnit dosavadní normy. Dosud – dle Nařízení Evropské komise a podle české vyhlášky – se vejce mají uchovávat v chladu při nekolísavé teplotě od +5°C až do +18°C.
Jenže podobný požadavek podle Svazu obchodu a cestovního ruchu nikde jinde v Evropě neexistuje. Českým producentům a obchodníkům se přitom kvůli nutnosti chlazení vajec zvyšovaly náklady.
„Vyšší náklady se samozřejmě promítají do cen a zejména v době, kdy patří energie v Česku mezi ty nejdražší v Evropě, to výrazně zhoršuje konkurenceschopnost českých producentů vajec,“ vysvětluje prezident Svazu Tomáš Prouza.
Kde uchováváte vejce?
Vejce hledejte jinde
Díky dlouhodobému tlaku Českomoravské drůbežářské unie a Svazu obchodu a cestovního ruchu se podařilo prosadit novelizaci vyhlášky a nastavit pravidla podobně, jako platí ve většině Evropy. Od 1. ledna 2026 tak bude možné vejce uchovávat při nekolísavé teplotě do 24 °C, čímž se zjednoduší produkce vajec i jejich logistika, sníží se náklady i potravinové ztráty.
„Prosazení této změny ukazuje, že když dodavatelé a obchod táhnou za jeden provaz, je možné prosadit smysluplné a efektivní úpravy, které pomáhají celému sektoru i spotřebitelům,“ dodává Tomáš Prouza. Producenti by měli ušetřit až desetinu nákladů na chlazení. „Jsem rád, že vycházíme v tomto vstříc i chovatelům drůbeže a že může dojít ke zjednodušení podmínek při prodeji vajec. Navržené zvýšení teploty pro jejich skladování je v souladu s evropskými pravidly a není potřeba být přísnější,“ uvedl již dříve ministr zemědělství Marek Výborný. Zda se tato změna teplot může po novém roce promítnout i do finální ceny vajec pro zákazníka, zjišťujeme.
Staré obaly mohou zůstat
Protože obalový materiál pro veškeré zboží, potraviny, jakožto i vejce je nasmlouvaný dlouho dopředu, byla by pro producenty zásadní rána, kdyby stávající obaly museli zlikvidovat a nechat natisknout nové jen proto, že se změnila teplota uchování.
Co byste měli vědět o vejcích
- Neudržujte vejce při kolísavých teplotách. Mohou se zkazit, nebo zplesnivět.
- Nekupujte nakřáplá vejce.
- Vejce skladujte v chladničce v přihrádkách k tomu určených.
- Zpracujte je do data minimální trvanlivosti.
- Zabraňte křížové kontaminaci tím, že se syrovými vejci manipulujete odděleně od ostatních potravin.
- Po práci je třeba umýt použité náčiní a pracovní plochy a důkladně si umýt ruce.
- Vyvarujte se konzumace syrových vajec. Při přípravě domácí zmrzliny, majonézy a šlehané pěny je vhodnější použít spíše pasterizované vaječné výrobky než syrová vejce.
Právě z tohoto důvodu byla vyjednána výjimka pro využití starých obalů, na kterých je ještě vytištěna původní teplota. „Výrobci objednávají obaly ve velkých objemech a bez vyjednané výjimky na jejich použití by museli miliony obalů vyhodit,“ vysvětluje Tomáš Prouza.