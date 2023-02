Mezi ukrajinskými uprchlíky bylo loni 54 případů tuberkulózy. Šíření nemoci nehrozí

24. února to bude rok, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a ta se ocitla ve válce. Konflikt mimo jiné vedl k tomu, že ze země s necelými 44 miliony obyvatel uprchly miliony lidí. Podle Ministerstva vnitra jen v Česku do 31. prosince 2022 požádalo o dočasnou ochranu 473 216 Ukrajinců.

Takto vysoký počet s sebou přinesl obavy, zda spolu s uprchlíky nedorazí epidemie některých infekčních nemocí, které Česká republika zvládá, na Ukrajině se ale šíří ve vyšší míře. To se týká například nákazy virem HIV a onemocnění AIDS, spalniček, žloutenky B a C nebo tuberkulózy (TBC), přičemž na Ukrajině se vyskytují i takové varianty TBC, jež dokáží odolávat běžné antibiotické léčbě. V ČR pneumologové o této rezistentní formě TBC vědí, setkávají se s ní však poměrně vzácně.

Tuberkulózu mělo 54 uprchlíků

Případy TBC mezi Ukrajinci se v ČR vyskytovaly již před válečným konfliktem, protože z této země sem míří někteří lidé za prací. Nyní je ale k dispozici u onemocnění první souhrnná statistika po invazi. Serveru Vitalia.cz ji poskytl vedoucí Národní jednotky dohledu nad TBC Jiří Wallenfels s upozorněním, že jde o předběžná čísla. Oficiálně se statistika uzavírá vždy na konci dubna, kdy k ní připravuje komentář také Česká pneumologická a ftizeologická společnost.

Předběžný počet nových případů onemocnění za rok 2022 ukazuje, že, alespoň co se TBC týká, uprchlická krize v ČR epidemiologickou situaci nijak razantně nezměnila. „Počet nemocných Ukrajinců s TBC stoupl, ale méně, než jsme očekávali na počátku válečného konfliktu,“ uvádí Jiří Wallenfels.

Od 24. února do 31. prosince 2022 lékaři zaznamenali v souvislosti s válkou 54 případů TBC. „Jednalo se o 20 mužů, 26 žen a 8 dětí ve věku do 18 let. Věkové rozpětí u těchto onemocnění je 3 až 88 let,“ popisuje lékař. V 10 případech se jednalo o pacienty, kteří již měli TBC diagnostikovanou na Ukrajině, v ČR tedy pokračovali v léčbě. Ostatní případy tvoří nově diagnostikovaná onemocnění již na našem území.

Statistika výskytu TBC mezi uprchlíky v roce 2022 Období – počet výskytu onemocnění mezi ukrajinskými uprchlíky v ČR 24. 2. až 24. 5. – 17

25. 5. až 24. 8. – 17

25. 8. až 24. 11. – 15

25. 11. až 31. 12. – 5 Zdroj: Národní jednotka dohledu nad TBC

Data ukazují, že počty nemocných z Ukrajiny v čase přibývaly relativně rovnoměrně. Nedošlo proto k žádnému nárazovému zatížení zdravotního systému. Výjimkou mohou být ordinace lékařů v oblastech, kde je koncentrace Ukrajinců vyšší. Tedy například v některých částech metropole.

Počet případů multirezistentní TBC

Mezi zachycenými případy, které souvisejí s válkou, byly i rezistentní formy TBC. „Multirezistentních bylo 8 případů,“ dodává vedoucí Národní jednotky dohledu nad TBC.

Multirezistentní formy jsou vyléčitelné, byť tedy obtížněji než ty případy, u nichž původci TBC reagují na kombinaci antibiotik a chemoterapeutik. V ČR léčbu vysoce odolných forem TBC poskytuje specializované pracoviště ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Mezi uprchlíky existují také případy, kdy TBC není odhalena, protože pacient k lékaři nedorazí. Třeba proto, že se onemocnění v počáteční fázi neprojevuje. „Nedělejme si iluze, že odhalíme všechny nemocné. To u nákaz obecně nikdy nejde, ale snažíme se, aby takových případů bylo co nejméně,“ podotýká Jiří Wallenfels. Časem ale zdravotní potíže nemocného přece jen donutí lékaře vyhledat. „Jsem přesvědčen, že riziko TBC se pro běžnou populaci v Česku v souvislosti s válkou na Ukrajině prakticky nezvýšilo,“ podotýká Jiří Wallenfels.





Loni bylo celkem 355 onemocnění TBC

Počet nově diagnostikovaných TBC se už třetím rokem v řadě v ČR drží pod 400. Loni to bylo předběžně 355 onemocnění, předloni 357 lidí. Podle lékaře je v tomto kontextu 54 případů mezi uprchlíky sice znát, ale nejde o počet nemocných, „se kterým by si náš zdravotnický systém neporadil“.

Počty nových případů tuberkulózy v ČR Rok – počet 2018 – 444

2019 – 464

2020 – 368

2021 – 357

2022 – 355 (předběžná data) Zdroj: Národní jednotka dohledu nad TBC

Proč se statistika zvýšila jen mírně

Data před válkou ukazovala, že Ukrajina má v Evropě na počet obyvatel druhý nejvyšší výskyt TBC. V roce 2021 tam lékaři diagnostikovali více jak 20 tisíc nových případů. Jak je tedy možné, že do ČR nedorazilo více nemocných?

Jiří Wallenfels si to vysvětluje tím, že sem mířili lidé, kteří s tímto onemocněním díky svému ekonomickému statusu nemají až takový problém. „Řada pacientů s TBC, a teď mluvím obecně, se rekrutuje ze slabších sociálních vrstev. Neplatí to ale vždy,“ podotýká lékař.

Ukrajina proti TBC povinně očkuje novorozence, a to jednou dávkou vakcíny. Ukazuje to ukrajinský očkovací kalendář, který loni zveřejnila Česká vakcinologická společnost.

Ukrajinský očkovací kalendář (povinná očkování u dětí) Proti tuberkulóze – 1 dávka vakcíny v novorozeneckém věku,

proti záškrtu, tetanu, černému kašli, poliomyelitidě a nákazám způsobeným Haemophilem influenzae typu b – vakcínami obsaženými v kombinovaných vakcínách a proti virové hepatitidě typu B,

proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím MMR – vakcínou ve 12 měsících a 6 letech. Autor: ČVS / ukrajinské MZ Zdroj: Česká vakcinologická společnost

ČR přistoupila k očkování tak, že ukrajinské děti, u kterých nebylo očkování doloženo, se musely před nástupem např. do školek přeočkovat. U očkování proti tuberkulóze to platí ale jen u dětí do 1 roku věku. Děti, které se matkám uprchlým před válečným konfliktem narodily v ČR, lékaři proti TBC očkují, byť běžně se dnes u novorozenců vakcinace proti TBC již neprovádí.

Jak se TBC přenáší

TBC je závažné infekční onemocnění, které může postihovat řadu orgánů, nejčastěji plíce. Původcem je bakterie, kterou do okolí šíří nemocný s aktivní formou plicní TBC. Do vzduchu se bakterie dostávají při kašli, smrkání, kýchání nebo mluvení. K nákaze je zpravidla potřeba delší doba kontaktu s nemocným. Při náhodném a krátkodobém kontaktu k ní obvykle nedochází.

Tuberkulóza je léčitelná antituberkulotiky, což je kombinace speciálních antibiotik a chemoterapeutik. Léčba běžné formy TBC trvá půl roku a spočívá zejména v polykání léků. Nemocný není po celou dobu léčby v izolaci. „Včasná a řádná léčba je nedůležitějším nástrojem kontroly tuberkulózy. Pokud pacient není správně léčen či léčbu nedokončí, existuje riziko návratu TBC,“ podotýká Jiří Wallenfels.

Už v dubnu šéf vakcinologické společnosti Roman Chlíbek pro Vitalia.cz uvedl, že není důvod pro zavedení plošné TBC vakcinace. V ČR se očkují v kalmetizačních centrech pouze novorozenci, u kterých lékaři vyhodnotí zvýšené riziko nákazy.