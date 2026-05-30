Test dětských UV triček: kousky z Primarku, Temu i Quicksilveru nechránily, jak měly

Autor: Shutterstock
S blížícím se létem je čas nakupovat přípravky na ochranu před sluncem. Kromě opalovacích krémů jde také o dětská UV trička. Nový mezinárodní test, na kterém se podílela i organizace dTest, ale ukázal, že ne vždycky chrání tak, jak výrobci uvádějí. V několika případech navíc laboratoře odhalily přítomnost problematických chemikálií.

UV trička kupují lidé s očekáváním, že dítě ochrání před spálením i dlouhodobými riziky spojenými s UV zářením. „Výsledky testu ale ukazují, že deklarované vysoké číslo UPF, tedy ochranného faktoru textilií vůči UV záření, ještě nemusí znamenat skutečně vysokou ochranu,“ upozornila šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Co se dozvíte v článku
  1. Nízká ochrana i u známých značek
  2. Trička obsahovala bisfenoly
  3. Jak je důležité číst etikety

Nízká ochrana i u známých značek

Test zkoumal dvacítku dětských UV triček z umělých vláken, převážně z polyesteru a elastanu. Osmnáct výrobků bylo dostupných také na českém trhu. „Aby se stihl náročný testovací program, bylo nutné nakoupit vzorky triček s více než půlročním předstihem. V drtivé většině proto jde o kousky z loňských kolekcí a v aktuální nabídce již většinu z nich nenajdete,“ vysvětlila Hoffmannová.

Laboratoře prověřovaly nejen chemické složení, ale především skutečnou schopnost blokovat UV záření. Právě funkčnost se ukázala jako největší problém. Řada výrobků nedosáhla ani minimální doporučené ochrany UPF 30, kterou odborníci považují za základ pro dětské ochranné oděvy. 

Nedostatečné hodnocení si kvůli nízkému UV faktoru odnesly značky Primark, Quicksilver, Reserved, Takko, Wouki i výrobky z platforem Temu a Shein.

Dermatoložka Arenbergerová: Slunce je dokonalá věc, ale chránit se musíme. Mazejte se od dubna do října
Nejhůře dopadlo bílé tričko Quicksilver, které navzdory deklarovanému faktoru 50+ poskytlo ochranu pouze UPF 15. „Ukazuje se, že spotřebitel se nemůže spoléhat jen na údaje na etiketě. Rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou ochranou byl v některých případech výrazný,“ doplnila Hana Hoffmannová.

Trička obsahovala bisfenoly

Součástí testu bylo také hledání nežádoucích chemických látek. Laboratoř se zaměřila na formaldehyd, zakázaná azobarviva a bisfenoly. Pozitivní zpráva je, že formaldehyd ani zakázaná barviva nebyla nalezena v žádném z testovaných výrobků.

Problémem však zůstávají bisfenoly, tedy látky narušující hormonální systém. Ty mohou z textilu přecházet do potu a vstřebávat se pokožkou. Stejně jako v předchozích testech z projektu ToxFree se pro hodnocení použila třístupňová škála. Limitem pro hodnocení byla koncentrace 0,8 mg/kg, což je podle evropského Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele maximální bezpečné množství bisfenolu A v textiliích. 

Vysoké koncentrace bisfenolů odhalila laboratoř u triček značek Nordblanc, Takko a Tchibo. Nejvyšší nález zaznamenala u značky Nordblanc, kde koncentrace dosáhla 159 mg/kg.

Od kdy mazat miminko opalovacím krémem? Opalování u dětí je jiné než u dospělých, radí lékárnice

„Bisfenoly jsou spojovány s negativními dopady na hormonální systém i vývoj dětí. Přesto pro jejich obsah v textilu stále neexistují závazné evropské limity,“ upozornila Hoffmannová.

Osm triček pak prošlo chemickými analýzami bez jakéhokoliv nálezu bisfenolů.

Jak je důležité číst etikety

Kontrola odhalila nedostatky také v označování výrobků. Některým tričkům chybělo označení CE, které zaručuje, že produkt splňuje všechny zásadní požadavky příslušných legislativních předpisů a směrnic Evropské unie, nebo přesná informace o úrovni ochrany. Největší problémy měly výrobky z platforem Temu a Shein – u nich nebylo zřejmé, jakou míru UV ochrany vůbec poskytují.

„Doporučujeme kombinovat UV oblečení s kvalitním opalovacím krémem minimálně SPF 30 a sledovat nejen deklarovaný ochranný faktor, ale také přítomnost označení CE a pokyny pro údržbu. Ochranné vlastnosti textilu se totiž mohou praním a používáním postupně snižovat,“ shrnula za dTest Hana Hoffmannová.

Kompletní výsledky jsou k dispozici na webu spotřebitelské organizace dTest a v červnovém vydání časopisu.

