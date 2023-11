Srdce, které v Motole transplantovali několikaměsíčnímu miminku, by mohlo vydržet až do dospělosti

Zdravotní potíže začala mít holčička už necelý měsíc po narození, uvedla motolská nemocnice v tiskové zprávě. Holčička se zadýchávala a měla problémy s pitím. Následně u ní lékaři diagnostikovali závažnou formu kardiomyopatie, tedy onemocnění, kdy jsou srdeční svalové buňky chybně vytvořené, srdce nedokáže plnit funkci pumpy a selhává. V tomto případě navíc šlo o mimořádně rychle postupující onemocnění.

Miminko muselo na mechanickou podporu

„Stav malého pacienta se velmi rychle zhoršoval, postupně musely být podporovány životní funkce nejprve dýchacím přístrojem a léky, následně napojením na mechanickou srdeční podporu, tou bylo dítě zajištěno po dobu celých 34 dnů před transplantací,“ stojí ve zprávě FN Motol.

Naštěstí se podařilo najít dárcovské srdce. „Dárcem bylo samozřejmě dítě, jeho váha byla asi čtyřikrát větší než příjemce. Většinou tolerujeme váhu do trojnásobku váhy příjemce (také příjemci mají někdy/často srdce zvětšené z důvodu jeho selhávání), v tomto případě jsme spustili celý proces při vědomí větší než obvyklé váhy, protože na druhé straně bylo vysoké riziko, že se příjemce další šance nedočká,“ uvedl pro server Vitalia.cz zástupce přednosty pro kardiologii Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol docent Peter Kubuš.





„Transplantace byla specifická v tom, že malá pacientka byla na mechanické srdeční podpoře, což výrazně zvyšuje nároky na kvalitu štěpu a na koordinaci toho dárcovského orgánu k příjemci,“ dodal kardiochirurg Petr Bukovský.

Nový obal prodloužil dobu použití

Při odběru dárcovského orgánu lékaři poprvé použili nový obal, který výrazně prodlužuje dobu, po kterou může být srdce použito. „Jednak precizně drží teplotu dárcovského orgánu a zároveň mechanicky chrání srdce proti poškození, a tím se nám právě umožnilo provést odběr vzdáleně. To je rozdíl proti předchozím případům, kdy jsme museli převážet dárce do naší nemocnice, což ne vždy je jednoduché, a provádět to synchronizovaně na dvou sálech najednou, i přesto, že dítě bylo na mechanické srdeční podpoře,“ doplnil Bukovský.

Systém Paragonix SherpaPak, jak se nový obal jmenuje, zajišťuje tzv. statickou hypotermii. „Systém komunikuje po celou dobu transportu s určeným týmem prostřednictvím mobilní aplikace, kde se zobrazují údaje o teplotě, ischemickém čase i poloze a udržuje konstantní teplotu v rozsahu 4–8 °C. To je považováno za klíčový faktor pro zachování nejvyšší kvality dárcovského orgánu a zlepšení výsledku transplantace,“ popsala FN Motol.





Samotnou operaci pak Bukovský popsal jako jednu z nejkomplikovanějších situací. Šlo totiž o transplantaci z mechanické srdeční podpory.

Operace trvala přes 8 hodin

Tým odborníků složený z kardiochirurgů, anesteziologů a pracovníků mimotělního oběhu musel během operace nejprve zmíněnou stávající mimotělní mechanickou srdeční podporu odpojit, následně odstranit celé nemocné srdce a poté našít a spustit srdce dárcovské. Celá operace trvala více než osm hodin.

„Transplantace srdce u tak malého dítěte, které je ještě napojeno na levostrannou mechanickou srdeční podporu, vyžaduje složitou logistiku celého transplantačního odebírajícího týmu a koordinačního centra. Operace byla úspěšná a doufáme, že pacient dobře zvládne pooperační průběh,“ říká kardiochiruržka Žaneta Bandžuchová.

Děvčátku se daří dobře

Nyní je čtyřměsíční děvčátko hospitalizované na kardiologickém oddělení Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol a úspěšně se zotavuje. Nenastanou-li komplikace a nedojde-li k odhojení darovaného srdce, je dlouhodobá prognóza příznivá.

Podle Kubuše by srdce mohlo vydržet až do dospělosti. „Srdce roste s příjemcem a limitem pro orgán není růst či konečná velikost příjemce, ale to, zda jej v dlouhodobém horizontu imunitní systém příjemce bude tolerovat,“ uzavřel.