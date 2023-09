Jako by se vám scvrkla kůže. Sklerodermie ale napadá i vnitřní orgány

Třicetiletá Markéta dřív často jezdila na výlety, fotila, pracovala. Pak ale začala vnímat problémy s prsty na rukou – otékaly a často také modraly.

„Nemohla jsem je sevřít v pěst, obtíže zpravidla do několika hodin zmizely. Tehdejší praktická lékařka mi řekla, že je to normální, mně se to ale nezdálo,“ vzpomíná mladá žena. Změnila lékařku a podstoupila několik vyšetření, příčinu svých obtíží však nezjistila. Po půl roce byla na doporučení revmatologa přijata do Revmatologického ústavu v Praze, kde jí lékaři odhalili vzácnou autoimunitní nemoc – systémovou sklerodermii.