Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Redakce
Dnes
Oslava, Silvestr, jednohubky, fingerfood
Oslava Silvestru
Připravit pohoštění je dnes snadné, koupíte hotové pomazánky, namažete veku a ozdobíte. Nebo si necháte pohoštění připravti na míru a jen vyzvednete plnou krabici. Pokud chcete být originální, ušetřit a přiložit ruku k dílu, můžete se inspirovat recepty na našem webu.

Konec roku si žádá pohoštění, které je barevné, chutné, a hlavně snadné na přípravu. Pokud letos chcete servírovat něco jiného než klasické chlebíčky, zkuste jemný řepový hummus s fetou a koprem, ďábelská vejce s dijonskou hořčicí, nebo tvarůžky schované v lineckém či pomazánka z červené řepy

Tvarůžky v lineckém těstě zasytí 

Použití tvarůžků ve vánočních receptech je ukázkou, jak lze z tradiční suroviny vytvořit moderní, svěží a lehčí alternativu k obvyklým svátečním pokrmům. Slané cukroví tak potěší nejen gurmány, ale i všechny, kteří během Vánoc hledají vyváženější chuť.

Linecký košíček s taveňákem z Olomouckých syrečků

Linecký košíček s taveňákem z Olomouckých syrečků

Linecký košíček s taveňákem

Ingredience na 15 kusů:

  • těsto: 160 g hladké mouky, 80 g studeného másla, 1 žloutek, 1 lžička soli, 2 lžíce studené vody
  • náplň: 125 g Olomouckých tvarůžků (Věnečky), 25 g másla, 250 g měkkého tvarohu, 1 lžička jedlé sody
  • na ozdobu: červený rybíz (čerstvý nebo mražený)

Postup: Smíchejte mouku se studeným nastrouhaným máslem, žloutkem, solí a vodou. Vypracujte těsto a nechte ho alespoň 30 minut odležet v lednici. Z těsta vytvarujte košíčky, pečte je přibližně 15 minut při 180 °C a nechte vychladnout. Tvarůžky nakrájejte na malé kousky. V hrnci rozpusťte máslo, přidejte tvarůžky a míchejte, až se rozpustí. Přidejte tvaroh a sodu. Jakmile směs zřídne a začne téct, odstavte ji. Náplň lehce zchladí, ale musí zůstat tekutá, aby ji bylo možné nastříkat do košíčků. Nechte v chladu ztuhnout a ozdobte rybízem.

Řepa povzbudí a stůl rozzáří

Řepa je plná zdraví – vitamínů, minerálů a antioxidantů, které podporují imunitu, krevní oběh a trávení. Její sytě červená barva dokáže rozzářit každý talíř a povzbudit náladu.

Pomazánka z červené řepy

Pomazánka z červené řepy na vece

Pomazánka z červené řepy

Ingredience:

  • 330 g uvařené a oloupané červené řepy
  • 80 g majonézy
  • 40 g kysané smetany (kdo chce pomazánku úplně odlehčit, může kysanou smetanou nahradit celé množství majonézy)
  • 40 g vlašských ořechů
  • sůl a pepř dle chuti

Na ozdobu: salát (například křupavý little gem) a tvarohový sýr žervé

Postup: Řepu uvaříme předem (pod pokličkou cca 1 hodinu), protože uvařená vydrží v lednici i několik dní (pokud však nemáte tolik času, není už dnes problém koupit řepu uvařenou ve vakuovém balení).  Uvařenou, zchladlou řepu nastrouháme na hrubém struhadle. 

Přidáme majonézu, kysanou smetanu, ořechy nasekané na větší kousky, sůl, pepř a vše promícháme. Na ozdobu použijeme salát nakrájený na nudličky a kopeček žervé.

Vejce z ďábelské kuchyně, pikantní a rychlá

Silvestr je o slavení, rekapitulaci uplynulého roku a vítání příchodu toho nového, ale také o dobrém jídle ve společnosti vašich blízkých. A právě proto se hodí recepty, které snadno připravíte dopředu, nezaberou moc času a dají se servírovat studené. Tím další v pořadí jsou Ďábelská vejce.

Ďábelská vejce

Ďábelksá vejce plněněá s paprikou a krevetou

Ďábelksá vejce plněná

Ingredience na tři porce:

  • 5× vejce
  • 50 g majonéza
  • 25 g dijonská hořčice
  • pažitka
  • uzená paprika
  • sůl a pepř

Postup: Vejce nejprve uvařte natvrdo a nechte zchladnout. Poté je opatrně rozpulte nožem a bílky rozložte na talíř. Žloutky vyjměte a dejte do misky, kde k nim přidejte majonézu a dijonskou hořčici. Směs důkladně promíchejte, dokud nevznikne hladký, krémový krém. Dochucujte solí a pepřem podle chuti. Připravenou náplň přendejte do cukrářského sáčku a opatrně ji nastříkejte zpět do dutin bílků. Nakonec vejce posypte špetkou uzené papriky a nasekanou čerstvou pažitkou pro barevný i chuťový kontrast. Vejce můžete ozdobit i smaženou krevetou.

Cizrna s řepou a koprem? Perfektně sehrané trio

Hummus už dávno není jen pokrm, jehož zákalem je jen římský hrách, prim v něm může hrát do nedávna zatracovaná řepa. Ano ta, kterou jsme dostávali jen sterilovanou ke školnímu obědu. Málokomu chutnala, ale dnes? Čerstvá, správně ochucená a připravená umí být hvězdou večírku. Zkuste z ní a římského hrachu připravit hummus a ochutit ji netradičně koprem.

Řepový hummus s koprem a slunečnicovými semínky

Řepový hummus s koprem a slunečnicovými semínky

Řepový hummus s koprem a Fetou

Na 3 porce budete potřebovat:

  • 400 g cizrna bez nálevu
  • 125 g česnekový olej
  • 75 g sezamová pasta tahini
  • šťáva z 1 citronu
  • sůl
  • řepa
  • sýr Feta
  • čerstvý kopr
  • slunečnicová semínka

Postup: Řepu zabalte do alobalu a pečte v troubě při teplotě 180 °C, dokud nezměkne. Po vychladnutí ji oloupejte a vložte do mixéru. Přidejte cizrnu, česnekový olej, sezamovou pastu tahini, citronovou šťávu a sůl, poté vše rozmixujte dohladka. Pokud je směs příliš hustá, přilijte trochu nálevu z cizrny, aby hummus získal krémovou konzistenci. Nakonec dochuťte solí podle potřeby. Hotový hummus přendejte na talíř, ozdobte rozdrolenou fetou, čerstvým koprem a opraženými slunečnicovými semínky.

TIP kuchaře: Hummus nemusí být jen o cizrně, skvěle chutná i v kombinaci s pečenou kořenovou zeleninou, jako je mrkev, pastinák nebo batáty. Pokud zvolíte pečenou dýni, získáte jemnější, nasládlou variantu, která se perfektně hodí k pita chlebu nebo grilované zelenině. Klasický cizrnový hummus pak vynikne, když ho ochutíte římským kmínem.

