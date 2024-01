Sektu vedla agresivní alkoholička s modrou kůží. Po její smrti uctívači žili s nazdobeným tělem

Vedoucí postava, kolem které komunita vznikla, zemřela v roce 2021. Ještě než nahlédneme dovnitř, se však pozastavme na povrchu. Co je hnutí Love Has Won a čím si jeho vůdkyně získala své příznivce? Kult, jehož název znamená „láska zvítězila“, vznikl pravděpodobně v roce 2006. Plnohodnotných členů sekty mělo být jen kolem dvaceti, ale vliv skupiny sahal mnohem dále. Měla totiž spoustu zhlédnutí na YouTube a vlastní obchod s „léčivými“ doplňky stravy a ezoterickými službami.

Předmětem uctívání a následování byla Američanka jménem Amy Carlson, známá jako „Mother God“ tedy něco jako Boží Matka. Prohlašovala o sobě, že je jednou z 534 reinkarnací božstva starého miliardy let a že se celá staletí snaží šířit lásku a zachránit lidstvo. K jejím předešlým inkarnacím měl patřit například Kristus či Marilyn Monroe. Carlson byla prý osvícenou bytostí, která stvořila svět, dokáže cítit emoce jiných lidí, umí léčit a svých několik vyvolených přenese do magického světa zvaného „pátá dimenze“.

Amy Carlson se narodila v Kansasu 30. listopadu 1975. Podle oficiálních zdrojů už v sedmi letech tvrdila, že vidí, co druzí nevnímají – anděly, portály, jiné světy. Jako teenager se seznamovala přes internet s různými lidmi, se kterými konverzovala o vesmírných lodích a tajemnu. Svou platformu však založila až po třicítce, kdy už měla děti a třetího manžela. Nejprve začala být aktivní na new age fóru, potom se seznámila s mužem jménem Amerith WhiteEagle, se kterým přišla na to, že je vlastně bohyní. V roce 2007 se přestěhovala za ním do Colorada a odřízla se od své rodiny.

Skupina se nejdříve jmenovala „Galactic Federation of Light“. Carlson prohlásila svého nového partnera za „Otce-Boha“, kterýžto titul později po rozchodu převzal jeho nástupce. Hnutí se brzy celkem etablovalo na internetu, hlavně na YouTube. Jeho eklektická ideologie v sobě snoubila New Age, klasická náboženství i konspirační teorie jako například QAnon či popírání holocaustu. Platforma Matky Bohyně tedy hlásala mimo jiné také antisemitismus a rasismus.





Galerie: Dějiny šílenství

Labilní, agresivní a závislá na alkoholu

Hnutí Love Has Won nabízelo léčitelské služby, krystaly a – co je nejzajímavější – koloidní stříbro. Tento pochybný doplněk stravy měl být podle jeho představitelů lékem na covid. Roztok se stříbrem nemá žádné vědecky ověřené zdravotní benefity, zato dost vážných vedlejších účinků. Americká FDA jej pokládá za potenciálně nebezpečný už od roku 1999, prodává se jen jako součást mastí. U nás je to podobně – od roku 2008 je zakázáno prodávat jej k vnitřnímu užití. Zakladatelka sekty ho užívala tak často, až stříbro dalo její kůži nevratně modrý nádech.

Amy Carlson si získala kruh 12 až 20 členů, kteří s ní dlouhodobě pobývali. Počáteční podmínkou pro to, aby se člověk stal vyvoleným, bylo prostě za to zaplatit. Přitom opravdu nebylo o co stát… Zatímco jiné sekty často navenek působí slušně a přesvědčivě alespoň pro potenciální nové členy, tady to tak nebylo.

Matka Bohyně navíc vystavovala své nevhodné chování na odiv celému internetu. Love Has Won denně streamovalo: dění ve svém domě, ale hlavně nabídky svých produktů a svou propagandu. Zmizení jeho youtubového kanálu přežily četné videozáznamy, na kterých Amy Carlson ječí po svých následovnících, nadává a vyhrožuje. V domě, kde sekta žila, se neustále ozýval řev. Matka si nechávala posluhovat ve všem a byla schopná sprostě vynadat i za maličkosti. Slavné je video, kde křičí a nadává na člověka, který jí místo kuřete s parmezánem přinesl masové koule.

Amy Carlson byla zjevně těžký alkoholik, neboť vykazovala známky opilosti téměř každý den. Během noci prý obvykle vypila až devět drinků. Celou dobu se zároveň prezentovala jako odpůrce návykových látek, zakazovala je následovníkům a svůj alkoholismus údajně omlouvala tím, že to je „přírodní“.





Bývalí členové vypovídají, že je Matka nechávala spát jen pět hodin denně. Nedostávali dost najíst, učila je, že svobodná vůle je hřích, někteří dokonce museli pořád stát a chodit bez práva sednout si. V domácnosti se nějakou dobu nacházely i děti a kočka. Obojí se, jak dokazují videa, stalo terčem nemilosrdného řvaní a násilného zvedání.

V roce 2020 pobývala sekta na Havaji a Carlson se veřejně prohlásila za havajskou bohyni Pele. Kolem domu se shromáždila asi stovka místních protestujících proti pobytu skupiny, která „je predátorem pro zranitelné populace a přivlastňuje si domorodou kulturu“.

Sekta, nebo firma s fanklubem?

Pilíře, na kterých Matka vystavěla své náboženství, byly omítnuté růžovoučkou fasádou lásky. Těm, co o kultu s odstupem čtou, je už nejspíš jasné, že to nebyla nezištná láska, co Amy Carlson vedlo k jeho založení.

Už proto, že často prohlašovala věci, které rozhodně nejsou lákavé. Například, že vezme lidstvu svobodnou vůli, aby mohl fungovat Boží řád, a že zničí každého, kdo neposlechne. Není sice známá žádná diagnóza, kterou trpěla, ale minimálně manipulativní sklony jí přičíst půjde.

Členové žili s Matkou pohromadě, říkali jí „Mom“ – „máma“, a samozřejmě odmítali, že by snad šlo o sektu. Přitom známé objektivní hlavní rysy sekt zde naprosto sedí: charismatický vůdce, jehož slova se nesmí zpochybňovat, nekalé manipulační praktiky a mentalita „my versus oni“. Psycholog Todd Grande na svém youtubovém kanálu potvrzuje, že Love Has Won rozhodně nebyl jen e-shop internetové influencerky, ale právě sekta.

Citujeme od něj zajímavou pointu: Amy Carlson byla vlastně dost nesofistikovaná. Všichni další vůdci sekt byli čas od času přesvědčiví, šarmantní, charismatičtí a buď inteligentní, nebo tak uměli vypadat. Carlson neměla žádnou z těchto vlastností. Vypadala většinu času opile, naštvaně a surově. (…) Členové sekt si sekty předem nesrovnávají, nehledají nejvýhodnější nabídku, nehledají nejefektivnějšího vůdce. Kdyby ano, nevybrali by si Carlson ani za milion.

Metody a chování Amy Carlson byly nekonzistentní s tím, co hlásala – už jen samotný název hnutí je obrovskou ironií, vzhledem k tomu, jak se chovala.

Otrávila se vlastním lékem na covid

V roce 2020 na tom byla Amy Carlson po zdravotní stránce velmi špatně. Tvrdila o sobě, že trpí rakovinou a je od pasu dolů ochrnutá. Alkohol pije na bolest, tvrdila, protože nesmí brát morfin a farmaka. I po veřejném oznámení o ochrnutí přitom vzniklo pár videí, kde Carlson zřetelně pohybuje nohama a bez problému se na posteli posadí. Že je bohyně léčitelka vůbec nemocná, se však celkově vyvrátit nedalo.

Naposledy viděli Matku živou v dubnu 2021 – to komunita pobývala v Kalifornii. Byla nejen vychrtlá, ale také modrá v obličeji. Kromě alkoholismu totiž trpěla také anorexií, a navíc chronicky užívala svoje koloidní stříbro. To je nejen jedovaté, ale také způsobuje šedomodré zbarvení kůže – argyrii. Po tom, co si zesnulou převzala kriminálka, pitva potvrdila, že tělo vypovědělo službu následkem otravy v kombinaci s podvýživou.

Na smrti Amy Carlson je nejvíce šokující, co se stalo po ní. Na konci dubna 2021 byla její mrtvola konečně objevena v Coloradu, kam se sekta po smrti Matky přesunula. Mumifikované tělo vězelo ve spacáku, ověšené řetězem vánočních elektrických světélek a s namalovanýma očima. Po smrti Matky se kult zjevně přestěhoval do Colorada i s mrtvolou, které takto bizarně vytvořili svatyni. Tělo nevyschlo dokonale, stupeň rozkladu prozrazoval smrt už před pár týdny a identitu kriminalisté ověřili podle zubů, protože otisky prstů nebyly použitelné.





Sedm členů sekty bylo obviněno ze znehodnocení lidských ostatků i z týrání dvou dětí, které v domě s mrtvolou také žily. Z neznámého důvodu byla obžaloba stažena.

Matka Bohyně zemřela – a co teď?

Zanedlouho po smrti oznámili členové sekty, že Matka vystoupala na nebesa. Webové stránky komunita smazala po skonu své bohyně a později je oživila v podobě jiného webu, kde nabízí konzultace a semináře. Další stránka se věnuje čistě Matce a jejímu odkazu. Píše se tam, že její smrt je součástí její životní mise: zemřela na energetické vyčerpání z odstraňování mikročipů z lidí okolo. Následovníci se teď těší na znovushledání. „Otec“ Jason Castillo s pár členy se odštěpili a založili vlastní sektu.

Love Has Won možná nepatří k top třem případům, které se člověku vybaví, když se řekne kult nebo sekta. Je to však jeden z těch případů širšího fenoménu spirituálního sektářství.

Na podzim 2023 byl poprvé odvysílán dokumentární seriál HBO s názvem Love Has Won: The Cult of Mother God, kde se dozvíte více. Noviny Time chválí tento počin za to, že k záležitosti přistupuje komplexně a s empatií namísto výsměchu. Právě to, že Amy Carlson si dokázala i s tak problematickým chováním najít uctívače věrné až za hrob, činí její případ svým způsobem výjimečným.