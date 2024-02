Přeneseme vás do Thajska, Peru nebo třeba Indie a Argentiny, říká pořadatelka festivalu jídla

Možná se vám to taky stalo. Šli jste na oběd či večeři do nějaké dražší restaurace a pak jste bezradně koukali do jídelního lístku a přemýšleli, zda si dát krom hlavního jídla i předkrm a dezert. Nebo jen něco z toho? A jak to zkombinovat?

Historie festivalu Restaurant Week Restaurant Week se koná po celé Evropě a v USA už od roku 1992

Každoročně ho pořádají v New Yorku, Chicagu, Londýně a dalších městech

Loni se poprvé dostal i do Prahy

Cílem je oslavit jedinečné gastronomické zážitky, letos na jaře pod heslem #JídloNeznáHranic

Festival Restaurant Week tohle řeší za vás. Hosté na webu si předem vybírají ze dvou menu o třech chodech s pevnou cenou – ve všech restauracích stojí 590 nebo 790 korun na osobu, můžete přijít ve dvou, ale také až v osmi. Platí se předem, a tak na místě odpadne obava, kam až se cena za jídlo vyšplhá, v restauracích už si návštěvníci platí jen pití dle vlastního výběru.

Třetí ročník světového festivalu Restaurant Week se uskuteční 6. až 24. března 2024 a zaměří se tentokrátna mezinárodní kuchyni a cestování. Do jarního kola se zapojí rekordní počet restaurací.

Světový festival Restaurant Week se, jak ukázala jeho první dvě kola – jedno se konalo loni na jaře, druhé na podzim – v Česku už opravdu zabydlel. A tak se po úspěšném loňském podzimním kole vrací do hlavního města i letos na jaře. Tentokrát s podtitulem Jídlo nezná hranic, který by měl do restaurací přivést hosty, které baví objevovat chutě kuchyní z celého světa. Nicméně na své si přijdou i vyznavači moderní české kuchyně.





Praha je plná chutí a nabízí širokou škálu světových kuchyní. Nemusíte cestovat, abyste ochutnali celý svět. Stačí nasednout na vlak jménem Restaurant Week a my vás přeneseme do Thajska, Číny, Peru, Francie, Itálie nebo třeba Indie a Argentiny, slibuje Anna Grosmanová, úspěšná foodblogerka, která za akcí v Česku stojí.

Nejvíce chutnalo v Kunsthalle

Třetí ročník opět nabídne zajímavé gastronomické zážitky ve výjimečných pražských restauracích, a to včetně těch, které v minulém kole patřily k nejoblíbenějším. Mezi nimi jednoznačně kralovalo Bistro Kunsthalle Praha, které vyhrálo nejen v celkovém pořadí, ale odneslo si první místo v hodnocení nabízeného menu, atmosféry i obsluhy. Tu si oblíbili také zákazníci v The Artisan a vysoké hodnocení získaly také restaurace PRU58 a V Zahradě.

Podle Anny Grosmanové se do jarní akce zapojí zase o něco víc restaurací než na podzim, kdy jich v Praze bylo něco málo přes třicet. Tentokrát by se měl počet podniků vyšplhat na padesát.

Anna Grosmanová Autor: Restaurant Week

Princip je i ve třetím ročníku stejný: speciální menu, které restauratéři k této akci připraví, má být špičkové, ale zároveň dostupné široké veřejnosti. Tomu také odpovídá cena: 790 nebo 590 korun na osobu. Právě dostupná cena za luxusní menu v nejkrásnějších pražských podnicích pak podle pořadatelů vede k tomu, že mnoho hostů přijde na festival dvakrát i třikrát.

Výhodou zároveň je, že restaurace díky online rezervacím vědí, kolik lidí k nim přijde. Můžou dobře plánovat, a tak se zbytečně nic nevyhodí, popisuje myšlenku #RespectFood a #zerowaste Anna Grosmanová.

Restaurace, které ještě takové renomé nemají? Právě ty nabízejí menu za nižší cenu, a mají tak díky festivalu šanci ukázat, co v nich je. A to je další kouzlo festivalu! I podnikům méně renomovaným dáváme možnost předvést se, když se nominují výjimečným menu, které je šité na míru letošnímu tématu, vysvětluje Anna Grosmanová.





Nováčci na scéně

Třetí ročník kromě zmíněných vítězných restaurací nabídne znovu stálice pražské gastronomie, například Augustine, Amano, Sansho nebo Hong Kong Karlín. Zajímavými nováčky budou Restaurace Nebozízek, Indian by Nature, středomořská Turquoise nebo neapolská Sasy Re.

Výhodou podle organizátorek je, že výborné jídlo si hosté budou moci vychutnat za zvýhodněnou cenu, na niž by se v nich při běžné návštěvě nedostali. Víc informací o Restaurant Week festivalu a seznam všech zúčastněných restaurací najdete na oficiálních stránkách www.restaurant-week.cz

Účastníci si mohou na webu vybírat z různých menu, která obsahují předkrmy, hlavní chody a dezerty, a to většinou i ve vegetariánské, někdy dokonce ve veganské verzi.