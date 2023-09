Rehabilitace s virtuální realitou pomáhají luhačovickým pacientům po operaci či mrtvici

Novinku pro lázeňský řetězec Royal Spa, provozující například Lázeňský hotel Miramare v Luhačovicích, vyvinula společnost VR Medical, která mimo jiné spolupracuje i s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Vývojáři z VR Medical celý systém ještě vylepšili a přizpůsobili. Výsledkem je unikátní skupinové cvičení ve virtuální realitě, které je v současnosti jediné na trhu.

Cvičení ve virtuálním prostředí může pomoci při terapii mnoha diagnóz od poúrazových a pooperačních stavů končetin přes degenerativní onemocnění pohybového aparátu, funkční poruchy hybnosti nebo hemiparézy po cévní mozkové příhodě až po roztroušenou sklerózu, dětskou mozkovou obrnu, onkologická onemocnění nebo třeba Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu.

Terapeut má k dispozici 30 aplikací

„Zavedení terapie pomocí virtuální reality přináší nejen rozšíření nabídky služeb a zkvalitnění rehabilitační péče pro naše klienty, ale i jistou míru zpestření každodenní práce pro naše zdravotníky. Moderní technologie nabízí mnoho nových možností interakce mezi klientem a terapeutem, ale i velmi podstatnou zpětnou vazbu z terapie, která je díky těmto technologiím zaznamenávána, analyzována a vyhodnocována. Evidence léčebného efektu naší práce je velmi důležitým faktorem pro naplňování cílů naší dlouhodobé zdravotní koncepce lázeňských zařízení Royal Spa,“ uvedl Aleš Příhoda, vedoucí rehabilitační péče a rozvoje léčebných metod v lázeňském řetězci Royal Spa.





Při virtuální rehabilitaci má pacient nasazené speciální brýle, které ho přenesou do virtuálního světa, kde provádí různé motorické úkony. Díky možnosti streamu pacientova obrazu do tabletu může fyzioterapeut efektivně kontrolovat, asistovat a usměrňovat pacienta během terapie. Každá z více než 30 aplikací, které je možné střídat podle individuálních potřeb pacientů, je naprogramována tak, aby pacient okamžitě věděl, co má dělat.

Napojení na jednotný systém zdravotníkům umožňuje okamžitou diagnostiku, měření a hodnocení výsledků. To zjednodušuje sledování pokroku pacienta a pomáhá s určením následného nejvhodnějšího rehabilitačního programu. V dlouhodobém horizontu pak zvyšuje objem poskytnuté péče.

Za 20minutovou terapii se doplácet nemusí

„Ve všem, o co se snažíme, je na prvním místě člověk, jeho potřeby a kvalita jeho života, kterou chceme neustále zvyšovat. Virtuální realita v našem podání lékařům umožňuje rychlý přístup ke všem relevantním datům, a šetří jim tak čas a náklady,“ vysvětlil zakladatel firmy VR Medical Konstantin Novikov.





Procedura trvá 20 minut a probíhá v rámci skupinové terapie, které se účastní čtyři pacienti. V jejím průběhu se měří výsledky, které se následně mohou porovnávat. To podle lázeňských terapeutů pacienty motivuje.

Rehabilitace s využitím VR je součástí komplexní lázeňské péče, a pacienti za ni tak nemusejí nic doplácet.

Jinde s VR léčí bolest nebo závratě

Luhačovice nejsou jediné lázně, kde mohou pacienti procedury s VR absolvovat. Například v Janských lázních jsou poskytovány mimo jiné pacientům po cévní mozkové příhodě. „V aplikacích (si mohou) vyzkoušet činnosti, které jim pomáhají vrátit se zpět do běžného života. I takové činnosti jako přemisťování ovoce z jedné misky do druhé nebo nakupování v obchodě podle seznamu pro ně mohou být nepředstavitelně těžké. Systém VR Medical jim ale umožňuje nacvičit si tyto pro zdravou osobu banální činnosti v umělém prostředí bez stresu z toho, zda se jim věc podaří, či ne,“ uvádí lázně na svém webu.

Další oblastí, kde odborníci VR využívají, je podpora zvládání bolesti, kdy účinky jsou dokonce srovnatelné s účinky opiátů. Základem je „vizuální vytržení“ pacienta z jeho dosavadního prostředí a aktivní odvedení pozornosti.

Virtuální realita je už dlouho součástí terapií také v řadě nemocnic. Ve Fakultní nemocnici v Motole ji mimo jiné používají neurootologové při léčbě závratí po operacích mozku. Ve FN Plzeň zase VR využívají při terapii pacientů s nemocným ramenem, v Jihlavě se díky speciálním brýlím mohou pacienti projít lesem nebo rušnými pražskými ulicemi.