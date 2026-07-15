Průjem, zvracení a horečka v létě: příznaky, kdy už na nic nečekat

Průjem a zvracení mohou mít řadu příčin od virových infekcí přes kontaminované potraviny až po bakteriální nákazy, například salmonelózu nebo infekce způsobené některými kmeny bakterie Escherichia coli.
Největším bezprostředním rizikem přitom nebývá samotný průjem, ale dehydratace, ztráta tekutin a minerálů. Proto je zásadní dostatečně pít a sledovat, jestli se stav nezhoršuje. U těchto varovných příznaků už ale situaci zkonzultujte s odborníkem:
Neudržíte tekutiny, nebo téměř nemočíte
Opakované zvracení, při němž nedokážete udržet ani malé množství tekutin v těle, patří mezi zásadní důvody pro konzultaci s lékařem. Stejně tak výrazně omezené močení, tmavá moč, sucho v ústech, velká žízeň, závratě při vzpřímení, nebo pocit na omdlení mohou ukazovat na dehydrataci.
„Při průjmu a zvracení je vhodné pít průběžně po menších dávkách. U závažnějšího průjmu mohou být vhodné speciální rehydratační roztoky, které doplňují nejen tekutiny, ale také elektrolyty,“ říká doktorka Jana Ježková ze zdravotní pojišťovny OZP a dodává:
„V takových případech mohou být první hodiny důležité pro prevenci rozvoje dehydratace. Pokud člověk kvůli obavám z dalšího zvracení nebo nevolnosti nepije, může se jeho stav zhoršovat rychleji. Je proto lepší zkoušet pít po malých doušcích průběžně než vypít velkou sklenici najednou."
Najdete krev ve stolici nebo je stolice černá
Krev ve stolici není příznak, který by měl člověk řešit pouze domácím režimem. Může ukazovat na závažnější průběh střevní infekce nebo jiný zdravotní problém a je namístě kontaktovat lékaře.
„Je rozdíl mezi čerstvou, jasně červenou krví a černou, dehtovitou stolicí. Černé zbarvení znamená, že krev byla během průchodu trávicím traktem natrávena, což může svědčit o krvácení v horní části trávicí soustavy. Takový stav vyžaduje urgentní lékařské vyšetření, zejména pokud ho doprovází slabost, závratě, bolest břicha nebo zvracení krve,“ popisuje lékařka.
Pokud se objeví krev ve stolici nebo vysoká horečka, není vhodné bez doporučení lékaře užívat přípravky tlumící střevní pohyby a zastavující průjem. Důvodem je, že při některých střevních infekcích mohou tyto přípravky zpomalit vylučování původce infekce ze střeva a průběh onemocnění zhoršit.
Objeví se vysoká horečka nebo výrazná bolest břicha
Vysoká horečka, zvlášť pokud ji doprovází průjem, zvracení, silná bolest břicha nebo zhoršující se celkový stav, by měla být důvodem pro vyhledání lékaře. Silné křeče a intenzivní bolest břicha nemusí znamenat jen běžnou střevní infekci. Například některé infekce způsobené určitými kmeny bakterie Escherichia coli mohou provázet výrazné břišní křeče a průjem, který může být vodnatý i krvavý.
Máte v domácí lékárně uhlí proti průjmům?
„Rozhodující není jen číslo na teploměru, ale také celkový stav člověka a to, zda se přidávají další varovné příznaky. Pokud se cítíte zcela vyčerpaní, bolest je silná nebo se váš stav zhoršuje, rozhodně není dobré situaci podceňovat. To platí obzvlášť u dětí, seniorů a lidí s chronickým onemocněním,“ doporučuje doktorka Ježková.
Potíže se nelepší
U většiny běžných žaludečních a střevních infekcí se stav začne zlepšovat nejpozději v průběhu několika dnů. Pokud zvracení přetrvá déle než dva dny nebo průjem několik dní, je vhodné kontaktovat lékaře, zejména pokud se přidávají další potíže a stav se nijak nemění a nelepší.
„Důležité není sledovat jen délku obtíží, ale také jejich vývoj. Jestliže se místo pozvolného zlepšování cítíte den ode dne hůř, je to důvod situaci okamžitě řešit bez ohledu na to, kolikátý den potíže trvají,“ varuje Jana Ježková.
U dětí může průjem trvat déle než u dospělých, zvracení ale obvykle ustává během několika dnů. Pokud dítě odmítá pít, je nezvykle spavé, má suché rty nebo výrazně méně pomočených plen, poraďte se s pediatrem raději dříve, než u zdravého dospělého.
Nemocný patří mezi rizikové pacienty
U kojenců a malých dětí může k dehydrataci dojít rychleji než u zdravého dospělého. Vyšší riziko závažnějšího průběhu mají také senioři, těhotné ženy, lidé s oslabenou imunitou a osoby s chronickým onemocněním. Těhotné ženy by měly při horečce, výrazných zažívacích obtížích nebo zhoršování celkového stavu kontaktovat svého lékaře. Některé infekce mohou být v těhotenství spojeny se zvýšeným rizikem komplikací.
„U malých dětí, seniorů, těhotných žen nebo lidí s oslabenou imunitou je lepší se obrátit na lékaře s prosbou o konzultaci dříve, než u ostatních. To, co zdravý dospělý zvládne doma, může být pro rizikového pacienta podstatně větší zátěž,“ upozorňuje lékařka.
Kdy to zvládnete doma?
Pokud zvládáte pít, nemáte krev ve stolici, vysokou horečku ani necítíte silnou bolest a váš stav se nezhoršuje, měl by postačit klidový režim a pravidelné doplňování tekutin. Při nevolnosti bývají snesitelnější malé doušky podávané častěji. Vhodné mohou být i rehydratační roztoky pro doplňování tekutin i minerálů.
Při průjmu a zvracení je důležitá také důsledná hygiena rukou – některé střevní infekce se mohou snadno šířit mezi lidmi. Pokud je to možné, nemocný by neměl připravovat žádné jídlo pro ostatní.
Kdy volat sanitku?
Záchrannou službu volejte při poruše vědomí, zmatenosti, kolapsu, výrazných potížích s dýcháním, silné nebo náhle vzniklé bolesti břicha, zvracení krve nebo pokud se nedaří vůbec přijímat tekutiny a stav se rychle zhoršuje, nebo při jiném náhlém a závažném zhoršení zdravotního stavu.