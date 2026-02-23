Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Noční pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Noční pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Depositphotos
Pálení žáhy patří mezi hodně nepříjemné pocity. Stav hodně ovlivňuje způsob našeho života, takže pokud vás trápí pálení žáhy večer, poté, co si lehnete do postele, může pomoci i jen to, že si dáte jinou večeři nebo zmenšíte porci.

„Pálení žáhy není pouze nepříjemným pocitem, který lze bagatelizovat, ale jedná se o závažný zdravotní problém, který při dlouhodobém přetrvávání může vést k významným komplikacím, včetně zánětlivých změn jícnu, vzniku Barrettova jícnu a v nejzávažnějších případech dokonce k rozvoji nádorového onemocnění,“ říká doktor Martin Liberda, vedoucí lékař gastroenterologické ambulance Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí.

Je proto podle něj naprosto klíčové, aby pacienti s opakovanými příznaky včas vyhledali pomoc odborníka a varovné signály svého organismu nezanedbávali.

Z pacientů, kteří přicházejí do Liberdovy ambulance, trápí pálení žáhy a refluxní choroba jícnu až třetinu. „V posledních letech zaznamenává naše ambulance signifikantní nárůst počtu pacientů s refluxní chorobou, což souvisí především se změnami životního stylu včetně nevhodných stravovacích návyků, nedostatku pohybové aktivity, nadváhy a obezity, chronického stresu a dalších rizikových faktorů,“ popisuje lékař.

Pálení žáhy může upozornit na nemoci trávení. Nepodceňujte ani otoky

Pálení žáhy může upozornit na nemoci trávení. Nepodceňujte ani otoky

Jezte menší porce, ale častěji

Prevence spočívá hlavně v úpravě stravy a stravovacích návyků. Pacienti by měli jíst menší porce jídla, ale častěji, ideálně pět až šest menších jídel denně, protože nadměrné množství potravy v žaludku zvyšuje tlak a podporuje zpětný tok žaludeční kyseliny do jícnu.

„Velmi důležité je také vyhýbat se konzumaci potravin, které jsou známy svým potenciálem vyvolávat nebo zhoršovat příznaky pálení žáhy. Mezi ně patří například tučná a smažená jídla, čokoláda, kofeinové nápoje včetně kávy a některých druhů čaje, alkoholické nápoje, citrusové plody a šťávy, koření a pikantní pokrmy,“ vyjmenovává doktor Liberda.

Jeden z nejčastějších spouštěčů nočního pálení žáhy je pak večerní přejídání. „Následné rychlé ulehnutí do postele, kdy gravitace přestává pomáhat udržovat žaludeční obsah na svém místě a kyselina snadno proniká do jícnu, vede k nepříjemným nočním probuzením a narušení kvality spánku,“ uzavírá lékař.

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

