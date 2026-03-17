Krev ve stolici není jediný příznak rakoviny střeva. Zpozorněte i při bolesti v zádech

„U rakoviny tlustého střeva a konečníku je zrádné, že v počátečních fázích nemusí bolet a člověk se může cítit zcela zdráv. Mezi nejčastější varovné signály patří změna ve vyprazdňování, která trvá několik týdnů – například střídání zácpy a průjmu nebo pocit, že se střevo nikdy úplně nevyprázdní,“ sdělil pro server Vitalia.cz doktor Jiří Tůma z gastroenterologického oddělení Nemocnice AGEL Šternberk.
Velmi důležitým příznakem je přítomnost krve ve stolici, ať už jasně červené, nebo tmavé, která stolici zbarví do černa. Podezřelé je i neobvyklé nadýmání, křeče v břiše nebo pocit plnosti.
„Častým doprovodným jevem je také bezdůvodný úbytek hmotnosti a celková únava. Pokud se nádor nachází v konečníku, může se objevit i nucení na stolici, které je bolestivé nebo neúspěšné. U některých pacientů se objevují také noční potíže, například bolesti břicha nebo nucení na stolici, které je budí ze spánku. Klíčové je tyto změny sledovat a nepřisuzovat je automaticky jen dietní chybě,“ dodal Tůma.
Příznaky, které nesouvisí s trávením
Existují ovšem i příznaky, které na první pohled s trávením vůbec nesouvisí, a přesto mohou na problém upozornit. Jedním z nich je chudokrevnost (anémie), která vzniká v důsledku dlouhodobého, okem neviditelného krvácení z nádoru. Člověk se pak cítí zadýchaný i při mírné aktivitě, je bledý a stále vyčerpaný, aniž by věděl proč.
„Někdy se může objevit i zvýšená teplota bez zjevného důvodu nebo tupá bolest v zádech v oblasti kříže. Lidé také často ignorují pouhé nechutenství k jídlu nebo pocit těžkého žaludku po každém jídle. Právě tyto nespecifické projevy bývají nejčastěji podceňovány,“ upozornil lékař.
Kdy k lékaři?
Současně ale Tůma uklidňuje, že většina těchto příznaků může doprovázet i mnohem méně závažná onemocnění, jako jsou hemoroidy, potravinové intolerance nebo syndrom dráždivého tračníku.
Nicméně platí zásada, že pokud potíže trvají déle než dva až tři týdny, je nezbytné lékaře navštívit. „Rozhodně nečekejte, až se bolest stane nesnesitelnou nebo až se objeví masivní krvácení – v té době už může být nemoc v pokročilém stadiu. Pokud uvidíte krev ve stolici, je lepší jít k lékaři hned, i kdyby to měly být jen zmíněné hemoroidy. Jistota a včasná diagnostika jsou v tomto případě zásadní pro úspěšnou léčbu,“ dodal gastroenterolog Tůma.
Na nádor tlustého střeva a konečníku mohou poukazovat mimo jiné následující příznaky:
- hlen a/nebo krev na stolici nebo uvnitř stolice,
- tmavá nebo černá stolice,
- opakované střevní křeče a bolesti břicha,
- zapáchající stolice,
- změna způsobu vyprazdňování – časté vyprazdňování stolice nebo zácpy
- nápadně úzká stolice (někdy označovaná jako „stužkovitá“ stolice),
- nutkání na stolici, avšak bez vyprazdňování,
- silné nadýmání, někdy s nechtěným vyprazdňováním stolice nebo hlenu,
- pocit plnosti, ztráta chuti k jídlu,
- nevysvětlitelný úbytek hmotnosti,
- bledost a anemie, apatičnost a únava,
- nevysvětlitelné dlouhodobé bolesti v dolní části páteře nebo v podbřišku.
Všechny uvedené příznaky mohou být způsobené i jiným zdravotním problémem.
Zdroj: Hlas onkologických pacientů
Strach z diagnózy by nikdy neměl převážit nad šancí na úplné uzdravení, která je u včasných nálezů velmi vysoká.
První cesta vede k praktikovi
Obecná doporučení pro prevenci onkologického onemocnění
- Zdravá a vyvážená strava, dostatek vlákniny
- Pohyb (minimálně 4× týdně 30 minut, nejlépe každý den)
- Kvalitní a dostatečný spánek (8 hodin denně)
- Eliminace dlouhodobého stresu a přetížení
- Nekouřit, nepít alkohol
- Sledovat, zda se mění způsob vyprazdňování
Kam by se měl pacient vydat, pokud má podezření na karcinom tlustého střeva? Nejdřív ze všeho ke svému praktikovi. Ten s ním probere anamnézu a může také rovnou provést jednoduchý test na okultní (skryté) krvácení do stolice. Následně ho může odeslat ke specialistovi – gastroenterologovi.
„Hlavním a nejpřesnějším vyšetřením je pak koloskopie, které se lidé často zbytečně bojí. Dnes se provádí velmi šetrně, v případě potřeby v přispání, a lékař při ní může prohlédnout celé tlusté střevo zevnitř. Obrovskou výhodou kolonoskopie je, že pokud lékař najde přednádorový útvar (polyp), může ho hned odstranit a tím vzniku rakoviny přímo zabránit,“ popsal Tůma.
Následovat mohou další doplňující testy jako ultrazvuk břicha nebo odběry krve. Celý proces je podle něj nastaven tak, abychom co nejrychleji zjistili příčinu potíží.
Jako první vznikají polypy
Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) může vznikat, když se buňky střevní sliznice začnou nekontrolovaně dělit. Zpočátku se tvoří převážně nezhoubné výrůstky, tzv. střevní polypy. Ty pomalu rostou, časem se mohou stát zhoubnými a jsou předstupněm asi 90 procent případů kolorektálního karcinomu. Portál NZIP uvádí, že změna střevního polypu v karcinom může trvat přibližně 10 až 15 let.
Riziko vzniku kolorektálního karcinomu může zvyšovat několik faktorů, z nichž některé lze významně ovlivnit dodržováním zásad zdravějšího životního stylu. Zhoubné nádory tlustého střeva rostou pomalu, proto jsou varovné signály často zaznamenány až v pokročilém stadiu onemocnění.