Proč si ráno nedávat vyprošťováka? Takhle léčí kocovinu po silvestrovském večírku odborníci

Každoročně 1. ledna slavíme Nový rok. Tento den by ale možná klidně mohl získat přezdívku Den kocoviny. Následky bujarých silvestrovských oslav mohou být pěkně nepříjemné. Podívejme se na to, jak si lze podobné novoroční prožitky ulehčit.

Některé druhy alkoholu jsou horší než jiné

Nejprve si připomeňme, co pití alkoholu dělá s naším organismem. Alkohol je diuretikum, což znamená, že má tendenci zvyšovat frekvenci močení a také množství vyloučené tekutiny. Ale to není všechno. Během výroby se do alkoholu přidávají různé látky, které přispívají k bolestem žaludku, které se s kocovinou pojí.

Týká se to zejména sladších alkoholických nápojů a sladových likérů. Některé druhy nežádoucích látek vznikají také samovolně v určitých typech alkoholu. Pokud je vám tedy druhý den nevolno, pomůže pití většího množství čisté vody. Pomůže vám to jak doplnit chybějící tekutiny, tak také vyplavit všechny nežádoucí látky z těla ven.

Doplňte tekutiny, cukr a elektrolyty

Také jakékoliv jídlo po probuzení dodává energii. Ta po prohýřené noci schází nejenom kvůli dlouhému bdění a následkům konzumace alkoholu. Kvůli ní totiž navíc klesá hladina cukru v krvi, a tak vám i pár plátků toustu nebo několik sušenek rozhodně udělá dobře. Potraviny poskytují elektrolyty (minerální látky), které tělo potřebuje po dehydrataci doplnit. Je to obzvláště důležité pro lidi, kteří zvracejí.

Těm lékaři proto doporučují vypít kromě jiného ovocné smoothie nebo speciální nápoj pro sportovce. Kocovina se ve většině případů neobejde bez bolesti hlavy. Ta pochází ze spojení dehydratace a klesající hladiny alkoholu v krvi, čemuž se organismus snaží přizpůsobit a s čímž se chce vyrovnat.





Nesteroidní protizánětlivé léky, jako jsou ty s obsahem ibuprofenu, mohou pomoci tyto a další symptomy kocoviny potlačit. Vyhněte se jim však, pokud máte zažívací obtíže, jako je nevolnost nebo bolest žaludku. Při kocovině by se také neměl užívat acetaminofen (paralen).

Proslulým „lékem“ na tento stav je také trocha alkoholu po probuzení nebo vyprošťovák, který mnohým lidem podle jejich slov pomáhá. Nicméně přestože se někteří z nich budou zřejmě cítit o něco lépe, není to tak efektivní prostředek jako některé jiné. Sklenička alkoholu vlastně jen prodlužuje celý proces a nedovolí člověku zotavit se z kocoviny.

Od té pomůže také spánek. Ti jedinci, které kocovina úplně nezlomí, by si měli dopřát aspoň malou procházku na čerstvém vzduchu a lidé v horším stavu třeba jen posezení u otevřeného okna.

Vybírejte si spíše světlý alkohol

Těmto nepříjemným následkům oslav se ale dá předejít, nebo je aspoň omezit. Co pro to můžete udělat? Pít s mírou je zásadní věc. Pokud to nedokážete, nepijte alkohol na lačný žaludek a něco před oslavou snězte. Jídlo obecně zpomalí vstřebávání alkoholu a pokrmy s vysokým obsahem bílkovin a tuků v tomto ohledu pomáhají velmi dobře.

Doporučovány jsou například vejce, ovesné vločky, banány, quinoa, batáty nebo avokádo. Není to však jen o jednom jídle na počátku večera. V jeho průběhu prokládejte pití menšími porcemi občerstvení, což kromě snížení a zpomalení absorpce alkoholu pomáhá udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Pijte pomalu a každý druhý nápoj by měl být nealkoholický, ideální je neperlivá voda.

Opatrnost se vyplatí při konzumaci alkoholických nápojů tmavší barvy, jako je koňak, bourbon nebo třeba whisky. Obsahují více toxických chemikálií (kongenerů), vznikajících během fermentačního procesu, což může zvýšit riziko nepříjemných stavů během následujícího dne. Nízkou koncentrací kongenerů se naopak vyznačují světlé nápoje, jako je vodka, gin nebo bílý rum.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

I když má většina lidí své vlastní, někdy kuriózní metody léčby kocoviny, hlavní strategie zahrnují udržení hydratace, dostatek spánku, dobrou snídani a jako prevenci omezení nápojů s vysokým obsahem kongenerů. Ve většině případů to pomáhá, ale existují stavy, kdy je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.

Zejména dva varovné signály je třeba brát velmi vážně. Jde o opakované zvracení, což může vést k potenciálně život ohrožující dehydrataci a nerovnováze elektrolytů v těle. Alarmující jsou také mdloby.

Pokud někdo, kdo požívá velké množství alkoholu, omdlí a nereaguje, pokud se ho snažíte probudit, postarejte se, aby se co nejdříve dostal do péče lékařů. Než se tak stane, kontrolujte průchodnost jeho dýchacích cest a uložte takovouto osobu do stabilizované polohy. Jestliže to neumíte, udržte ji aspoň v poloze na boku, aby se neudusila vlastními zvratky.