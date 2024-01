Za poruchy učení či hyperaktivitu někdy mohou reflexy, které měly vymizet do pár měsíců po narození

S primitivními reflexy se rodíme. Uvádí se, že celkem je miminko vybaveno 27 reflexy, které mu pomáhají se adaptovat na život mimo matčinu dělohu. Jde o motorické reakce, které se formují už před narozením, ale i v době po něm. Mají zásadní vliv na průběh porodu a následně na děťátko v prvních týdnech a měsících jeho života. Každý z reflexů se objevuje v nějakou dobu a postupně by měl vymizet.

Jaké máme reflexy?

Reflexy zajišťují reakce miminek na nejrůznější podněty. Známý a velmi zřetelný je například Moroův reflex, kdy po jakékoliv nečekané události (změna polohy těla, hlasitý zvuk, náhlé silné světlo, bolest atd.) miminko rozhodí ručičky do stran a rozpláče se. Současně se mu ale vyplaví i hormony adrenalin a kortizol, zvýší krevní tlak a zrychlí tep.

Asymetrický tonický šíjový reflex zajišťuje automatické otočení hlavičky na jednu stranu a zabrání tak udušení miminka, podporuje také vývoj koordinace oko-ruka a ovlivňuje i vývoj dominance končetin. Symetrický tonický šíjový reflex má zase za úkol přesun z polohy vleže na břiše do sedu na patách jakožto přípravu na lezení. Palmární a plantární reflexy jsou úchopové reflexy, které ovlivňují citlivost dlaní a chodidel. Palmární reflex může ztížit držení předmětů, jako je tužka, zatímco plantární reflex může ovlivnit rovnováhu a chůzi.





A takto by se dalo pokračovat dlouho a dlouho. Každý z reflexů má svoji důležitou funkci a připravuje dítě na jiný aspekt života.

Pokud se reflexy samy včas neutlumí, může to mít negativní vliv na další psychomotorický vývoj dítěte. V takovém případě odborníci mluví o přetrvávajících primitivních reflexech. Pokud se potvrdí, je vhodné začít s cvičením pro jejich potlačení.

Proč reflexy přetrvávají?

Příčin toho, proč reflexy nemizí, je celá řada. Nejčastěji jsou to podle Liscové různé obtíže v těhotenství, například stres nastávající matky, hormonální nerovnováha, nemoci či působení patogenů, dále pak špatné uložení plodu (poloha koncem pánevním či příčná poloha) i komplikace při porodu – dlouhý, nepostupující porod, porod klešťový a podobně.

Také komplikace po narození se mohou podepsat na mizení reflexů. V tomto případě jde například o dlouhý pobyt v inkubátoru, nízkou porodní váhu, resuscitaci, stres či trauma, horečky či problémy s krmením.

„Nechci přesně určovat, dokdy by měl jaký primitivní reflex vymizet, každý autor uvádí trošku něco jiného. Ale v průběhu prvního roku života by se měly primitivní reflexy utlumovat,“ říká Irena Liscová.





„V pozdějším věku mohou primitivní reflexy ovlivnit svalové napětí, horší koordinaci pohybu, psychiku, strach, nejistotu, vnímání těla a mnoho dalších faktorů,“ dodává.

Jak se přetrvávající reflexy projevují?

Děti, u který reflexy přetrvávají, mají například drobné odchylky v rámci motoriky – jednoduše řečeno jsou neobratné a mají horší koordinaci, mohou mít také problémy se zvládáním emocí, učením, jsou nesoustředěné a podobně. Obecně se podle Liscové dá mluvit o nezralosti. Mnohdy symptomy kopírují symptomy dětí s ADHD nebo se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie atd.)

Rodiče obvykle přicházejí s tím, že jsou jejich děti nesoustředěné, mají řečové obtíže, jsou motoricky neobratné, nekoordinované, dále se objevují emocionální výkyvy, rychlé střídání nálad, obtíže se zvládnutím učiva atd.

„U těchto dětí neproběhl psychomotorický vývoj zcela optimálním způsobem, a vyvíjející se mozek tak nemohl tyto reflexy zpracovat a ,utlumit‘ je. Proto u těchto dětí stále přetrvávají a mohou způsobovat i takové symptomy, jako jsou poruchy učení, řečové obtíže nebo poruchy soustředění. Pokud jsou tyto symptomy skutečně způsobené přetrvávajícími primitivními reflexy, je potřeba s nimi systematicky pracovat a tím problémy odstranit,“ přibližuje Liscová.

Přetrvávající primitivní reflexy mohou ovlivnit koordinaci pohybů, schopnost učení, nadměrnou citlivost a frustraci, koordinaci a rovnováhu. Avšak včasným podchycením projevů primitivních reflexů u dítěte může člověk předejít psychickým i fyzickým potížím. „Základem prevence je všímat si už odmala, jak se dítě projevuje, posouvá ve vývoji a jak řeší problémy,“ dodává Liscová.

A co s tím?

Pokud mají rodiče podezření na to, že ve vývoji jejich dítěte není něco v pořádku, měli by se obrátit na specialistu, a to i když už nejde o miminka nebo batolata. Jednou z možností je terapie neurovývojové stimulace (NVS) a terapie neuromotorické nezralosti.





Mohou je poskytovat neurorehabilitační centra jako doplňkovou službu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi nebo speciální pedagogové, kteří absolvovali dané odborné kurzy.

Cvičit je potřeba měsíce až rok

Odborníci dítě během vstupního vyšetření zkontrolují pomocí specifických testů na průkaz přítomnosti primitivních reflexů. Pak už může dítě začít pravidelně cvičit a přetrvávajících primitivních reflexů se postupně zbaví. Cvičí se většinou pár minut denně, je vhodné cvičit pravidelně několik měsíců až jeden rok. Cviky například napodobují pohyb vyvolávaný primárními reflexy, a mozek tak dostává možnost naučit se správně kontrolovat fungování těla.

Vyšetření na přítomnost primárních reflexů ani následné cvičení není hrazené z veřejného zdravotního pojištění. A ani se nijak neprovádí před nástupem dítěte do školy.

„Celoplošné testování u předškoláků by bylo významným krokem dopředu. Myslím si, že by se dalo předejít spoustě problémů a pomohlo by jak dětem, tak i rodičům,“ uzavírá fyzioterapeutka Liscová.