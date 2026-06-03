Praskla mu aorta, přežil. I díky praktickému lékaři, který ordinoval ve svátek

Karlu Markovi se přitížilo na Velikonoční pondělí.
Bolela mě záda a bylo mi hrozně špatně, vzpomíná. Sáhl po telefonu, ale místo záchranky vytočil číslo svého praktika, protože tento lékař sám na záchrance pracuje. Na Velikonoční pondělí zrovna ve službě nebyl, přesto se s pacientem dohodl, že bude nejlepší, když za ním hned dorazí do ordinace.
Pana Marka znám léta, vím, že by nepřišel s nějakou banalitou, tak jsem ho poctivě vyšetřil, popisuje Jan Hartman, praktický lékař ze Rtyně v Podkrkonoší.
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Jeden zachráněný život
Pacient měl nejen štěstí, že ho lékař přijal hned a nadto v době volna, ale také v tom, že jeho ordinace je vybavená tzv. POCUS, tedy Point-of-Care ultrazvukem (o této novince v ordinacích praktiků jsme psali zde). Právě POCUS lékař použil při vyšetřování hrudníku a břicha. Ihned proto viděl, že Karlu Markovi jde o život, protože má roztrženou výduť břišní aorty. V takovém případě jde při záchraně o minuty.
Zatímco Karel Marek ležel v ordinaci, na místo už mířily sanitka a praktickým lékařem vyžádaný vrtulník, jenž pacienta přepravil na kardiochirurgii do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde dokáží krvácení zastavit urgentní operací.
Jenom díky nasazení svého praktického lékaře přežil, podotýká Jiří Nový, lékař letecké záchranky Královéhradeckého kraje.
Příběh pana Marka zveřejnila Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Jako poděkování lékaři Janu Hartmanovi a všem zdravotníkům, kteří udělají něco navíc, protože tím zachraňují životy.
Šli byste na vyšetření břišní aorty?
Pomoci může nový screening
Výduť aorty je velmi závažný stav, kdy dochází vlivem nemoci, jakou jsou třeba vysoký krevní tlak nebo ateroskleróza, k narušení stěny největší tepny těla. Ta se oslabí, následně tlakem krve vyboulí, takže je náchylnější k prasknutí. Než se tak stane, o výduti nemocný neví, protože toto onemocnění nebolí. Pokud se stěna natrhne či praskne, pomoc musí přijít v minutách. I přesto končí 80 procent takových stavů rychlou smrtí pacienta na vnitřní vykrvácení.
Zda člověk zemře, záleží nejen na rychlosti pomoci, ale také na tom, zda je aorta jen natržená nebo prasknutá a v jakém místě k poškození dojde. Pokud u aorty praskne její zadní stěna, je šance na přežití vyšší, protože zadní prostor břicha dokáže krvácení dočasně zadržet či výrazně omezit. Navíc toto poranění poskytuje čas k utvoření krevní sraženiny, která může vnitřní krvácení zmírnit. I tak jde ale pacient okamžitě na sál. Pomoc kardiochirurgů má podobu operace, při které se tepna buď vyztuží nebo její část nahradí implantátem.
Ruptuře aorty předchází nový screeningový program zaměřený na výduť v břišní části aorty, kde bývá nečastější. Určený je mužům od 65 do 67 let, odeslat jej na ně může jakýkoliv praktický lékař (více o tomto typu prevence čtěte zde). Spočívá v krátkém ultrazvukovém vyšetření pod žebry, které v rámci screeningu provádí některá nemocniční pracoviště. Tento program je dostupný bezplatně po celé ČR od loňského ledna.
Veškeré informace o tomto screeningu najdete také na jeho webu zachransiaortu.cz.
Podívejte se na reportáž o záchraně pana Marka: