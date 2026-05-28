Praktici od července předepíší léky na ledviny, cukrovku nebo srdeční selhání

Hana Válková
Dnes
Ministr zdravotnictví vyslyšel praktické lékaře a vyhláškou uvolnil pravidla pro předepisování léků hrazených zdravotními pojišťovnami. Platit začnou od července, pacientům mají ušetřit obíhání ordinací.

O změnu vyhlášky, jež určuje tzv. preskripční omezení, ministra Adama Vojtěcha praktičtí lékaři požádali na sjezdu na konci března. Předali politikovi návrh, jak ji upravit (o předání jsme psali zde). Už tehdy jim ministr slíbil, že pravidla pro předepisování léčiv rozvolní, protože to posílí kompetence lékařů. A to se nyní i stalo.

Od 1. července rozšiřujeme možnosti praktických lékařů předepisovat léky. Změna se bude týkat více než jednoho tisíce přípravků, u kterých dnes pacienti často musí ke specialistovi. Jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin, píše Adam Vojtěch na sociální síti. Pacienti už nebudou muset zbytečně obíhat specialisty jen kvůli receptu, dodává.

Hlavně jde o předepisování gliflozinů, které jsou diagnostikované zejména u pacientů s diabetem, onemocněním ledvin, a srdečním selháním, uvedl v březnu Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství. 

Jde o poslední vlnu rozšněrování. Podle lékařů už další změny nejsou nutné, protože všechny potřebné léky již budou moci předepisovat. 

Praktičtí lékaři od letošního ledna provádějí podrobnější preventivní prohlídky (více o nich čtěte zde). Předpokládají, že u nich odhalí více pacientů s chronickým onemocněním ledvin nebo srdečním selháním. Nárůst by bez dalších změn ovšem nejspíš znamenal prodlužování lhůt u ambulantních specialistů. Už nyní jsou k některým v řádech měsíců, což může být překážkou pro nasazení léčby.

Právě proto někteří praktičtí lékaři už od května konzultují na dálku stav pacienta s nefrology z IKEM. Umožní jim to předepsat i léky dosud svěřené jen specialistům a léčit i ty nemocné, kteří mají počáteční formu chronické nemoci ledvin. Zůstat v jejich péči mohou i pacienti kardiologů a internistů, kteří mají průběh chronické nemoci stabilizovaný. Specialistům by změny měly uvolnit ruce k léčbě komplikovanějších stonajících. 

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

