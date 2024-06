Olej nehaste vodou, k ohni nechoďte v pantoflích a v oblečení z umělých vláken

Většinou je to neopatrností. Mám také tři děti, tak vím, co dokáží… Stačí se otočit a ony něco provedou. Ať jste sebelepší rodič, sebeopatrnější, sebeúzkostnější, tak děti sem tam něco udělají. I když se maximálně snažíte, aby se jim nic nestalo, říká Robert Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny v pražské vinohradské nemocnici.

Má pochopení pro rodiče, kteří nedokážou uhlídat každou situaci a jejichž děti se například popálí. Nicméně se přimlouvá za to, aby se ze všech sil snažili podobným úrazům předejít. Stěžejní příčina je podle něj jedna – rozptýlená pozornost. Staráte se o děti, když to nejste vy, tak řeknete třeba manželovi. Jenže v okamžiku, kdy třeba přijde babička s dědou nebo návštěva, tak se vítáte, povídáte si, děti lítají, protože jsou šťastné… A najednou nevíte, kdo hlídá. Pozornost dospělých se rozptýlí a k úrazu stačí vteřina. Já se tomu nedivím, takové situace prostě život přináší.

Podle něj rodiče za většinu z úrazů, které na klinice mají, vůbec nemohou. Ano, jsou neopatrní, ale všichni si dokážeme představit, že úraz z nepozornosti se prostě v životě může stát.

Za důležité považuje uvědomit si, že se nad úrazy dá přemýšlet a že se jim dá předcházet. A že k tomu stačí relativně malé změny, osvojení malých návyků, které mohou vést k tomu, že se riziko popálenin, opařenin nebo poleptání výrazně sníží.





Kafe si dejte bez dětí

Příklady? Jde třeba o to, že krátkou šňůru rychlovarné konvice nebudete nastavovat prodlužovačkou, protože kabelem ji dítě může na sebe strhnout. Zabránit úrazu může také to, když při vaření budete používat zadní plotýnky, protože tak daleko dítě nedosáhne. Nebo že v době vaření nebudete pouštět do kuchyně děti, ale dáte ty nejmenší třeba do ohrádky.

Nebo to, že budete mít dobrá dvířka u trouby – taková, jež mají tři skla a to vrchní není při pečení horké. Nebo budete fixovat ubrus nebo jej nebudete mít na stole vůbec. Nebo že nebudete pít horké nápoje s dětmi. Nebo jim nebudete dávat na stůl ještě horkou polévku a nenecháte je u ní bez dozoru.

Opařeniny horkým čajem vídají lékaři nejčastěji na podzim a v zimě. V té době na klinice zároveň končí i více dospělých pacientů, kteří se popálili, když přikládali do kotle. V létě to jsou popáleniny z grilovaček a táboráků. Je volno, lidé jsou doma, mají více času, přístup k alkoholu… V létě přichází i takové ty situace, kdy se někdo snaží podpálit gril či táborák, ono to nehoří, tak se to snaží zachránit podpalovačem. Vyjedete-li do hobby marketu, tak tam máte obrovské police toho, čemu se říká akcelerátory ohně, podpalovače, popisuje přednosta Zajíček, jaké úrazy nejvíce hrozí v nadcházející sezóně.

Namístě je podle něj opatrnost, opatrnost, opatrnost. Dávejte pozor, nemotejte se kolem toho ohně v těch silonových tepláčkách a pantoflích. Nepoužívejte podpalovače ohně, hlídejte děti, aby kolem grilu a ohně neběhaly a mezi nimi a ohněm byl dostatečný prostor . Má smysl nejen dávat pozor, ale zároveň přemýšlet u toho, co děláte, a brát na vědomí, že k úrazu dojít může.

Není při tom špatné mít vedle grilu nebo táboráku kýbl s vodou, ale musíte vědět, že na případný hořící tuk voda nepatří, protože po zalití vznikne ohnivá koule, která může zapálit třeba oblečení.





Chňapky pro kliniku

Před úrazy při vaření varuje i nová kampaň nazvaná Bezpečně v kuchyni, za kterou stojíspolečnost Aramark, poskytovatel firemního stravování a prodejce kuchyňského vybavení Potten & Pannen – Staněk. Loni začaly společně v komunitě kuchařů, zákazníků a nově také směrem k veřejnosti šířit informace, jak předejít úrazům v kuchyni, a to i těch profesionálních.

Symbolem kampaněje červená chňapka v prodloužené délce, jež zvyšuje ochranu proti popáleninám. Obě firmy ji rozdávají v rámci osvěty a pochází z chráněné dílny ERGO Zlín. Zakoupit ji lze za 350 korun i v kamenných prodejnách Potten & Pannen nebo v jejich e-shopu.

Výtěžek z prodaných či darovaných chňapek jde Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dosud jí tímto způsobem firmy předaly celkem 200 tisíc korun, které klinika použila na zakoupení přístroje pro děti s popálenými dýchacími cestami.

Symbolem nové kampaně je červená chňapka. Nejde o ozdobu, ale plně funkční doplněk do kuchyně, který využívají i profikuchaři. Autor: Aramark/Potten & Pannen

Co mít v kuchyni

Výborný nápad je mít po ruce protipožární deku a malý hasicí přístroj přímo v kuchyni. Může pomoci i to, že si koupíte pro dítě ohrádku nebo spony na přichycení ubrusu, který tak nepůjde stáhnout s horkým jídlem nebo pitím. Existují rovněž ochranné pomůcky, díky nimž dítě nemůže sáhnout na horký sporák.





Desatero prevence popálenin v kuchyni Nenechávejte viset z kuchyňské linky kabel od jakéhokoliv spotřebiče. Pokrmy vařte vždy na zadních plotýnkách sporáku a hrnce a pánve otáčejte rukojetí tak, aby na ně dítě nedosáhlo. Zabraňte dětem v kontaktu s horkými dvířky trouby. Nepokládejte na stůl talíř s horkým pokrmem, horké nápoje postavte vždy co nejdál od kraje stolu. Do domácnosti s batoletem nepatří na stůl ubrusy. Nikdy nenechávejte připravované jídlo bez dozoru, pokud jsou zapnuté spotřebiče. Nikdy nevařte s dítětem v náručí ani v nosítku. Horký nebo hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou ani vodním hasicím přístrojem. Použijte protipožární deku, práškový hasicí přistroj nebo třeba hlínu z květináče. Zamezte dětem přistup k zápalkám, zapalovačům a hořlavinám, starším dětem vysvětlete jejich nebezpečnost a smysl použití. Poučte větší děti o bezpečném ohřívání pokrmů v mikrovlnné troubě – od volby vhodného nádobí až po rizika úniku horké páry. Používejte kvalitní ochranné pomůcky při manipulaci s rozpálenými hrnci či pekáči, aby nedošlo k propálení nebo vysmeknutí držadel. Předem se ujistěte, že děti jsou v bezpečné vzdálenosti. Zdroj: kampaň Bezpečně v kuchyni

Podobně jako myslíte na bezpečí a ochranu před popáleninami v kuchyni, byste měli uvažovat i v koupelně. A například nikdy nenapouštět jako první horkou vodu.

Obzvláště důležité to je, pokud jde o děti – ty nikdy nenechávejte manipulovat s vanovou baterií, ani je nenechávejte samotné ve vaně, ani se sourozencem. Hrozí, že si na sebe pustí horkou vodu, protože ji nebudou umět správně nastavit – i tak je lepší například preventivně nastavit, aby z bojleru či akumulační nádrže vytékala voda méně horká.

Tabulka ukazuje, za jak dlouho vzniká opařenina, když na kůži působí horká voda. Autor: Bolíto/70 stupňů Celsia

Kontrolujte teplotu vody teploměrem, ideální teplota vody ke koupání dítěte je maximálně 38 stupňů.

Nastavení maximální teploty vody v kohoutku by v případě termostatických baterií mělo být limitováno na 50 stupňů.