Pojišťovny začaly hradit vaginální plastiku

Vaginální plastika. O co vlastně jde? Zjednodušeně řečeno: Lékaři vám dokáží znovu zúžit vaginu a dokonce i zvětšit bod G tak, abyste měla lepší orgasmus. Podle odborníků se s tímto problémem setká po porodu prakticky každá druhá žena. Vagina se natolik roztáhne, že je pro ženu nemožné cítit partnera ve svém těle tak těsně a intenzivně jako dřív. Což pochopitelně ovlivňuje schopnost mít orgasmus. Na začátku pochvy je totiž nejvíc nervových zakončení, které ovlivňují příjemné pocity. Není však nutné se jich vzdát. Lékaři už dnes umí vrátit vagině někdejší velikost.

Nejčastěji cítí problémy ženy, kterým porodník udělal takzvaný nástřih hráze. Jizva je bolí, je třeba na nevhodném místě, nakřivo sešitá, nevypadá dobře, navíc mohou nastat potíže při močení, při stolici… A žena si ani tak dobře neužívá sexuální život, popisuje plastický chirurg David Tomášek. Ten od letoška pracuje v Ústavu pro matku a dítě v Podolí, kde je schopen napravovat to, s čím se tělo po porodu nedokázalo vyrovnat samo.

Paradoxně na tom lépe nejsou ty, které prošly přirozeným porodem bez nástřihu hráze, ale naopak. U takových žen je pro lékaře zákrok náročnější. Je-li na hrázi už jizva, chirurg řízne právě do ní a upraví ji. Díky ní zúží poševní vchod. U spontánních porodů však vznikne ve vagině řada trhlin a je těžké najít místo, kde říznout, popisuje.

Od letoška naštěstí vaginální úpravy ženám hradí i zdravotní pojišťovny, a to na doporučení gynekologa. Jinak když si chce žena operaci zaplatit sama, přijde ji na 10 – 12 tisíc korun. Je dobře, že to pojišťovny začaly platit, protože jde o něco, za co žena sama nemůže. Nejde o kosmetickou operaci. Je to podobné jako když je někdo po úraze, říká David Tomášek.

Raději jen pro ženy po porodu

Vaginální plastiky se v Česku dělají už deset let, a operací prošly už stovky žen. Kromě Podolí je například dělá pražské Gyncentrum v Hloubětíně nebo brněnská klinika Medica Aestetica. Podle Petra Píchy z Gyncentra jde o trend, který má rostoucí tendenci. Zákroků tady dělají několik desítek ročně.

A z hlediska pacientky nejde o nic náročného. Operace sice proběhne v narkóze, ale žena může druhý den domů. Jediné omezení, které má, je podobné jako v šestinedělí – vynechat zhruba na měsíc sex. To kvůli riziku infekce. Ze stejného důvodu také dbát zvýšenou měrou na hygienu intimních oblastí, například na záchodě.

Ovšem pozor. Vaginální plastiku lékaři doporučují jen ženám, které porodily. Do vaginy by se nemělo řezat jen tak. Je ti například řada mikroskopických nervů, které když se přeruší, může mít žena navždycky problém udržet stolici, upozorňuje David Tomášek.

A kdy je ten správný čas na plastiku vaginy? Nejlépe půl roku až rok po porodu. Celou tu dobu se totiž vagina stále ještě hojí, trhliny se zacelují a provést tu další operaci podle chirurgů znamená, že se riskuje ještě horší a zdlouhavější hojení ran. Navíc teprve až po několika měsících od porodu je jasné, nakolik se vagina vrátila do původního stavu a co není v pořádku.

Existuje bod G?



Měl by se nacházet na přední straně pochvy, asi tak čtyři až šest centimetrů od vchodu. Těžko říct, jak to s ním je, protože některé ženy na něj přísahají, že ho mají a užívají si to, jiné jej hledají marně. A odborníci se o to přou už asi padesát let, jestli existuje, říká sexuolog Ondřej Trojan.Zúžení pochvy není jediná plastická operace, kterou si může žena nechat na svých sexuálních orgánech provést. Plastičtí chirurgové nabízí také zvětšení takzvaného bodu G pro intenzivnější rozkoš při milování a pro lepší dosažení orgasmu. Potíž je, že podle mnohých gynekologů a sexuologů bod G vůbec neexistuje.

Například gynekolog Zlatko Pastor je bytostně přesvědčený, že jde o nesmysl. Z anatomického hlediska totiž podle něj v pochvě není žádné místo, kde by bylo více nervových zakončení nebo které by bylo jinak výjimečné, aby žena cítila totéž, co třeba při dráždění klitorisu. Je otázkou, zda nejde o pokračování klitorisu, protože ten může vést právě do těchto míst pochvy, zamýšlí se Trojan. Sám ovšem radí svým klientům a klientkám, které zázračný puntík štěstí hledají marně, ať nezoufají. Píše se o tom v časopisech a pak mi sem chodí zoufalí hledači. Jenže jsou ženy, které nikdy nemají orgasmus díky dráždění pochvy. A neznamená to, že když dosáhnou orgasmu jen vzrušením klitorisu, že jde o méněcenný orgasmus, říká sexuolog.

Mnohé ženy však zažívají nejintenzivnější pocity tehdy, když se dráždí právě toto místo v pochvě, což je nejlépe znát při sexuálních polohách, kdy partner je vzadu. Podle čerstvého výzkumu sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny je žen, které dokáží dojít k orgasmu díky dráždění v pochvě, menšina - jen třináct procent. Ostatní (37 procent) potřebují k orgasmu dráždění klitorisu, a další (34 procent) dráždění klitorisu u pochvy zároveň.

Podle Zdeny Stratilové z kliniky Medica Aestetica se dá G bod zvětšit. A to tak, že se pacientce vpraví do těchto míst kolagen nebo tuk z vlastních tkání. Místo v pochvě se zvětší a žena pak cítí při milování větší tlak na toto místo. Zatím tuto operaci v Česku však absolvovaly jen desítky žen.

Co si vylepšit vaginu?

Není to jediná operace ve vagině, kterou plastičtí chirurgové dokáží. Umí také obnovit panenskou blánu (za přibližně patnáct tisíc korun). Nebo zmenšit stydké pysky, které se jednak následkem hormonálních změn po porodu vytahaly nebo jde u někoho o rodovou záležitost. Ženám s tímto problémem se špatně jezdí na kole, hůře chodí a také kalhoty si musí pečlivě vybírat. Tento zákrok je poměrně častý v ordinacích plastických chirurgů a přijde také přibližně na deset až patnáct tisíc korun.

Dá se upravit i klitoris, a v zahraničí tyto operace hodně letí. České ženy však zatím zůstávají konzervativní a do místa, kde je nejvíce citlivých nervových zakončení, si nechtějí nechat sahat.

